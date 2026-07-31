Cazul Viorel Pașca: Tribunalul Bihor a mutat termenul privind sechestrul pentru 14 august

Tribunalul Bihor a amânat pentru 14 august decizia privind contestația depusă de avocații lui Viorel Pașca și de familia acestuia împotriva sechestrului instituit de DIICOT asupra bunurilor, conturilor și sumelor de bani, estimate la peste șase milioane de euro.

Cauza vizează contestarea sechestrului instituit în dosarul privind centrele de la Dumbrava, potrivit Agerpres.

Pronunțarea a fost amânată anterior pentru 24 iulie, iar ulterior pentru 31 iulie.

Apărarea susține că măsurile asigurătorii sunt nelegale și neîntemeiate și solicită ridicarea integrală a acestora, în timp ce procurorii DIICOT cer menținerea sechestrului.

Acuzațiile din dosar sunt contestate de familia Pașca.

Dosarul instrumentat de DIICOT împotriva lui Vioreal Pașca şi familiei sale vizează destructurarea unui grup infracțional organizat, acuzat de trafic de persoane și exploatarea unor persoane vulnerabile în județul Bihor.

Potrivit anchetatorilor, sute de vârstnici, persoane cu dizabilități psihice grave și oameni fără adăpost ar fi fost exploatați sub acoperirea unei activități caritabile, prin Asociația „Dumbrava DPG” (Dumnezeu Poartă de Grijă).