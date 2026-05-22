search
Vineri, 22 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

SUA iau în calcul un „Plan B” militar pentru Strâmtoarea Ormuz care ar implica şi alte ţări. „Cineva va trebui să facă ceva”

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Secretarul de stat american Marco Rubio afirmă că SUA analizează un „plan B” militar pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz, în cazul în care negocierile cu Iranul eșuează.

Strâmtoarea Ormuz este în continuare blocată. FOTO: X
Strâmtoarea Ormuz este în continuare blocată. FOTO: X

Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat vineri, 22 mai, că Washingtonul ia în calcul un așa-numit „plan B” cu componentă militară pentru situația din Strâmtoarea Ormuz, în eventualitatea în care Iranul nu acceptă deblocarea acestei rute strategice de navigație în urma negocierilor diplomatice.

Potrivit Agerpres, Marco Rubio a subliniat că obiectivul principal al Statelor Unite rămâne obținerea unui acord cu Teheranul, prin care Iranul să permită redeschiderea strâmtorii și să renunțe la ambițiile sale nucleare. Totuși, oficialul american a insistat că scenariul unui eșec diplomatic nu este exclus, motiv pentru care este necesară pregătirea unei alternative, aşa-numitul „Plan B”.

„Ceea ce noi toți sperăm este un acord prin care Iranul să deschidă strâmtoarea și să abandoneze ambițiile sale nucleare. Dar trebuie să avem și un plan B, iar planul B este acesta: ce se întâmplă dacă Iranul refuză să deschidă strâmtoarea? În acel moment cineva va trebui să facă ceva în această privință și există țări reprezentate aici care se vor vedea afectate mai mult decât chiar Statele Unite”, a declarat Marco Rubio, în cadrul unei reuniuni ministeriale NATO desfășurate la Helsingborg, în Suedia.

Secretarul de stat american a sugerat că o astfel de eventuală acțiune nu ar fi neapărat una exclusiv americană, ci ar putea implica mai multe state aliate, într-un cadru de coaliție, însă a evitat să nominalizeze țările interesate, precizând doar că unele state și-au exprimat deja disponibilitatea de a participa.

„Nu știu dacă ar fi neapărat o misiune a NATO, dar țările NATO ar putea contribui la ea”, a adăugat Rubio, subliniind că Statele Unite ar prefera o acțiune comună, nu una unilaterală.

El a făcut aluzie şi la o iniţiativă franco-britanică ce preconizează desfăşurarea unor dragoare de mine pentru a curăţa strâmtoarea odată ce ostilităţile, deocamdată suspendate printr-un armistiţiu, vor fi încetat printr-un acord ferm, dar a semnalat că mecanismul prevăzut în respectiva iniţiativă nu are în vedere scenariul în care Iranul refuză să coopereze.

„Avem un plan pentru momentul când focul va înceta. Dar ceea ce eu spun este că avem nevoie de un plan B pentru cazul în care focul va continua”, a rezumat secretarul de stat al SUA.

