search
Joi, 12 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

De ce nu reușesc peste jumătate dintre europeni să mănânce mai sănătos

0
0
Publicat:

Potrivit unei cercetări realizată la nivelul UE, peste jumătate dintre europeni (51%) vor să mănânce mai sănătos. De asemenea, peste jumătate din europeni doresc să trăiască mai sustenabil.

FOTO: Shutterstock
FOTO: Shutterstock

Cercetarea, realizată de Institutul European de Inovare și Tehnologie – Alimentație (EIT Food), arată și o scădere de 7% a interesului pentru un stil de viață sustenabil, de la 76% la 69% în ultimul an.

„Datele raportului nu arată că sustenabilitatea nu mai contează, ci că se află mai jos în ierarhia deciziilor alimentare. Sănătatea și prețul alimentelor tind să fie prioritare atunci când consumatorii aleg ce să mănânce zilnic”, spune pentru Nutrition Insight Durk Bosma, șeful departamentului de analiză din cadrul EIT Food Consumer Observatory.

„Totuși, cercetarea arată că sustenabilitatea rămâne importantă pentru peste două treimi (69%) dintre europeni. Aceasta este o oportunitate majoră pentru industria alimentară.”

În plus, doar 48% dintre cei 19.954 de consumatori din 18 țări analizate urmează efectiv o dietă sustenabilă.

Autorii raportului, intitulat „Europa vrea să mănânce mai bine, dar de ce nu se întâmplă acest lucru?”, spun că studiul este una dintre cele mai ample analize despre modul în care europenii se alimentează, ce obiceiuri își doresc și de ce schimbarea către diete mai sănătoase și sustenabile este lentă.

Majoritatea oamenilor spun că sunt mulțumiți de dieta lor, mai ales persoanele de peste 55 de ani. Doar 14% se declară nemulțumiți.

Cercetările arată că tinerii sunt mai deschiși la schimbări în alimentație, în timp ce persoanele în vârstă sunt mai mulțumite de dieta actuală și preferă alimentația sănătoasă tradițională.

Deși calitatea dietei raportate s-a îmbunătățit ușor, mulți europeni consumă încă prea puține fructe, legume și fibre. Tinerii se concentrează mai mult pe proteine și pe producerea propriilor alimente, iar persoanele în vârstă pe reducerea risipei și gătitul acasă.

În ansamblu, comportamentele alimentare sustenabile sunt în scădere, iar doar 16% dintre consumatori evită produsele de origine animală.

Raportul arată că, deși europenii cunosc efectele negative ale alimentelor sărate, grase, zaharoase sau ultraprocesate, doar o treime încearcă să le evite.

Cercetătorii subliniază că prețul alimentelor și obiceiurile adânc înrădăcinate sunt principalele bariere în calea schimbării.

