Joi, 7 Mai 2026
Adevărul
Început de Băsescu, recepționat de Ciucu. Ce reparații se vor face la Pasajul Basarab, după 15 ani de blocaj

La 15 ani de la inaugurare, Pasajul Basarab intră, în sfârșit, în legalitate. Primăria Capitalei a reușit să deblocheze procedurile de recepție și a ajuns la o înțelegere cu constructorul pentru demararea lucrărilor de reparații și punere în siguranță. Intervențiile sunt programate pentru vara acestui an, iar costurile vor fi împărțite între municipalitate și antreprenor.

Pasajul Basarab. FOTO: Shutterstock
Primii pași pentru construirea Pasajului Basarab au fost făcuți la începutul anilor 2000, atunci când primar general era Traian Băsescu. 

Început în anul 2006, în mandatul lui Adriean Videanu, și inaugurat în 2011 de Sorin Oprescu, Pasajul Basarab avea să coste 240 milioane de euro, dublu față de suma agreată inițial. Constructorul, asocierea Astaldi - FCC, a refuzat ulterior să mai execute lucrările rămase, pasajul nu a beneficiat de garanție și mentenanță, iar trotuarul rulant care ar fi trebuit să facă legătura cu Gara de Nord a ajuns în paragină. În ianuarie 2024, o bucată de beton s-a desprins și a căzut peste un autoturism pe Calea Griviței.

Primii pași pentru deblocarea situației au fost făcuți de fostul primar, Nicușor Dan, care a demarat discuțiile cu reprezentanții constructorului în vederea ajungerii la un acord. În cele din urmă, Primăria Capitalei a finalizat anul acesta recepția, astfel încât constructorul poate începe remedierea. 

Într-un răspuns oficial oferit la solicitarea Adevărul, Direcția Generală Investiții a Primăriei Capitalei a clarificat pașii următori. Instituția a emis deja certificatul de urbanism și a depus documentația pentru eliberarea autorizației de construire.

Costul total al lucrărilor va fi stabilit abia după finalizarea proiectului tehnic, aprobarea devizului general și actualizarea indicatorilor tehnico-economici. În acel moment se va determina exact și repartizarea costurilor între Primăria Municipiului București și antreprenor, în funcție de natura intervențiilor necesare.

„În sfârșit am recepționat Pasajul Basarab"

Șantierul propriu-zis se va deschide după aprobarea proiectului tehnic și obținerea autorizației. Autoritățile vor institui restricții temporare de circulație strict pe zonele direct afectate de lucrări.

„În sfârșit am recepționat Pasajul Basarab. Și nu știți prin câte am trecut în scurta perioadă de când sunt primar general. Bine, recunosc, discuțiile erau începute dinainte să vin eu. Nu am făcut recepția pentru că nu aveam documentele. De ce nu le mai aveam? Că le luase DNA-ul. Și DNA-ul trebuie să dea înapoi. Le-am dat în original și ani de zile nu au putut să facă recepția. Dar am depășit acest moment, am negociat”, a declarat primarul general, Ciprian Ciucu. 

Pentru reparațiile necesare, Primăria Capitalei a prevăzut un buget de 20 de milioane de lei. Costurile vor fi suportate în comun. Defecțiunile apărute din cauza lipsei de mentenanță și a nerecepționării la timp vor fi plătite de municipalitate, iar o altă parte din cheltuieli vor fi acoperite de constructor.

„Ne apucăm să-l punem în siguranță. O parte dintre cheltuieli le va suporta constructorul, și pe această cale îi mulțumesc. Iar cele care au provenit din defecțiuni prin nerecepție a lucrărilor, pentru că el în timp s-a stricat, a ruginit și așa mai departe, e normal să ni le asumăm noi. Că nu-i vina constructorului că noi n-am recepționat. Iarăși, poate pentru unii e o veste proastă, în vară vor fi lucrări și pe Basarab. Asta-i viața, ce să facem?”, a mai declarat primarul.

Pro Infrastructură: „Nu e un pericol structural”

Societatea civilă a urmărit îndeaproape negocierile. Ionuț Ciurea, președintele Asociației Pro Infrastructură, a oferit pentru „Adevărul” o analiză detaliată a situației de la Pasajul Basarab.

„Deci ar trebui ca acum, în vară, să vedem reparații. Reparații, mă rog, e o mentenanță mai heavy, așa, nu chiar spoială pe ici pe colo. Trebuie să umble și pe sub. Nu o să spargă placa sau ceva, deci nu ceva masiv. Nu se înlocuiesc hobanele. Se recondiționează ancorele alea ale hobanelor. Adică sunt lucrări cumva medii, ca să zic așa, de intervenție, nu ceva strict decorativ. E ca și cum mai dai o lavabilă prin casă și mai schimbi câte o fereastră, mai schimbi mobila prin casă, cam așa. Nu umblăm la fundație, dar nu e nici doar lavabilă prin sufragerie. E ceva între. Sunt lucrări medii de întreținere, întreținere ceva mai serioasă”, a explicat Ionuț Ciurea pentru „Adevărul”.

Deși la prima vedere covorul asfaltic nu ar necesita o înlocuire totală, președintele Pro Infrastructură atrage atenția că adevărata stare de degradare a pasajului va fi vizibilă abia odată cu începerea șantierului.

„Sigur, strat de asfalt nu ar trebui. Nu cred că o să intervină pe el, doar dacă o să găsească vreo problemă. E ca la dentist, în momentul în care te doare măseaua, te duci acolo, nu îți face o radiografie și până nu intri... că și radiografia ți-o face, dar de multe ori nu intră să vadă exact ce e acolo. Nu o să știi cât te doare și cât te costă. Deci e posibil că, dacă se vede când se intră în intervenție că e nevoie de ceva în plus, nu e exclus lucrul ăsta, pentru că cu cât lași mai în paragină și cu cât amâni mai mult lucrările normale de întreținere, cu atât ai șanse ca degradările să se accelereze. Și dacă ai fi făcut la timp, n-ai fi lăsat apa să intre... Apă și sare plus fier - not good. Nici betonul nu se simte bine la apă și sare, dar fierul chiar nu se simte bine”, a explicat Ionuț Ciurea.

Pe de altă parte, deși pasajul nu se află într-un pericol structural, subliniază Ionuț Ciurea, acesta are nevoie urgentă de înlocuirea parapetului metalic, aflat în stare avansată de degradare, dar și a altor elemente.

„Adică dacă strângi mai tare spre unele, cred că sar. Deci sunt și chestii cosmetice și chestii de siguranță care trebuie făcute. Nu e un pericol structural, deci nu cade Podul Basarab sau ceva. Chiar și fără lucrările astea mai stă în picioare, dar nu e nici doar cosmetic. Cam asta e. Primăria Capitalei mi-a dat un răspuns că încă nu e finalizat proiectul tehnic. Deci fac un pic de proiectare acolo. Cumva s-au înțeles de principiu, dar nu știu dacă chiar au semnat complet toate cele”, a explicat Ionuț Ciurea. 

