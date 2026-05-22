Valeriu Stoica: „Dacă valorifică această şansă pe care o are astăzi, PNL s-ar putea să redevină partidul de care România are nevoie”

Fostul președinte al PNL Valeriu Stoica susține că partidul are nevoie de o reașezare profundă, începând cu „redefinirea identităţii politice” și continuând cu întărirea structurilor și a leadershipului, atât la nivel local, cât și național.

Valeriu Stoica consideră că un astfel de proces ar fi șansa liberalilor de a redeveni „partidul de care România a avut şi are nevoie”.

Vorbind la o dezbatere organizată cu ocazia împlinirii a 151 de ani de la înființarea PNL, Stoica a descris contextul internațional ca pe o lume care „se reaşează” și în care se conturează două mari orientări: „cultura libertăţii” și „cultura dominaţiei”.

În acest cadru, spune el, PNL ar putea să își reafirme rolul istoric, cu condiția să își asume lucid momentul și să își regândească poziționarea.

Stoica a vorbit despre necesitatea unei „clarificări doctrinare” și a „consolidării culturii organizaţionale”, dar și despre definirea mai clară a strategiei politice pentru perioada următoare.

Fostul președinte al PNL a amintit că, de-a lungul timpului, „Partidul Naţional Liberal şi-a făcut datoria”, sugerând că partidul poate folosi acest capital istoric pentru a se reconstrui.

Un alt punct central al mesajului său a vizat organizarea internă și resursa umană.

„PNL are nevoie de structuri locale şi centrale puternice. Are nevoie de lideri locali şi la nivel naţional puternici, clarvăzători. Dacă valorifică această şansă pe care o are astăzi PNL, s-ar putea să redevină, nu spun că va redeveni, s-ar putea să redevină partidul de care România are nevoie”, a mai declarat Valeriu Stoica.