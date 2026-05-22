De ce abilitatea de a spune „nu” este o adevărată „superputere”. Lecția negociatorilor de la Harvard și MIT

Experții în negociere explică de ce abilitatea de a spune „nu” clar și politicos este considerată o adevărată „superputere”: un refuz simplu, bine formulat, poate evita tensiuni, nervi și discuții inutile, fără a afecta relațiile profesionale şi sociale.

Pentru mulți oameni, a spune „nu” rămâne una dintre cele mai incomode situații de comunicare, mai ales în mediul profesional, unde refuzul este adesea asociat cu riscul de a strica relații sau de a părea lipsit de cooperare şi a atrage reproşuri din partea superiorilor.

Tocmai de aceea, spun specialiști în negociere de la Harvard și MIT, abilitatea de a spune „nu” clar, calm și fără justificări inutile a devenit una dintre cele mai valoroase competențe ale prezentului. Ei o descriu ca pe o „superputere subestimată”, pentru că influențează direct felul în care sunt gestionate relațiile, timpul și presiunea socială.

John Richardson, profesor la Massachusetts Institute of Technology (MIT), implicat în studii de negociere și comunicare, și Attia Qureshi, fost cadru didactic la MIT și colaboratoare a Universității Harvard, explică faptul că problema nu este refuzul în sine, ci modul în care acesta este formulat.

În mod natural, oamenii tind să evite un „nu” direct și îl înlocuiesc cu explicații lungi, detalii personale sau justificări aparent politicoase. În realitate, această abordare are un efect invers celui dorit: cu cât sunt oferite mai multe explicații, cu atât interlocutorul găsește mai multe puncte de reluare a discuției, notează greatergood.

De aici apare o situație familiară în mediul profesional: un refuz care ar trebui să fie final se transformă într-o negociere prelungită. O ofertă respinsă devine punct de plecare pentru contraargumente, argumente sau presiuni suplimentare, tocmai pentru că spațiul lăsat de explicații permite continuarea discuției.

Cum să spui NU

În viziunea lui Richardson și Qureshi, un „nu” eficient nu are nevoie de justificări detaliate, ci de claritate și respect. Ei susțin că scopul este formularea unui refuz fără ambiguități, care să permită încheierea elegantă a conversației, fără deteriorarea relației dintre părți.

O formulare simplă, de tipul „Îți mulțumesc pentru propunere, dar nu pot accepta”, este suficientă pentru a transmite decizia, fără a deschide ușa negocierilor suplimentare.

Experții atrag atenția și asupra unui alt aspect important: explicațiile prea detaliate nu doar că sunt inutile, dar pot deveni contraproductive.

De exemplu, dacă cineva refuză o ofertă de colaborare spunând că nu este momentul potrivit, interlocutorul poate reveni ulterior cu o ofertă modificată, sperând că situația s-a schimbat. În schimb, formulări mai generale, precum „nu este o direcție în care pot merge în acest moment”, reduc semnificativ posibilitatea de presiune ulterioară.

În același timp, literatura de negociere la care fac referire specialiștii de la Harvard și MIT recomandă și o altă strategie: oferirea unei alternative. În locul unui refuz abrupt, persoana poate direcționa discuția către o soluție paralelă.

De exemplu, cineva care nu poate accepta un proiect sau nu vrea să scadă din preţ poate recomanda un alt specialist sau o altă variantă potrivită. Această abordare păstrează relația și reduce tensiunea generată de refuz.

Un alt principiu important subliniat în cercetările din zona negocierii este limitarea explicațiilor. Cu cât sunt oferite mai multe detalii, cu atât crește riscul ca decizia să fie contestată sau reinterpretată.

În esență, excesul de justificare slăbește poziția celui care refuză, chiar dacă intenția inițială este de a fi politicos, mai spusn experţii în negociere.

În situațiile în care interlocutorul insistă, specialiștii recomandă trecerea de la explicații la fermitate, prin reafirmarea deciziei într-un mod clar și final.

Privit din această perspectivă, „nu”-ul nu este o formă de respingere socială, ci un instrument de echilibru.

În viziunea lui John Richardson și Attia Qureshi, el funcționează ca un mecanism de protecție a timpului, energiei și priorităților personale.

Tocmai de aceea, abilitatea de a spune „nu” fără complicaţii inutile nu este doar o tehnică de comunicare, ci o competență esențială în negocieri, în viața profesională, dar şi socială, acea „superputere subestimată” care ne poate ajuta să alegem ce este cel mai bine pentru noi, fără a afecta relaţiile cu ceilalţi.