Stelian Bujduveanu vorbește despre un candidat unic la Primăria Capitalei. Edilul a explicat de ce a mers la catafalcul lui Ion Iliescu

Stelian Bujduveanu, primarul general interimar al Capitalei (PNL), nu exclude posibilitatea de a candida pentru un mandat cu puteri depline la viitoarele alegerile parţiale.

Stelian Bujduveanu a explicat, într-un interviu pentru News.ro, că, în momentul în care Guvernul va stabili data alegerilor parțiale, va comunica „franc în faţă” decizia sa:

„M-am abţinut în perioada aceasta, pentru că eu consider că prima dată trebuie să avem o dată stabilită ferm din partea Guvernului şi apoi partidele de coaliţie să ia o decizie foarte, foarte serioasă cine să candideze pentru această funcţie”.

Bujduveanu a vornit despre varianta unui candidat comun pentru Capitală, care să fie susţinut şi de PSD, nu doar de PNL şi USR, avertizând că, în caz contrar, există riscul ca actuala coaliţie de guvernare să se destrame.

„Când ţara arde, noi să ne luptăm între noi în faimoasa vorbă ciolaniada?”, se întreabă, retoric, Bujduveanu.

Primarul general interimar al Capitalei crede că fostul lider USR Cătălin Drulă s-a pozat cu preşedintele Nicuşor Dan pentru a forţa intrarea în cursa pentru Primăria Capitalei şi atrage atenţia asupra riscurilor pe care le-ar presupune divizarea voturilor de dreapta:

„Dacă facem doar un joc de glezne să punem candidaţi care nu au vreo o şansă reală, riscăm ca în toamnă sau în primăvară să dăm Capitala pe mâna unui suveranist”.

Bujduveanu a anunțat când va dărâma Cathedral Plaza

Primarul interimar a spus că va dărâma Cathedral Plaza în momentul în care va exista o sentinţă definitivă în acest sens.

„Aveam multe procese cu mulţi oameni care au construit ilegal în oraşul acesta de-a lungul anilor. Procesele merg înainte. Când vom ajunge la o hotărâre definitivă, pentru că acum încă suntem pe căi extraordinare, cu siguranţă vom aplica decizia instanţei”, a spun primarul interimar pentru News.ro.

Motivul pentru care a mers la catafalcul lui Ion Iliescu

Edilul a explicat de ce a fost prezent la catafalcul fostului preşedinte Ion Iliescu.

„Nu l-am cunoscut pe Ion Iliescu. Nu ne-am întâlnit niciodată. Dar instituţia Preşedinţia României a avut un eveniment în care un fost şef al statului a decedat. Instituţional, cred că acest comportament de a urla în piaţa liberă împotriva cuiva care a decedat nu aduce dreptate şi cinste societăţii”.