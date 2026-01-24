search
Cu cât vor crește prețurile pentru călătorii și abonamentele STB. Primăria Capitalei a publicat proiectul

0
0
Publicat:

Călătoriile cu tramvaiul, autobuzul și troleibuzul în București vor fi mai scumpe. Potrivit unui proiect aflat pe ordinea de zi a ședinței Consiliului General de vineri, 30 ianuarie, prețul unei călătorii cu valabilitatea de 90 de minute va fi majorat de la 3 lei la 5 lei, în timp ce cel al unui abonament lunar va crește de la 80 de lei la 100 de lei.

Trobeibuz și autobuz STB. FOTO: Shutterstock
Trobeibuz și autobuz STB. FOTO: Shutterstock

Majorările vizează toate titlurile de călătorie, inclusiv abonamentele anuale. Un abonament integrat pe 12 luni, care permite accesul nelimitat la STB și Metrorex, va costa 1.600 de lei, față de 1.410 lei în prezent.

Ciprian Ciucu: „A ajuns cuțitul la os”

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a explicat necesitatea acestor scumpiri, descriind situația financiară a municipalității ca fiind una dramatică. Edilul a avertizat că bucureștenii trebuie să se aștepte la decizii dificile. În prezent, Primăria Capitalei este nevoit să achite anual o subvenție pentru transportul public de peste 1 miliard de lei.

„Vor fi şi măsuri nepopulare. Vor fi, pentru că efectiv a ajuns cuţitul la os. Este foarte probabil - anunţ în premieră - şi este şi necesar să creştem preţul călătoriei pentru STB. Sunt pus în situaţia de a face multe reforme structurale, unele grele: comasări, restructurări, încheieri de companii, de administraţii, de instituţii publice”, a declarat Ciprian Ciucu.

Edilul a explicat situația critică a fluxului de numerar de la Primărie, subliniind că subvențiile pentru transport și termoficare epuizează aproape instantaneu bugetul.

„În luna ianuarie am primit 317 milioane lei. După ce am făcut toate plăţile şi am plătit parţial subvenţia - pentru că nu am putut să o plătim nici măcar pe toată - în ceea ce priveşte STB şi Termoenergetica, în momentul de faţă mai avem undeva în jur de cinci milioane de lei în bugetul Primăriei Capitalei”, a precizat primarul.

De vor fi majorate tarifele STB

Documentul care fundamentează scumpirile precizează că tarifele actuale nu mai reflectă realitatea economică, fiind menținute artificial la un nivel scăzut în ciuda scumpirilor din ultimii ani.

„Tarifele actuale nu au mai fost ajustate corespunzător evoluţiei costurilor reale de exploatare, ceea ce a condus la accentuarea dezechilibrului financiar. Compensaţia acordată de Municipiul Bucureşti a înregistrat o presiune constantă, fiind necesară identificarea unor măsuri de creştere a veniturilor proprii”, se arată în document.

Lista completă a noilor tarife:

Transport Metropolitan (Doar Suprafață - STB) Valabilitate: 90 de minute

  • O călătorie: 5 lei
  • 2 călătorii: 10 lei
  • 10 călătorii: 40 lei
  • Abonament 24 ore: 14 lei
  • Abonament 72 ore: 30 lei
  • Abonament 7 zile: 45 lei
  • Abonament 1 lună: 100 lei
  • Abonament 1 lună (redus 50%): 50 lei
  • Abonament 6 luni: 500 lei
  • Abonament 12 luni: 900 lei
  • Supra-taxă (amendă): 200 lei

Transport Integrat (Suprafață STB + Metrou) Valabilitate: 120 de minute

  • O călătorie comună: 9 lei
  • 2 călătorii comune: 18 lei
  • 10 călătorii comune: 73 lei
  • Abonament 24 ore: 22 lei
  • Abonament 72 ore: 58 lei
  • Abonament 7 zile: 82 lei
  • Abonament 1 lună: 180 lei
  • Abonament 6 luni: 900 lei
  • Abonament 12 luni: 1.600 lei.
