Noi detalii șocante în cazul învățătorului care a bătut un copil pentru că nu știa tabla înmulțirii. „Câte cifre, atâtea bețe la palmă”

Învățătorul de la Școala din localitatea vasluiană Protopopești este cercetat penal pentru purtare abuzivă, dar și disciplinar de către Inspectoratul Școlar. Dascălul a recunoscut că l-a lovit pe băiat.

Elevul din Protopopești lovit cu un băț la palme până i s-au învinețit este în clasa a II-a și locuiește cu bunicii. Părinții lui sunt plecați la muncă în străinătate și au fost șocați când au auzit că fiul lor a fost lovit.

„Copilul e în grija mea, eu răspund de el. Normal că i-am făcut poză și i-am trimis mamei lui să-l vadă. Ea lucrează în Franța și nu i-a venit să creadă, a zis că ea muncește prin străinătate ca să își poată da copilul la școală și profesorii îl bat!?”, a declarat bunica băiatului pentru Vremea Nouă. Femeia spune că incidentul s-a întâmplat la sfârșitul săptămânii trecute.

„Vineri am trimis copilul la școală, iar la ora 13,00 termina cursurile. Eu eram la poartă, așteptam să iasă, au ieșit o parte dintre elevi, dar cei din clasa a II-a nu mai ieșeau din clasă. Doamna Baciu s-a dus să vadă ce fac copiii, al meu stătea în bancă, avea palma roșie și nu voia să iasă din clasă.

A ieșit până la urmă cu doamna Baciu, a venit afară și nu putea să deschidă gura să vorbească. L-am luat ușor-ușor și, până la urmă, mi-a zis: <<mamaie, am luat bătaie că nu am știut la matematică pe sărite tabla înmulțirii>>. Câte cifre, atâtea bețe la palmă. Am mers acasă, i-am pus gheață și a fost mai bine.

Marți am mers și am vorbit cu domnul director, m-a pus să scriu ce s-a întâmplat și am dus hârtia la domnul director de la Tăcuta. Astăzi (n.r. ieri) am vorbit și cu domnii de la ISJ. Nu pot să tac. Fie că este copilul meu sau al altuia, el nu trebuie bătut.

Nu știe, îi dati nota 4 , dar nu trebuie să îl bateți. Am zis că a fost puțin nervos. Eu înțeleg, dar asta nu înseamnă că trebuie să se descarce pe copii”, a povestit bunica băiatului.

Au ieșit la iveală alte abuzuri

După mediatizarea cazului, au ieșit la iveală și alte abuzuri comise de învățător. O altă bunică a povestit că și nepoata ei a fost lovită de învățător.

„Am și eu nepoată pe care o am în grijă, mama ei lucrează în Olanda. Luni m-am dus până la Vaslui și m-a sunat o nepoată mai mare să îmi zică că nu vrea cea mică să meargă la școală, a început să plângă, că dacă merge, o bate învățătorul. I-am zis «las-o acasă». «Ei, cum să o las singură acasă?!», mi-a zis.

A luat-o de mână și a dus-o la școală, tot drumul a plâns. Toți copiii sunt stresați de el, nu știu ce are domnul învățător, dar dacă s-a săturat de școală, să lase postul altora, care au mers la școală, au învățat și nu au locuri să muncească. El să iasă la pensie, că e bătrân. Nu vreau să-l vorbesc urât, dar așa este, toți copiii sunt traumatizați de el”, susține bătrâna.

O tânără din sat, care i-a fost elevă învățătorului, a povestit pentru Vremea Nouă că și ea a fost lovită cu bățul la palme.

“Și eu am luat foarte multă bătaie de la domnul învățător, din clasa I până în clasa a IV-a, am luat mereu bătaie. Constat că și acum, la atâția ani distanță, are aceleași metode. Sunt dezamăgită de profesorii de la această școală. Mi-am adus fata din Germania și am înscris-o aici la școală înainte de sărbători.

Am crezut că se va adapta, că va primi sprijin din partea cadrelor didactice, dar doamna dirigintă a început să îi vorbească urât, lucruri ce nu trebuie spuse unui copil. Acum nu mai vrea să meargă la ora ei de matematică. Am rămas uimită să văd că unii profesori au rămas cu mentalitatea de pe vremea comuniștilor, în continuare cred că elevii trebuie bătuți ca să învețe.

Dacă nu învață, lasă-l corigent, nu-l bate. Lumea nu vorbește, le e teamă pentru că au copiii la școală, să nu fie lăsați repetenți. Îmi pare rău să spun asta, dar trebuie să îmi iau copilul și plecăm înapoi în Germania”, a relatat mama unei alte eleve de la școala din Protopopești.

„Sancțiunea va fi aspră”

Lucian Iftene, directorul Școlii Gimnaziale “Sf. Andrei”, de care aparține Școala Protopopești, spune că este pentru prima dată când învățătorul este reclamat pentru un astfel de incident la clasă.

„Au fost demarate două anchete în acest caz, una de cercetare disciplinară și încă una a Inspectoratului Școlar Județean Vaslui. Personal, nu vreau să mă antepronunț, comisia de disciplină va analiza și va hotărî în Consiliul de Administrație ce sancțiuni se impun.

Dacă se confirmă cele relatate de elev, sancțiunea va fi aspră. Domnul învățător este un cadru didactic cu experiență, are 40 de ani la catedră, are gradul didactic I și multe rezultate la nivelul clasei. Astfel de incidente nu au mai fost semnalate până acum”, a declarat directorul școlii din Tăcuta.

Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Școlar Județean Vaslui crede că dascălul ar trebui reevaluat de către medicul de medicină a muncii, iar activitatea lui la clasă trebuie monitorizată.

„Colegii mei au făcut o serie de recomandări conducerii unității de învățământ: convocarea Comisiei de Disciplină la nivelul școlii, monitorizarea activității domnului învățător la clasă, consilierea psihopedagogică a elevului, solicitarea reevaluării domnului învățător de către medicul de medicina muncii.

Alte sesizări pe numele cadrului didactic nu au existat. Avem în atenție acest caz, vom urmări modul în care școala va respecta recomandările noastre”, a transmis prof. Andrei Huiban, inspector școlar adjunct.

Învățătorul riscă și închisoarea, dacă în urma cercetărilor se va stabili că sunt dovezi pentru purtare abuzivă, faptă pentru care este anchetat în prezent.

„Referitor la materialul de presă aparut în spațiul public, cu privire la agresiunea unui elev de către un cadru didactic, conducerea Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui a dispus efectuarea de verificări cu privire la cele prezentate și, în funcție de rezultatul acestora, dispunerea măsurilor legale”, au precizat reprezentanții IPJ Vaslui.