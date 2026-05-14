Sute de angajați ai Apelor Române protestează în Capitală: „Nu putem apăra digurile pe salariul minim”

Sute de angajați ai Administrației Naționale „Apele Române” protestează joi în Capitală, nemulțumiți de măsurile administrative luate în instituție și de blocarea angajărilor în structurile operative.

De la ora 11, manifestanții s-au strâns în fața sediului central al ANAR, unde vor protesta până 12.30, urmând ca acțiunea să continue, pe jos, către Ministerul Mediului, până la ora 16.00, potrivit Mediafax.

Organizatorii vorbesc de o participare de aproximativ 500 de persoane, iar la momentul redactării materialului erau prezente în jur de 200.

Protestatarii au venit cu vuvuzele și pancarte cu mesaje precum „Tăiați bani de la partide, nu de la cei care muncesc”, „Taxați corupția, nu munca” și „Nu putem apăra digurile muncind pe salariul minim pe economie”.

Sindicatul Mureșul din Apele Române (SMAR) acuză conducerea ANAR și Ministerul Mediului că refuză un dialog real cu reprezentanții salariaților și că negocierile pentru Contractul Colectiv de Muncă 2026–2028 au fost compromise din cauza lipsei informațiilor și tratament preferențial acordat altor organizații sindicale. SMAR reclamă și blocarea angajărilor, suspendarea promovărilor și reducerea unor drepturi salariale pentru angajații care intervin la inundații, poluări și situații de urgență.

Liderul sindical Cornel Gheorghiță Brișcaru spune că oamenii au ajuns la capătul răbdării

„Colegii mei au ieșit astăzi în stradă ca partea unui protest mai lung, pentru că s-au săturat să fie mințiți. (…) S-au săturat ca oamenii aceștia din Administrația Națională Apele Române, cei din Ministerul Mediului să-i trateze cu dispreț. În fiecare lună, din Apele Române se taie drepturi salariale, se reduc numărul de angajați. Astăzi, în România, ar trebui să fie pentru tot perimetrul național minimum 12.000 de oameni. Suntem 7.000 în Apele Române”, a declarat Brișcaru,

Printre revendicările principale, SMAR cere acordarea legală a sporului pentru consemn la domiciliu, deblocarea angajărilor în structurile operative, protejarea veniturilor personalului din teren, transparență totală în negocierea Contractului Colectiv de Muncă și reducerea funcțiilor de conducere din sediul central al ANAR.