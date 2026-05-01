Schimbări majore în București: șoferii de hibride nu mai au parcare gratuită

Șoferii de mașini hibride din București nu mai beneficiază, începând de la 1 mai, de gratuitatea la parcările publice de utilitate generală, în urma unei decizii adoptate de Consiliul General al Municipiului București. 

Mașină a Poliției Locale Sector 6 care citește automat dacă ai plătit parcarea FOTO: FB
Mașină a Poliției Locale Sector 6 care citește automat dacă ai plătit parcarea FOTO: FB

Începând de vineri, 1 mai, șoferii de autoturisme hibride nu mai beneficiază de gratuitate în parcările publice de utilitate generală din București.

Facilitatea rămâne valabilă doar pentru autovehiculele electrice înmatriculate în Capitală, până la data de 31 decembrie 2027.

Decizia a fost adoptată la începutul lunii aprilie de Consiliul General al Municipiului București (CGMB) și se aplică odată cu intrarea în vigoare a hotărârii.

Potrivit actului normativ, acordarea gratuității este condiționată de înregistrarea prealabilă a vehiculului în baza de date administrată de operatorul delegat al parcărilor publice.

Cererile de înregistrare vor fi procesate în maximum cinci zile lucrătoare de la depunerea documentației complete, iar înscrierea se poate face pe întreaga perioadă de aplicare a măsurii.

Reprezentanții municipalității susțin că schema de gratuități a fost introdusă inițial ca stimulent pentru mobilitatea sustenabilă, însă a devenit dificil de susținut în condițiile în care numărul vehiculelor electrice și hibride care beneficiază de gratuitate a depășit capacitatea totală a parcărilor cu plată administrate de Compania Parking.

„Maşina pe care o conduc este maşină hibrid. Nu am nimic cu oamenii, dar hai să luăm decizii care ţin de evidenţe, care ţin de normalitate! Când ajungi la un număr dublu de maşini care pot parca gratis, dublul locurilor de parcare, ce aţi face în locul meu? Este doar o decizie normală de a echilibra bugetul”, a explicat primarul Capitalei, Ciprian Ciucu. 

Tot de la 1 mai, o altă modificare intrată în vigoare vizează eliminarea facilităților pentru jurnaliști. Aceștia nu mai au acces gratuit la programele instituțiilor de cultură și nici la parcările publice, după abrogarea Hotărârii CGMB nr. 305/2016.

De asemenea, Consiliul General a votat și eliminarea unor facilități acordate jurnaliștilor. A fost abrogată Hotărârea nr. 305/2016, care le oferea acces gratuit la evenimentele instituțiilor de cultură și posibilitatea de a utiliza fără cost parcările publice.

Autoritățile motivează decizia prin creșterea constantă a numărului de vehicule înregistrate pentru gratuitate, ceea ce a pus presiune pe locurile de parcare și a limitat accesul publicului larg.

