Acces gratuit la apă potabilă în spitale, aeroporturi, stații de metrou și instituții publice. Propunerea a trecut de Senat

Senatul României a adoptat tacit, luni, 23 martie, un proiect de lege care prevede obligaţia instituţiilor publice, şcolilor, unităţilor sanitare, operatorilor economici care administrează gări, aeroporturi, staţii de metrou de a asigura accesul gratuit la apă potabilă pentru cetăţeni, prin amplasarea de dozatoare de apă.

În data de 19 martie, termenul de dezbatere şi vot s-a împlinit. Luni, termenul fiind depăşit, proiectul se consideră adoptat, urmând să fie trimis la Camera Deputaţilor care este for decizional.

Prin această propunere legislativă se completează Ordonanţa Guvernului nr.7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman.

Instituţiile şi autorităţile publice, unităţile sanitare publice, unităţile de învăţământ, precum şi operatorii economici care administrează staţii de metrou, gări feroviare, autogări şi aeroporturi au, potrivit proiectului, obligaţia de a asigura accesul gratuit la apă potabilă pentru publicul vizitator, călători, pacienţi sau beneficiari ai serviciilor publice.

Astlel, vor fi amplasate dozatoare de apă potabilă în spaţiile de aşteptare, holurile de acces şi zonele de tranzit intens circulate, indiferent dacă locaţia permite sau nu racordarea directă la reţeaua publică de distribuţie a apei.

„În vederea protejării sănătăţii umane, funcţionarea dozatoarelor de apă, indiferent de tipul acestora (racordate la reţea sau cu alimentare prin recipiente), este condiţionată de respectarea cumulativă a următoarelor măsuri: a) dotarea cu pahare de unică folosinţă, confecţionate din materiale biodegradabile sau reciclabile; b) existenţa unui contract de prestări servicii cu o unitate de profil autorizată, care să asigure furnizarea apei, mentenanţa şi igienizarea periodică a aparatelor", mai prevede actul normativ.

Buletinul de analiză, la vedere

Totodată, în cazul dozatoarelor alimentate cu apă îmbuteliată, furnizorul are obligaţia de a pune la dispoziţia instituţiei sau unităţii contractante, la fiecare aprovizionare realizată, o copie a celui mai recent buletin de analiză pentru lotul de apă furnizat. Buletinul de analiză trebuie să fie disponibil pentru consultare la solicitarea oricărei persoane interesate sau a organelor de control, mai stabileşte actul normativ.