Mulți consumatori spun că le este dificil să își permită alimente mai sănătoase, mai ales în rândul tinerilor, care se declară mai nemulțumiți și simt că au puțin control asupra dietei lor.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Primul mesaj oficial al liderului suprem Mojtaba Khamenei: Toate bazele SUA vor fi atacate. Țările care le găzduiesc, să le închidă
digi24.ro
image
Tragedie la metrou în București. O persoană a murit după ce a fost prinsă sub o garnitură în stația Piața Unirii
stirileprotv.ro
image
Nicușor Dan iar s-a încurcat în Protocol. De data asta la vizita lui Zelenski. Toată lumea i-a sărit în ajutor, de la președintele Ucrainei, până la șefa de protocol, Delia Dinu
gandul.ro
image
Ministerul Finanțelor prelungește schema de ajutor de stat privind returnarea parțială a accizei la motorină pentru transportatori
mediafax.ro
image
Diletta Leotta a făcut o mărturie unică despre relația cu soțul său, Loris Karius. Spune că e ”un vulcan” în pat
fanatik.ro
image
EXCLUSIV LIBERTATEA Mama lui Ilie Bolojan, către fiul ei premier: „Ai crescut dintr-un pământ puternic! Fă ce știi că trebuie făcut!”
libertatea.ro
image
VIDEO Viktor Orban, atac la un europarlamentar român. Ce l-a supărat pe premierul ungar
digi24.ro
image
A lăsat haosul din fotbal pentru o meserie neașteptată! Fostul șef din Superliga spune că nu oricine o poate practica: „Vă explic de ce!”
gsp.ro
image
Lovitură de teatru: Donald Trump a făcut anunțul așteptat de toată lumea despre Iran și a dat totul peste cap
digisport.ro
image
Scenariul care îngrijorează experții: rachetele Iranului ar putea fi ghidate de sistemul chinezesc BeiDou
stiripesurse.ro
image
Un bărbat din SUA urmează să fie executat deși nu a ucis niciodată pe nimeni
antena3.ro
image
Interlopii din clanul Cârpaci au forţat un român să-şi doneze rinichiul. Beneficiar, liderul grupării
observatornews.ro
image
Mugurel Vrabete NU va fi înmormântat! Anunțul făcut de trupa Holograf
cancan.ro
image
Subofițer - 8.000 lei pensie militară. Pensionarii civili iau de 3 ori mai puțin, deși muncesc 10 ani în plus
newsweek.ro
image
FOTO. Fiica de 19 ani a fostului fotbalist se iubește cu un jucător mai mare cu 8 ani
prosport.ro
image
Cât costă montarea de panouri solare în 2026. Ce ajutor mai primeşti de la stat
playtech.ro
image
Ce se întâmplă cu profesorii care sunt depistați cu probleme psihice, după evaluarea psihiatrică obligatorie. ”Se poate ajunge până la desfacerea contractului de muncă”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
E gata! S-au încheiat negocierile pentru revenirea lui Jurgen Klopp pe banca tehnică
digisport.ro
image
Locul din Iran pe care Garda Revoluționară îl păzește cel mai bine și pe care SUA vizează să îl captureze. Ce se află pe 'Insula Interzisă'
stiripesurse.ro
image
BREAKING NEWS O persoană și-a pierdut viața după ce s-ar fi aruncat în fața metroului în stația Unirii
kanald.ro
image
Unde și când își pot lua fanii rămas-bun de la Mugurel Vrabete. Anunțul făcut de trupa Holograf despre funeralii
wowbiz.ro
image
Un nou val de aer polar atacă România. Perturbaţia ciclonică vine cu o inversiune termică, avertizează ANM
romaniatv.net
image
Un nou val de aer polar peste România. Meteorologii ANM anunță când vine frigul
mediaflux.ro
image
A lăsat haosul din fotbal pentru o meserie neașteptată! Fostul șef din Superliga spune că nu oricine o poate practica: „Vă explic de ce!”
gsp.ro
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
Holograf a dezvăluit cauza morții lui Mugurel Vrabete. Motivul pentru care basistul trupei a încetat din viață: „Vine o zi… Și astăzi a venit o zi dureroasă”
actualitate.net
image
Cine îi ajută pe Gabriela Cristea și Tavi Clonda să renoveze conacul din Italia: „Este o casă foarte veche”
click.ro
image
Dan Negru, copleșit de durere după moartea lui Mugurel Vrabete: „Ultima mea poză cu el”. Ce au transmis Marcel Pavel, Horia Brenciu și Tudor Chirilă
click.ro
image
Rețetă turcească de post. Cum se prepară delicioasele păstăi în ulei de măsline, simple și aromate
click.ro
fostul Prinț Andrew, Jeffrey Epstein foto Profimedia jpg
Cine era „cel mai pervers în dormitor” - Andrew sau Epstein? Unul dintre ei avea o practică sexuală ce putea fi fatală!
okmagazine.ro
Valerie Bertinelli și Eddie Van Halen foto Profimedia jpg
Ultimele cuvinte pe care i le-a spus soțului muribund, celebrului chitarist Eddie Van Halen
clickpentrufemei.ro
Săpături arheologice în castrul auxiliar de la Călugăreni (© Facebook / Muzeul Județean Mureș)
O cisternă uriașă, descoperită de arheologi în castrul auxiliar roman de la Călugăreni / FOTO
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Doliu în muzica românească. Basistul trupei Holograf, Iulian Mugurel Vrabete, a murit înainte cu câteva zile de concertul „Am rămas doar noi”
image
Cine îi ajută pe Gabriela Cristea și Tavi Clonda să renoveze conacul din Italia: „Este o casă foarte veche”

OK! Magazine

image
Prințesa dispărută a Iranului și-a făcut în sfârșit apariția. Cum arată azi singura fiică în viață a Împărătesei Farah, gonită din țară de ayatollahi

Click! Pentru femei

image
La 83 de ani, Harrison Ford vorbește despre un „obicei sexual șocant”: „Bineînțeles că am făcut asta!”

Click! Sănătate

image
Ce este divorţul gri? Se observă la tot mai multe cupluri