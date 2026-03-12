De ce nu reușesc peste jumătate dintre europeni să mănânce mai sănătos

Potrivit unei cercetări realizată la nivelul UE, peste jumătate dintre europeni (51%) vor să mănânce mai sănătos. De asemenea, peste jumătate din europeni doresc să trăiască mai sustenabil.

Cercetarea, realizată de Institutul European de Inovare și Tehnologie – Alimentație (EIT Food), arată și o scădere de 7% a interesului pentru un stil de viață sustenabil, de la 76% la 69% în ultimul an.

„Datele raportului nu arată că sustenabilitatea nu mai contează, ci că se află mai jos în ierarhia deciziilor alimentare. Sănătatea și prețul alimentelor tind să fie prioritare atunci când consumatorii aleg ce să mănânce zilnic”, spune pentru Nutrition Insight Durk Bosma, șeful departamentului de analiză din cadrul EIT Food Consumer Observatory.

„Totuși, cercetarea arată că sustenabilitatea rămâne importantă pentru peste două treimi (69%) dintre europeni. Aceasta este o oportunitate majoră pentru industria alimentară.”

În plus, doar 48% dintre cei 19.954 de consumatori din 18 țări analizate urmează efectiv o dietă sustenabilă.

Autorii raportului, intitulat „Europa vrea să mănânce mai bine, dar de ce nu se întâmplă acest lucru?”, spun că studiul este una dintre cele mai ample analize despre modul în care europenii se alimentează, ce obiceiuri își doresc și de ce schimbarea către diete mai sănătoase și sustenabile este lentă.

Majoritatea oamenilor spun că sunt mulțumiți de dieta lor, mai ales persoanele de peste 55 de ani. Doar 14% se declară nemulțumiți.

Cercetările arată că tinerii sunt mai deschiși la schimbări în alimentație, în timp ce persoanele în vârstă sunt mai mulțumite de dieta actuală și preferă alimentația sănătoasă tradițională.

Deși calitatea dietei raportate s-a îmbunătățit ușor, mulți europeni consumă încă prea puține fructe, legume și fibre. Tinerii se concentrează mai mult pe proteine și pe producerea propriilor alimente, iar persoanele în vârstă pe reducerea risipei și gătitul acasă.

În ansamblu, comportamentele alimentare sustenabile sunt în scădere, iar doar 16% dintre consumatori evită produsele de origine animală.

Raportul arată că, deși europenii cunosc efectele negative ale alimentelor sărate, grase, zaharoase sau ultraprocesate, doar o treime încearcă să le evite.

Cercetătorii subliniază că prețul alimentelor și obiceiurile adânc înrădăcinate sunt principalele bariere în calea schimbării.

Mulți consumatori spun că le este dificil să își permită alimente mai sănătoase, mai ales în rândul tinerilor, care se declară mai nemulțumiți și simt că au puțin control asupra dietei lor.