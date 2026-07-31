 Politicienii români, transformați în suveniruri la Balcic. Cât costă o cană cu Nicușor Dan sau George Simion | adevarul.ro
search
Vineri, 31 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Politicienii români, transformați în suveniruri la Balcic. Cât costă o cană cu Nicușor Dan sau George Simion

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

În Balcic, orașul bulgăresc cunoscut de români pentru Castelul Reginei Maria, se vând de câțiva ani căni cu chipurile unor politicieni români. Anul acesta, printre cei care apar pe suveniruri se numără președintele Nicușor Dan, Călin Georgescu sau liderul AUR, George Simion. 

FOTO: Facebook Silviana Rîciu
FOTO: Facebook Silviana Rîciu

Acest lucru a fost semnalat de mai mulți turiști de-alungul timpului. Potrivit Mediafax, o astfel de cană costă 4 euro. Comercianții vând și căni cu chipurile unor lideri internaționali celebri, precum președintele SUA, Donald Trump, președintele rus Vladimir Putin, Che Guevara și Iosif Stalin.

În 2025, Complexul Cultural de Stat „Palatul” din Balcic a fost vizitat de aproximativ 200.000 de turiști din Bulgaria și din străinătate, potrivit agenției BTA. Castelul Reginei Maria și Grădina Botanică se află printre principalele destinații ale excursiilor organizate din România către nordul litoralului bulgăresc.

Castelul din Balcic, supranumit de Regina Maria „Cuibul Liniștit”, a fost construit între 1926 și 1930, în perioada în care Cadrilaterul aparținea României, și a servit drept reședință de vară a suveranei.

Amplasat pe malul Mării Negre, complexul include mai multe vile, capela ortodoxă „Stella Maris”, o grădină botanică și numeroase alte clădiri, îmbinând elemente arhitecturale otomane și bulgărești.

După cedarea Cadrilaterului către Bulgaria prin Tratatul de la Craiova din 1940, domeniul a trecut în administrarea autorităților bulgare.

