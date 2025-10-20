Se mențin restricții de circulație în zona afectată de explozia din Rahova. Poliția continuă operațiunile de intervenție și sprijin

Poliția Capitalei anunță că luni au continuat operațiunile de intervenție și sprijin în zona afectată de explozia produsă în cartierul Rahova.

Este mobilizare totală în zona Rahova, acolo unde vineri a avut loc explozia care a provocat trei moți și mai mulți răniți.

Autoritățile au continuat luni cercetarea la fața locului în apartamentele distruse de deflagrație, aparținând unor proprietari care nu au fost la fața locului anterior. Odată cu contactarea acestora, anchetatorii au putut pătrunde și desfășura procedurile necesare.

De asemenea, s-au reluat lucrările de igienizare a fațadelor blocurilor afectate, cu sprijinul echipajelor de pompieri.

Totodată, s-a făcut examinarea și igienizarea perimetrului din parcarea situată în spatele imobilului afectat, în colaborare cu autoritățile publice locale.

În paralel, locatarii sunt sprijiniți în vederea accesului temporar în apartamentele deteriorate, pentru recuperarea bunurilor personale.

„A fost permis accesul firmelor de utilități pentru evaluarea defecțiunilor la rețelele de infrastructură, precum și pentru realizarea separației între utilitățile blocului afectat și cele ale imobilelor învecinate, în vederea reluării furnizării către cetățenii din zonă. Monitorizarea stării victimelor: din cele 15 persoane care s-au prezentat la unități medicale din București, 8 sunt în continuare internate, sub supraveghere medicală”, anunță Poliția Capitalei.

De asemenea, Brigada Rutieră a Poliției Capitalei a menținut restricții temporare de circulație în următoarele zone:

- Strada Vicina (între Calea Rahovei și strada Oltina);

- Aleile adiacente imobilelor afectate;

- Calea Rahovei – banda 1 de circulație și o parte din locurile de parcare, între străzile Vicina și Malcoci.

Accesul pietonal rămâne restricționat pe trotuarul adiacent imobilelor afectate. Traficul rutier este deviat pe rute alternative, cu sprijinul polițiștilor rutieri.

Toate aceste activități se desfășoară în paralel cu cercetarea penală în curs, inclusiv cercetarea la fața locului și alte proceduri derulate de Poliția Română, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București.