Primele familii din blocul afectat de explozia din Rahova s-au mutat în apartamente mobilate și utilate. Primarul interimar anunță că vor sta acolo pe termen lung

Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunțat, luni, că primele 4 familii afectate de explozia din cartierul Rahova s-au mutat în apartamente pe termen mediu și lung, complet mobilate și utilate.

„Primele 4 familii afectate de explozia din cartierul Rahova s-au mutat în apartamente pe termen mediu şi lung, complet mobilate şi utilate, situate în zone sigure şi bine conectate ale Capitalei.

Cu sprijinul Asociaţiei Habitat for Humanity România, aceste familii — dintre cele mai grav afectate, unele având membri răniţi sau spitalizaţi — au primit un loc sigur şi decent în care să poată începe să-şi reconstruiască vieţile”, a scris, luni, pe FacebooK, Stelian Bujduveanu.

Acesta anunţă că, în paralel, au început procedurile pentru identificarea şi închirierea locuinţelor în care urmează să fie relocate şi celelalte familii.

„Am primit oferta Asociației Părinți Salvatori care pune la dispoziția persoanelor afectate 3 apartamente pe termen mediu şi lung. Alte 111 persoane sunt cazate în patru unităţi hoteliere, iar 384 de persoane au beneficiat până acum de consiliere și sprijin personalizat”, a mai transmis Bujduveanu.

Potrivit primarului interimar al Capitalei, Administrația Străzilor București a intervenit prompt şi a ridicat toate mașinile afectate — aproximativ 15 autoturisme.

„Mulţumim tuturor organizaţiilor nonguvernamentale şi voluntarilor care, încă de vineri, şi-au dedicat timpul şi energia pentru a fi alături de comunitate. Această mobilizare arată că Bucureştiul nu este doar un oraş, ci o comunitate unită şi solidară, care are grijă de oamenii săi”, a mai transmis primarul general interimar, distribuind şi contul de donaţii pentru cei care doresc să sprijine familiile afectate.

Cont de donaţii (RON)

RO24CITI0000000825024433

Fundaţia World Vision România

Menţiune: ”Fond de urgenţă explozie Rahova”