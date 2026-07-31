Politicienii români, transformați în suveniruri la Balcic. Cât costă o cană cu Nicușor Dan sau George Simion

În Balcic, orașul bulgăresc cunoscut de români pentru Castelul Reginei Maria, se vând de câțiva ani căni cu chipurile unor politicieni români. Anul acesta, printre cei care apar pe suveniruri se numără președintele Nicușor Dan, Călin Georgescu sau liderul AUR, George Simion.

Acest lucru a fost semnalat de mai mulți turiști de-alungul timpului. Potrivit Mediafax, o astfel de cană costă 4 euro. Comercianții vând și căni cu chipurile unor lideri internaționali celebri, precum președintele SUA, Donald Trump, președintele rus Vladimir Putin, Che Guevara și Iosif Stalin.

În 2025, Complexul Cultural de Stat „Palatul” din Balcic a fost vizitat de aproximativ 200.000 de turiști din Bulgaria și din străinătate, potrivit agenției BTA. Castelul Reginei Maria și Grădina Botanică se află printre principalele destinații ale excursiilor organizate din România către nordul litoralului bulgăresc.

Castelul din Balcic, supranumit de Regina Maria „Cuibul Liniștit”, a fost construit între 1926 și 1930, în perioada în care Cadrilaterul aparținea României, și a servit drept reședință de vară a suveranei.

Amplasat pe malul Mării Negre, complexul include mai multe vile, capela ortodoxă „Stella Maris”, o grădină botanică și numeroase alte clădiri, îmbinând elemente arhitecturale otomane și bulgărești.

După cedarea Cadrilaterului către Bulgaria prin Tratatul de la Craiova din 1940, domeniul a trecut în administrarea autorităților bulgare.

În anii '60, acesta a fost transformat în muzeu, iar în prezent este unul dintre cele mai vizitate obiective turistice din Bulgaria, atrăgând anual sute de mii de turiști, inclusiv numeroși români.