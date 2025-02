Ce spune ministrul Finanţelor despre o posibilă majorare a subvenţiei acordate Metrorex pentru a creşte salariile

Tanczos Barna, ministrul Finanţelor, a fost întrebat, marţi seară, dacă este de acord cu o derogare de la aşa-numita ordonanţă trenuleţ pentru ca salariile celor din Metrorex să crească.

Ministrul Finanţelor Publice anunţă că nu va fi de acord cu o majorare a subvenţiei acordate Metrorex pentru ca salariile angajaţilor companiei să crească.

„Nu există derogări, din punctul meu de vedere, nu văd de ce ar fi o derogare”, a afirmat Tanczos Barna.

Ministrul a explicat că o companie care este profitabilă poate acorda majorări salariale, dar nu poate face acest lucru dacă cere subvenţii.

„Din punctul meu de vedere şi din punctul de vedere al Ministerului Finanţelor, lucrurile sunt foarte simple şi foarte clare: atâta timp cât o companie de stat nu solicită subvenţii pentru a acoperi gaura din companie şi pentru a ridica nivelul veniturilor (...) nu am nicio problemă să facă majorări salariale. Dacă cineva vine şi spune: nu pot să funcţionez în mod eficient, nu sunt profitabil, am nevoie de subvenţie, cineva să-mi dea bani ca să supravieţuiesc, atunci acel cineva care dă suplimentul, subvenţia, are tot dreptul să ceară cumpătare şi un alt tip de management al cheltuielilor”, a mai adăugat acesta la Euronews.

Solicitarea lui Tanczos Barna către companie şi Ministerul Transporturilor, în subordinea căruia se află Metrorex, este „ca subvenţiile să fie cât mai mici şi compania să fie cât mai profitabilă”.

Ministrul a precizat că subvenţiile sunt bugetate şi aprobate şi că nu va fi de acord ca subvenţiile pentru Metrorex să fie majorate.

În ultimele săptămâni, angajații Metrorex au pichetat sediul Guvernului, apoi au intrat în grevă japoneză, iar apoi într-o grevă de exces de zel.

„Greva de exces de zel face parte din tipurile de greve propriu-zise. Grevele de exces de zel înseamnă că ești foarte atent la tot ce trebuie să faci și dacă se respectă legislația cu privire la muncă și la atribuțiile pe care le ai. Dacă nu am două persoane cu care să fac lucrarea, cum spune la Instrucțiune, nu fac lucrarea”, a precizat Marian Artimon, liderul Uniunii Sindicatul Liber din Metrou (USML)