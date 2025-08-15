Dispar chioșcurile de bilete ale STB. De unde vor cumpăra călătorii bilete

Anunțul a fost făcut la RFI de primarul general interimar, Stelian Bujduveanu, care precizează că bucureștenii vor avea la dispoziție aparate stradale moderne.

Stelian Bujduveanu spune că info-chioșcurile de pe vremea lui Oprescu vor dispărea.

”Știți că erau acele construcții metalice din inox, foarte frumoase, sunt nefuncționale de zece ani și s-au transformat în niște zone de lipit afișe. Am dispus, toată lumea a venit pe stradă, le-a ridicat (...). Și ce facem cu ele acum? Le-am luat, le dăm jos computerul acela care era distrus de peste zece ani și vom pune un modul de vânzare bilete pentru STB, pentru transportul în comun și apoi le vom amplasa lângă stațiile moderne, pentru a renunța la acele chioșcuri cu oameni care stau să vândă. Suntem în 2025, în Capitala României și încă avem tonete unde o doamnă stă și te pui peste tejghea ca să-ți vândă un bilet. Vor dispărea. Astăzi deja ridicăm din ele, vom merge pe digitalizare”, a spus primarul interimar la RFI.

Primarul interimar precizează că angajatele care vând acum bilete nu vor fi date afară: ”Își regăsesc activitatea în interiorul societății, eu nu sunt adeptul disponibilizărilor pentru a perturba servicii publice, sunt adeptul reorganizărilor”.

Stelian Bujduveanu anunță de asemenea că stațiile STB vor fi dotate de anul viitor cu panouri electronice care vor arăta când vine autobuzul.