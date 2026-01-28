search
Miercuri, 28 Ianuarie 2026
Stadiul lucrărilor la Prelungirea Ghencea. Când va fi gata nodul Park & ride de la Pasajul Domnești

0
0
Publicat:

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a transmis miercuri, 28 ianuarie, că se implică personal pentru deblocarea și accelerarea lucrărilor la Prelungirea Ghencea, după ce a reunit toate instituțiile și companiile implicate și a analizat situația pe fiecare tronson.

Ciprian Ciucu/FOTO: Facebook
Ciprian Ciucu/FOTO: Facebook

„Mă implic personal și coordonez discuțiile pentru deblocarea lucrărilor la Prelungirea Ghnecea. Am adus astăzi la masă toate părțile implicate (Apa Nova, Distrigaz, Comp. de Iluminat Public, Primăria Sectorului 6, Direcția Generală de Investiții, Trustul Metropolitan de Construcții și constructori) și am evaluat situația tronson cu tronson pentru a debloca lucrările”, a transmis primarul Capitalei.

Lucrări la Prelungirea Ghencea/FOTO: Facebook/Ciprian Ciucu
Lucrări la Prelungirea Ghencea/FOTO: Facebook/Ciprian Ciucu

Acsta a prezentat ce s-a făcut până acum la Prelungirea Ghencea: proiectarea este finalizată complet, amplasamentul este curățat în proporție de 80%, exproprierile și demolările sunt aproape gata (95%), lucrările de iluminat și telecomunicații sunt la început (16% și, respectiv, 26%), iar lucrările la apă-canal și la noua linie de tramvai abia au început, fiecare la aproximativ 2,7%.

Când vor fi gata lucrările pe fiecare tronson

„Pe fiecare tronson situația se prezintă astfel:

Tronsonul 1 (Capătul tramvaiului 41 – Str. Brașov). E aproape finalizat (exceptând intersecția), urmează recepția în luna aprilie. Au durat așa de mult lucrările încât deja au nevoie de reparații noi pentru a putea face recepția.

În 2027 se vor executa și intersecțiile de la capătul tramvaiului 41 și de la str. Brașov”, transmite Ciucu.

În cazul tronsonului 2 (Str. Brașov – Str. Râul Doamnei), partea rutieră este finalizată și a fost făcută și recepția. În prezent, se lucrează la linia de tramvai, care va fi finalizată în luna octombrie anul acesta.

„Tronsonul 3 (Str. Râul Doamnei – Str. Valea Oltului) și Tronsonul 4 (Str. Valea Oltului – Mărăcineni). Se lucrează la relocarea rețelelor de utilități.

Va fi nevoie să închidem și să deviem traficul, timp de aproximativ patru luni, în dreptul străzii Ghidigeni, pentru a putea înlocui 3 conducte mari, cu diametrul de doi metri, ale Apa Nova și să executăm lucrări de protecție a apeductului. Convoc Comisia Tehnică de Circulație pentru a evalua alternativele de trafic.

Lucrările la sistemul rutier, pe tronsonul 3, ar putea începe la 1 martie, iar pe tronsonul 4 în 2027”, precizează acesta.

Ciucu spune că tronsonul 5, între Str. Mărăcineni și Pasajul Domnești, va fi supralărgit de CNAIR, iar la Pasajul Domnești va fi construit un nod intermodal de tip park & ride de circa 6.500 mp, cu 470 de locuri acoperite, 20 pentru persoane cu dizabilități și 50 pentru mașini electrice, cu stații de încărcare.

Pentru asta, va fi necesar un PUZ și certificatul de urbanism. Se precizează că supralărgirea și sistemul rutier pe întreaga Prelungire Ghencea vor fi finalizate anul viitor, iar linia de tramvai și park & ride-ul vor fi gata în primăvara lui 2028.

Park & ride/FOTO: Facebook/Ciprian Ciucu
Park & ride/FOTO: Facebook/Ciprian Ciucu

„Anul viitor vom finaliza supralărgirea și sistemul rutier pe toată Pelungirea Ghencea, iar lucrările la noua șină de tramvai și park & ride-ul vor fi gata în primăvara lui 2028.

Prelungirea Ghencea va fi lărgit la patru benzi (două pe sens), va avea linie dublă de tramvai, modernă, construită de la zero, piste de biciclete, trotuare, spații verzi, iluminat cu led, cabluri îngropate în subteran, intersecții cu semafoare inteligente pentru fluidizarea traficului”, afirmă primarul.

Acesta transmite că valoarea lucrărilor la infrastructura rutieră ajung la 45,2 milioane de lei, bani de la bugetul local. 123,5 milioane lei costă amenajarea șinelor de tramvai (din care 87 de milioane sunt fonduri nerambursabile). 62,2 milioane de lei costă construcția noului park & ride.

„Mă voi asigura că șantierele sunt conforme. Am primit sesizări cu privire la organizarea de șantier, accesul și sigurața pietonilor. Le-am dat un termen scurt să se organizeze, altfel vor veni amenzi.”