În anii '60, acesta a fost transformat în muzeu, iar în prezent este unul dintre cele mai vizitate obiective turistice din Bulgaria, atrăgând anual sute de mii de turiști, inclusiv numeroși români.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
A murit Franco Baresi. Legenda fotbalului italian s-a stins la 66 de ani
digi24.ro
image
Șoferii cărora ar putea să nu li se mai dea permis de conducere după expirare. Reguli noi propuse de Ministerul Sănătății
stirileprotv.ro
image
Surse: Guvernul se întrunește în ședință extraordinară, din cauza stării de Urgență Hidrologică de pe Dunăre. Se iau în calcul măsuri excepționale pentru județele Călărași și Constanța. Autoritățile încearcă să crească debitul apei în zona gurii de captare de la Cernavodă. Potrivit Constituției, președintele declară Stare de Urgență, fie și locală
gandul.ro
image
SURPRIZA găsită de turiștii români la Balcic: Simion, Georgescu și Nicușor Dan, VÂNDUȚI lângă Putin, Stalin și Ceaușescu
mediafax.ro
image
Firma Alindo Impex SRL, de la care a închiriat Dinamo microbuzul implicat în accidentul mortal, contracte cu Primăria Elenei Lasconi! Exclusiv
fanatik.ro
image
Nicușor Dan nu a numit niciun ambasador la post de când a devenit președinte: 54 de ambasadori, dintr-un total de 84, și-au depășit mandatul. Corneliu Bjola: „România proiectează haos și în exterior”
libertatea.ro
image
Doliu în lumea filmului: Actorul din „Doctor Who” și „Urzeala Tronurilor” a murit la 80 de ani
digi24.ro
image
Titi Aur condamnă un alt detaliu în accidentul rutier suferit de echipa a doua lui Dinamo: „Nu e vorba de vârsta șoferului! Adevărații autori morali sunt acolo”
gsp.ro
image
Familia lui Adrian Ropotan a făcut anunțul, după accidentul de la Câmpulung: ”Vor să trimită elicopterul”
digisport.ro
image
Marele premiu de la Loto 5/40 a fost câștigat. O persoană din Galați a ghicit toate numerele norocoase
click.ro
image
Criza din Ceuta: Italia cere ca Spania să fie dată afară din Schengen. Meloni: „Nu vom ceda nici măcar un centimetru”
antena3.ro
image
Dezastru pentru industria auto germană: BMW va renunţa la încă 8.000 de angajaţi din Germania, în încercarea de a putea concura cu rivalii din China
zf.ro
image
Oraşele din România unde temperatura resimţită la ora 13 a fost de 40 de grade la umbră
observatornews.ro
image
'L-au resuscitat'. Prima reacție a lui Stelian Ogică, după ce Adrian Ropotan a fost implicat într-un accident teribil
cancan.ro
image
Vârsta de pensionare va crește cu 5 ani pentru femei și cu 2 ani la bărbați. Când are loc schimbarea?
newsweek.ro
image
Anamaria Prodan, apariție fără inhibiții la 53 de ani, în costum de baie
prosport.ro
image
Cât pierzi la pensie dacă ieși cu 3 ani mai devreme. Calculul pentru o pensie de 4.000 de lei
playtech.ro
image
Cât de grav e rănit Adrian Ropotan după accidentul cu Dinamo 2: „Avea osul ieșit în afara brațului!” Exclusiv
fanatik.ro
image
Ce se va întâmpla cu prețurile la combustibil în România: un expert explică cum se va face calculul final după intrarea în vigoare a noii legi
ziare.com
image
Surpriză mai mare decât Auda - FCSB: ”Ce rușine! Ar trebui să i se interzică să mai joace în Europa”
digisport.ro
image
Interpretul de muzică populară Ilie Caraș a ajuns la spital din cauza pastilelor de slăbit: „Am luat după ureche”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Ce frumoasă s-a făcut fiica Adrianei Iliescu la 21 de ani. Cu ce se ocupă și ce meserie urmează să aibă: Îmi place ceea ce o să fac
romaniatv.net
image
A început Postul Adormirii Maicii Domnului. Ce trebuie să facă toți creștinii Ce se mănâncă în aceste zile
mediaflux.ro
image
Titi Aur condamnă un alt detaliu în accidentul rutier suferit de echipa a doua lui Dinamo: „Nu e vorba de vârsta șoferului! Adevărații autori morali sunt acolo”
gsp.ro
image
INTERVIU | Flavia Boghiu povestește cu ochii în lacrimi drama unei mame refugiate din Ucraina și manipulările despre război: „Nu există să rămâi insensibil în fața unei asemenea tragedii. Românii au făcut, dacă vrei, bani ca să-i să-i ajute”
actualitate.net
image
Cine este Alberto, stewardul român care a cucerit TikTok-ul cu dansurile filmate înainte de zboruri. Milioane de oameni îi urmăresc videoclipurile din aeroport
actualitate.net
image
Monica Pop a suferit un AVC! Medicul, internat la Elias după un conflict puternic
click.ro
image
Halle Berry strălucește în vacanță. Cum s-a afișat actrița. „Fiecare călătorie mă transformă puțin!”
click.ro
image
Lidia Buble și-a surprins fanii cu un nou look! Ce schimbare îndrăzneață a făcut vedeta
click.ro
Regele Felipe și Regina Letizia în Palma de Mallorca, Foto Profimedia (2) jpg
Efectul Regina Letizia în vacanță. Toți îi admiră ținutele, iar multe dintre piesele sale sunt mai accesibile decât ai crede
okmagazine.ro
emperor trajan jpg
Cei cinci împărați „buni” ai Romei. Secolul în care Imperiul a ajuns la apogeu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Tatăl artistei Amy Winehouse trebuie să plătească un milion de lire prietenilor ei. Care este motivul
image
Monica Pop a suferit un AVC! Medicul, internat la Elias după un conflict puternic

OK! Magazine

image
Emblematica actriță și-a lansat contul de OnlyFans la 85 de ani! Senzualitatea nu are vârstă

Click! Pentru femei

image
Portal energetic pe cer. Cum te afectează, în funcție de zodie, Luna cerbului sau Luna plină în Vărsător din 29 iulie?

Click! Sănătate

image
De ce nu mănâncă evreii carne şi lactate la aceeaşi masă?