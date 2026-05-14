search
Joi, 14 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Sute de angajați ai Apelor Române protestează în Capitală: „Nu putem apăra digurile pe salariul minim”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Sute de angajați ai Administrației Naționale „Apele Române” protestează joi în Capitală, nemulțumiți de măsurile administrative luate în instituție și de blocarea angajărilor în structurile operative.

Sindicaliștii SMAR vor protesta și la Ministerul Mediului FOTO FB Cornel Brișcaru
Sindicaliștii SMAR vor protesta și la Ministerul Mediului FOTO FB Cornel Brișcaru

De la ora 11, manifestanții s-au strâns în fața sediului central al ANAR, unde vor protesta până 12.30, urmând ca acțiunea să continue, pe jos, către Ministerul Mediului, până la ora 16.00, potrivit Mediafax.

Organizatorii  vorbesc de o participare de aproximativ 500 de persoane, iar la momentul redactării materialului erau prezente în jur de 200.

Protestatarii au venit cu vuvuzele și pancarte cu mesaje precum „Tăiați bani de la partide, nu de la cei care muncesc”, „Taxați corupția, nu munca” și „Nu putem apăra digurile muncind pe salariul minim pe economie”.

Sindicatul Mureșul din Apele Române (SMAR) acuză conducerea ANAR și Ministerul Mediului că refuză un dialog real cu reprezentanții salariaților și că negocierile pentru Contractul Colectiv de Muncă 2026–2028 au fost compromise din cauza lipsei informațiilor și tratament preferențial acordat altor organizații sindicale. SMAR reclamă și blocarea angajărilor, suspendarea promovărilor și reducerea unor drepturi salariale pentru angajații care intervin la inundații, poluări și situații de urgență.

Liderul sindical Cornel Gheorghiță Brișcaru spune că oamenii au ajuns la capătul răbdării

„Colegii mei au ieșit astăzi în stradă ca partea unui protest mai lung, pentru că s-au săturat să fie mințiți. (…) S-au săturat ca oamenii aceștia din Administrația Națională Apele Române, cei din Ministerul Mediului să-i trateze cu dispreț. În fiecare lună, din Apele Române se taie drepturi salariale, se reduc numărul de angajați. Astăzi, în România, ar trebui să fie pentru tot perimetrul național minimum 12.000 de oameni. Suntem 7.000 în Apele Române”, a declarat Brișcaru,

