Jandarmi înarmați în stațiile de metrou. Instituția oferă explicații pentru imaginile apărute în mediul online

Călătorii care au mers cu metroul în ultimele zile au observat patrule de jandarmi, unii dintre ei echipați complet, cu veste antiglonț și arme. Imaginile surprinse de pasageri arată echipe ale Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei (BSIJ) patrulând pe peroane și în zonele de acces.

Deși desfășurarea de forțe a stârnit îngrijorări în rândul călătorilor, Jandarmeria Română a transmis că nu există niciun pericol iminent, iar prezența lor are un rol strict preventiv.

„Am primit mai multe fotografii cu prezența jandarmilor la metrou. Dacă îi întâlniți, nu trebuie să vă speriați! Nu înseamnă că s-a întâmplat ceva grav. Prezența lor are un caracter preventiv și face parte din misiunile zilnice desfășurate pentru ca voi să fiți în siguranță”, au precizat reprezentanții instituției.

În privința echipamentului complet, Jandarmeria explică faptul că acesta este dotarea standard pentru structurile speciale de intervenție. Patrulele nu au doar un rol de descurajare, ci sunt pregătite să intervină rapid în caz de urgență și să ofere sprijin cetățenilor.

„Trebuie să știți că sunt acolo pentru siguranța voastră! Solicitați-le sprijinul, în situația în care aveți nevoie”, precizează Jandarmeria România.

Instituția a glumit că cei care îi consideră „instagramabili” pot chiar să le ceară să facă o fotografie împreună.