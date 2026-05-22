SUA iau în calcul un „Plan B” militar pentru Strâmtoarea Ormuz care ar implica şi alte ţări. „Cineva va trebui să facă ceva”

Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat vineri, 22 mai, că Washingtonul ia în calcul un așa-numit „plan B” cu componentă militară pentru situația din Strâmtoarea Ormuz, în eventualitatea în care Iranul nu acceptă deblocarea acestei rute strategice de navigație în urma negocierilor diplomatice.

Potrivit Agerpres, Marco Rubio a subliniat că obiectivul principal al Statelor Unite rămâne obținerea unui acord cu Teheranul, prin care Iranul să permită redeschiderea strâmtorii și să renunțe la ambițiile sale nucleare. Totuși, oficialul american a insistat că scenariul unui eșec diplomatic nu este exclus, motiv pentru care este necesară pregătirea unei alternative, aşa-numitul „Plan B”.

„Ceea ce noi toți sperăm este un acord prin care Iranul să deschidă strâmtoarea și să abandoneze ambițiile sale nucleare. Dar trebuie să avem și un plan B, iar planul B este acesta: ce se întâmplă dacă Iranul refuză să deschidă strâmtoarea? În acel moment cineva va trebui să facă ceva în această privință și există țări reprezentate aici care se vor vedea afectate mai mult decât chiar Statele Unite”, a declarat Marco Rubio, în cadrul unei reuniuni ministeriale NATO desfășurate la Helsingborg, în Suedia.

Secretarul de stat american a sugerat că o astfel de eventuală acțiune nu ar fi neapărat una exclusiv americană, ci ar putea implica mai multe state aliate, într-un cadru de coaliție, însă a evitat să nominalizeze țările interesate, precizând doar că unele state și-au exprimat deja disponibilitatea de a participa.

„Nu știu dacă ar fi neapărat o misiune a NATO, dar țările NATO ar putea contribui la ea”, a adăugat Rubio, subliniind că Statele Unite ar prefera o acțiune comună, nu una unilaterală.

El a făcut aluzie şi la o iniţiativă franco-britanică ce preconizează desfăşurarea unor dragoare de mine pentru a curăţa strâmtoarea odată ce ostilităţile, deocamdată suspendate printr-un armistiţiu, vor fi încetat printr-un acord ferm, dar a semnalat că mecanismul prevăzut în respectiva iniţiativă nu are în vedere scenariul în care Iranul refuză să coopereze.

„Avem un plan pentru momentul când focul va înceta. Dar ceea ce eu spun este că avem nevoie de un plan B pentru cazul în care focul va continua”, a rezumat secretarul de stat al SUA.

În tot acest timp, administraţia Trump susține că discuțiile cu Iranul înregistrează un „ușor progres”, însă Washingtonul respinge ferm ideea ca Teheranul să controleze în mod discreționar traficul comercial prin această rută esențială pentru transportul global de energie.