Printre revendicările principale, SMAR cere acordarea legală a sporului pentru consemn la domiciliu, deblocarea angajărilor în structurile operative, protejarea veniturilor personalului din teren, transparență totală în negocierea Contractului Colectiv de Muncă și reducerea funcțiilor de conducere din sediul central al ANAR.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Schimb de replici între Adrian Câciu (PSD) și Oana Gheorghiu, după concertul Metallica: „A stat la lojă. Adoră privilegiile”
digi24.ro
image
Salvatorii lui Alex au izbucnit în lacrimi când l-au găsit ghemuit în pădure, după două nopți. „El ne-a făcut cu mâna”
stirileprotv.ro
image
Apar noi detalii din războiul Guvernului Bolojan cu șeful Autorității pentru Digitalizare, care primea mailuri “exploratorii” de la Gheorghiu. Înainte de a fi dat afară i s-a interzis să mai iasă din țară, să reprezinte România la întâlniri oficiale. Gândul publică ordinul
gandul.ro
image
A lucrat 61 de ani și primește O PENSIE DE 9.800 DE EURO pe lună!
mediafax.ro
image
Avem arbitrul meciului de titlu Universitatea Craiova – U Cluj din SuperLiga! Kyros Vassaras pregătește o surpriză de proporții. Exclusiv
fanatik.ro
image
Donald Trump a lăsat instrucțiuni clare în cazul în care va fi asasinat. Ce trebuie să facă JD Vance, scrie New York Post
libertatea.ro
image
Traian Băsescu: „Ce avem acum e rezultatul organizării ticăloase a alegerilor. N-au dat nicio şansă românilor să înţeleagă ce votează”
digi24.ro
image
„Am stat 125 de zile la Chivu în casă. La 22:00 mă suna și îmi spunea: „Tete, urcă în avion, că...
gsp.ro
image
După ce a luat titlul și Cupa, Cristi Chivu a spus-o prima dată: ”M-a durut că au văzut fiicele mele”
digisport.ro
image
Andreea Popescu, mărturisiri despre viața după divorț: „E greu să fii o femeie independentă”
click.ro
image
Emmanuel Macron îi dădea mesaje unei cunoscute actrițe, iar Brigitte l-a prins: Atunci l-a plesnit în avion, dezvăluie o carte nouă
antena3.ro
image
Apartamentele se scumpesc chiar şi când tranzacţiile se prăbuşesc
zf.ro
image
O nouă escrocherie în România. Şoferii primesc "amenzi" prin SMS
observatornews.ro
image
Ce au găsit medicii pe trupul lui Alexandru, copilul care a fost dispărut. Abia acum s-a aflat!
cancan.ro
image
Banii din Pilonul II de pensii vor putea fi investiți în industria de armament. Toate partidele sunt de acord
newsweek.ro
image
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
prosport.ro
image
O nouă materie ar putea fi introdusă în școli. Ce teme importante vor fi discutate la clasă
playtech.ro
image
Denis Drăguș, la un pas de un super transfer în Germania! „Are ofertă clară și din Arabia Saudită”. Salariul uriaș al jucătorului. Exclusiv
fanatik.ro
image
Modificări importante pentru permisele auto din categoria B, în Uniunea Europeană. Care este condiția obligatorie prinsă în noua legislație
ziare.com
image
Fără precedent: Metallica a scris istorie pe Arena Națională! Melodia românească pe care a cântat-o
digisport.ro
image
Cele mai sănătoase conserve de pește. 5 opțiuni bogate în Omega-3, proteine și vitamine esențiale
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa lui Cabral și a Andreei Ibacka. Vila e cu etaj, iar la subsol are zonă de relaxare și cameră de gaming. Cea mai frumoasă cameră e a copiilor / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Curs valutar BNR joi, 14 mai. Euro continuă să scadă, la 5,2052 lei. Anunțul Băncii Naționale privind schimbul valutar
mediaflux.ro
image
Nuntă de lux la FCSB! Fotbalistul de națională se căsătorește după cererea spectaculoasă din Zanzibar » Unde va avea loc cununia civilă
gsp.ro
image
Actorul Ioan Isaiu a fost imposibil de salvat. A făcut infarct în timpul filmărilor. Cum l-au găsit medicii la fața locului
actualitate.net
image
Drama unei antreprenoare din Vama Veche care anunță închiderea afacerii după 7 ani de luptă și o investiție de 400.000 de euro
actualitate.net
image
Rețeta grecească de gogoși care a cucerit internetul. Cum faci acest desert pufos și delicios în doar 20 de minute
click.ro
image
Kate Middleton a strălucit în prima ei vizită solo după lupta cu cancerul. Sute de admiratori au așteptat-o în orașul Reggio Emilia
click.ro
image
„Metoda camerei romane”, tehnica folosită de Cicero pentru a-și exersa memoria. „Este șocant cât de puțin este studiată”
click.ro
Pam Grier, Profimedia (2) jpg
”Orgasmele intense mă țin și 3 zile, datorită lor arăt așa tânără!” Confesiunile fără perdea ale unei celebre actrițe
okmagazine.ro
Tort de banane Sursa foto shutterstock 1899682282 jpg
Tortul cu banane, răsfățul perfect pentru seri liniștite
clickpentrufemei.ro
O matriță veche de 3.500 de ani, folosită pentru realizarea topoarelor de bronz, descoperită în Neamț (© Facebook / Vasile Diaconu - archaeologist)
O matriță veche de 3.500 de ani, folosită pentru realizarea topoarelor de bronz, descoperită în Neamț
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Locurile spectaculoase din România care au scăpat de aglomerație. Care sunt destinațiile oferă peisaje impresionante, liniște și experiențe autentice
image
Rețeta grecească de gogoși care a cucerit internetul. Cum faci acest desert pufos și delicios în doar 20 de minute

OK! Magazine

image
Zână bună, nu prințesă. Kate Middleton a fermecat Italia, a transmis tuturor o căldură pe care doar Prințesa Diana reușea s-o aducă

Click! Pentru femei

image
A ajuns numai piele și os! La 63 de ani, Demi Moore are o siluetă îngrijorător de slabă!

Click! Sănătate

image
Boli cu simptome asemănătoare cancerului pulmonar