În tot acest timp, administraţia Trump susține că discuțiile cu Iranul înregistrează un „ușor progres”, însă Washingtonul respinge ferm ideea ca Teheranul să controleze în mod discreționar traficul comercial prin această rută esențială pentru transportul global de energie.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Bătaie în Centrul Vechi din Capitală între ucraineni și o bandă de motocicliști români. Jandarmii au intervenit în timpul nopții
digi24.ro
image
Angajații de la stat vor avea venituri calculate diferit din 2027. Sporurile vor dispărea, iar grilele vor deveni unitare
stirileprotv.ro
image
Cât au ajuns să coste cireșele și căpșunele în piețele din București. De la 150 kilogramul, au ajuns un chilipir
gandul.ro
image
Nawrocki, mesaj direct pentru Trump: „Alianțele bune se bazează pe cooperare”
mediafax.ro
image
Ce se întâmplă, de fapt, cu Daniel Pancu. Cum ar putea ajunge la Rapid
fanatik.ro
image
SUA lucrează cu trei scenarii radicale pentru Cuba, de la invazie la capturarea lui Raúl Castro
libertatea.ro
image
Trump așteaptă cu groază ziua în care va trebui să facă față „Fantomei de 5,02 dolari”
digi24.ro
image
Fosta acționarului de la Dinamo, imagini spectaculoase la Festivalul de la Cannes: „6 ani împreună au fost foarte grei”
gsp.ro
image
A văzut lotul României și a făcut praf selecția lui Gică Hagi: "Să meargă pe burtă!"
digisport.ro
image
„Cuibul Reginei Elisabeta”, una dintre cele mai spectaculoase clădiri istorice de pe litoral, se degradează pe zi ce trece. Restaurarea promisă întârzie de ani întregi
click.ro
image
Ultimele zile ale cormoranului: 10 țări, printre care și România, cer UE împușcarea acestor păsări pe motiv că mănâncă prea mult pește
antena3.ro
image
O familie care deţine un imperiu cu afaceri de 100 mld. euro: România este în top pentru noi. Schimbările sunt uimitoare, s-a construit mult în infrastructură. Suntem în România să rămânem!
zf.ro
image
Mister în cazul morţii elevului de clasa a opta din Bacău. Intervenţia serviciilor de urgenţă, anchetată
observatornews.ro
image
Mihai Neșu primește o pensie colosală de la olandezi. Cât încasează lunar fostul fotbalist
cancan.ro
image
Casa de Pensii, în corzi. Pensionarii câștigă procese în instanță pe bandă rulantă. Se judecă 360 spețe pe zi
newsweek.ro
image
FOTO. Imagini hot cu cea mai frumoasă voleibalistă din lume în costum de baie
prosport.ro
image
Pensionarii români care trăiesc în străinătate pot pierde asigurarea medicală din România. Ce trebuie să facă în termen de 15 zile
playtech.ro
image
Cine sunt motocicliștii români care s-au luat la bătaie cu ucrainenii în Centrul Vechi al Capitalei. Legătura cu Horațiu Potra și scandalurile în care au mai fost implicați: „I-a dus în Congo”
fanatik.ro
image
E-mailul pe care Meta l-a trimis miilor de angajați concediați. "Vă rugăm să vă strângeți lucrurile personale de la birou și să mergeți acasă"
ziare.com
image
Pep Guardiola a semnat, imediat după plecarea de la Manchester City: "Voi fi acolo"
digisport.ro
image
Cum arată mama lui Valentin Sanfira. Puțini au văzut-o până acum: „E modestă, retrasă și înțeleaptă”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Pacea de la Cotroceni! PSD, PNL, USR şi UDMR au semnat acordul acum câteva minute
romaniatv.net
image
Răsturnare de situație pentru Gabi Tamaș. Un nou contract după finala Survivor
mediaflux.ro
image
Fosta acționarului de la Dinamo, imagini spectaculoase la Festivalul de la Cannes: „6 ani împreună au fost foarte grei”
gsp.ro
image
Cum a ajuns criminalul din APEX să fie idolul internetului. Scena virală cu Taron Egerton a devenit MEM pe internet. Milioane de oameni o copiază
actualitate.net
image
Din muncitoare în antreprenoare. Povestea unei mame care lucra la fabrica de cablaje din Severin, iar acum are propria afacere într-un oraș minier din Gorj: „Nu mi-a fost deloc ușor. M-am împrumutat de bani, dar am văzut rezultatele”
actualitate.net
image
Horoscop sâmbătă, 23 mai. Săgetătorii au parte de o aventură spontană, Peștii fac rost de bani, iar Vărsătorii au un nou hobby
click.ro
image
Dani Oțil, în lacrimi după o întrebare neașteptată a lui Denise Rifai: „Scriu aici răspunsul, pentru că nu pot să pronunț”
click.ro
image
La ce aliment a renunțat Daciana Sârbu de două luni? „Sufăr pentru că îi iubesc, îi mănânc cu mare plăcere!” Câte kilograme vrea să slăbească?
click.ro
RHONDA FLEMING în rolul Cleopatrei foto profimedia 0137026979 jpg
„Regina prostituată” își ținea iubiții drogați într-un templu. Recordul ei personal – 100 de bărbați într-o singură noapte!
okmagazine.ro
fantasy astral wallpaper composition jpg
Astrele schimbă regulile jocului! Horoscopul perioadei 22 mai – 4 iunie aduce tensiuni și revelații
clickpentrufemei.ro
Gheorghi Jukov participă la o paradă a victoriei după cel de-al Doilea Război Mondial (© Mil.ru)
Mareșalul Jukov și matematica militară referitoare la concentrările din anul 1941
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Țara care a ajuns lider în turismul de relaxare și wellness. Mulți români aleg să-și petreacă vacanță aici: „M-am simțit complet relaxată și fără stres”
image
Horoscop sâmbătă, 23 mai. Săgetătorii au parte de o aventură spontană, Peștii fac rost de bani, iar Vărsătorii au un nou hobby

OK! Magazine

image
Toți amanții Prințesei. Cei 10 bărbați cu care Lady Diana a avut aventuri înaintea divorțului de Charles

Click! Pentru femei

image
Astrele schimbă regulile jocului! Horoscopul perioadei 22 mai – 4 iunie aduce tensiuni și revelații

Click! Sănătate

image
Atenţie la acest medicament! A cauzat 20 de decese