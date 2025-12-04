Prima etapă de modernizare a Aeroportului Otopeni a fost finalizată. Capacitatea operațională crește semnificativ

Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) a anunțat finalizarea și recepționarea primei etape (2023–2025) din proiectul de modernizare a infrastructurii aeroportuare de la Aeroportul Internațional „Henri Coandă” Otopeni, lucrări ce acoperă o suprafață totală de 500.000 de metri pătrați.

Potrivit CNAB, unul dintre cele mai importante obiective ale acestei etape l-a reprezentat extinderea platformei nr. 2, care deservește operațiunile de îmbarcare și debarcare a pasagerilor. „Odată cu finalizarea acestor lucrări suprafață a crescut la 190.000 mp, ceea ce a mărit capacitatea de parcare a aeronavelor cu 28 de poziții pentru aeronave cod C (ex: Airbus A320, Boeing B737). Unele dintre aceste poziții vor fi utilizate, de asemenea, pentru parcarea a 3 aeronave cod E (ex: Boeing B777, Airbus A330)”, arată comunicatul CNAB.

Infrastructură modernizată pentru trafic fluid și sigur

Investiția a inclus și construirea unei noi căi de rulare, alături de modernizarea a 310.000 mp din zona celor cinci căi de rulare aferente Pistei 08L-26R. De asemenea, au fost realizate două drumuri rapide care permit accesul eficient al echipamentelor de handling către aeronavele staționate pe platforme.

Tot în această etapă s-au derulat lucrări la structurile rutiere aeroportuare, la sistemele de drenaj pentru preluarea apelor pluviale, precum și modernizări la sistemul de balizaj și iluminat LED, necesare alinierii Aeroportului Otopeni la standardele europene. Proiectul „se înscrie în strategia de conformare la specificațiile Regulamentului Uniunii Europene nr. 139/2014 al Comisiei Europene privind stabilirea cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la aerodromuri”.

Contractul pentru această etapă a fost adjudecat în decembrie 2022 de SC PORR CONSTRUCT, valoarea totală pentru proiectare și execuție ridicându-se la aproximativ 75 de milioane de euro.

Etapa a II-a, deja în pregătire

CNAB a anunțat că a început demersurile pentru a doua etapă de modernizare a infrastructurii de la Aeroportul „Henri Coandă”. A fost lansată licitația publică pentru modernizarea Pistei nr. 1, despre care compania afirmă că reprezintă „cel mai important proiect de investiții din istoria Aeroportului «Henri Coandă»”.

Finalizarea primei etape marchează un pas esențial în creșterea capacității operaționale a celui mai mare aeroport al țării și pregătește terenul pentru dezvoltarea viitoare necesară fluxului tot mai mare de pasageri și aeronave.