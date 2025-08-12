search
Marți, 12 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Jandarmi înarmați în stațiile de metrou. Instituția oferă explicații pentru imaginile apărute în mediul online

0
0
Publicat:

Călătorii care au mers cu metroul în ultimele zile au observat patrule de jandarmi, unii dintre ei echipați complet, cu veste antiglonț și arme. Imaginile surprinse de pasageri arată echipe ale Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei (BSIJ) patrulând pe peroane și în zonele de acces.

Jandarmeria Română a oferit explicații pentru prezența lor. FOTO: Facebook/Jandarmeria Română
Jandarmeria Română a oferit explicații pentru prezența lor. FOTO: Facebook/Jandarmeria Română

Deși desfășurarea de forțe a stârnit îngrijorări în rândul călătorilor, Jandarmeria Română a transmis că nu există niciun pericol iminent, iar prezența lor are un rol strict preventiv.

„Am primit mai multe fotografii cu prezența jandarmilor la metrou. Dacă îi întâlniți, nu trebuie să vă speriați! Nu înseamnă că s-a întâmplat ceva grav. Prezența lor are un caracter preventiv și face parte din misiunile zilnice desfășurate pentru ca voi să fiți în siguranță”, au precizat reprezentanții instituției.

În privința echipamentului complet, Jandarmeria explică faptul că acesta este dotarea standard pentru structurile speciale de intervenție. Patrulele nu au doar un rol de descurajare, ci sunt pregătite să intervină rapid în caz de urgență și să ofere sprijin cetățenilor.

„Trebuie să știți că sunt acolo pentru siguranța voastră! Solicitați-le sprijinul, în situația în care aveți nevoie”, precizează Jandarmeria România.

Instituția a glumit că cei care îi consideră „instagramabili” pot chiar să le ceară să facă o fotografie împreună.

București

Top articole

Partenerii noștri

image
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea țară vizată de „o operațiune militară specială”
digi24.ro
image
Ce a „uitat” ASF să ia în calcul când a pus limita de 25% la retragerea pensiei din Pilonul II. Analiza unui expert
stirileprotv.ro
image
COPACUL „toxic” de evitat în grădină. Poate contamina grav plantele din curte și afectează structura caselor din apropiere
gandul.ro
image
Ciolacu: Inflația a explodat la 7,8% – Guvernul trebuie să ia măsuri urgent
mediafax.ro
image
Cornel Dinu, mărturii cutremurătoare. „Mă lupt cu o depresie. Nu am ieșit din casă de un an și jumătate”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Trump șochează înaintea întâlnirii cu Putin: „Tancurile rusești ajungeau la Kiev în 4 ore”
libertatea.ro
image
Copilul de 4 ani al unui cuplu de români aflaţi în vacanţă în Italia a murit, după ce a stat în mașina parcată la soare
digi24.ro
image
Primarul Capitalei a venit în studioul GSP și a anunțat o investiție-GIGANT: „Vă spun în premieră”
gsp.ro
image
Foto Neverosimil: cum a apărut Gigi Becali în mijlocul zilei, în nordul Bucureștiului + Reacție după ce a aflat porecla primită
digisport.ro
image
Europa vrea să interzică total mașinile pe benzină și motorină: Un gigant european se opune puternic și cere o 'trezire la realitate'
stiripesurse.ro
image
Un bărbat care a cumpărat cu 35 de lei o geancă din piele dintr-un second hand a găsit ceva cu totul neașteptat în buzunarul acesteia
antena3.ro
image
Românii sunt "campioni" la amenzi pe litoralul bulgăresc pentru parcări ilegale
observatornews.ro
image
Gabriel Mihai Dinculescu s-a sinucis la 41 de ani. Modul tulburător în care a fost descoperit
cancan.ro
image
Maria, clona lui Kim Kardashian, a atras toate privirile. Cum și-a făcut apariția prezentatoarea TV
prosport.ro
image
Martorul de bord care te poate lăsa cu mașina în stradă și costuri mari la service. Ce înseamnă simbolul galben cu un volan sau ”Check EPS”
playtech.ro
image
Călin Georgescu nu s-a retras. Lovitura de imagine pe care o pregătește liderul suveranist: ”Este un om care nu renunță!”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
S-a terminat ”telenovela”: negocierile pentru transferul lui Ianis Hagi, încheiate
digisport.ro
image
VIDEO Românii au început să uite de Grecia, Bulgaria și Turcia: Care este destinația verii anului 2025
stiripesurse.ro
image
Este oficial! Când începe școala în 2025! Data exactă
kanald.ro
image
Un meteorit care a lovit o casă s-a descoperit că este mai vechi decât Pământul și...
playtech.ro
image
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un grav accident! Incidentul s-a petrecut în timpul unui raliu. Ce se întâmplă cu Marco acum?
wowbiz.ro
image
Contrast climatic, un anticiclon loveşte România. Elena Mateescu anunţă inversiuni termice
romaniatv.net
image
Se oprește apa până pe 31 august!
mediaflux.ro
image
Imaginile de pe iaht cu Cristi Borcea și Valentina Pelinel au stârnit reacții jignitoare: „Ai editat prost pozele. Ăla nu are mâini, tu ești tunată toată”
gsp.ro
image
Fostă concurentă de la Insula Iubirii, într-o închisoare de maximă securitate. Era să fie omorâtă în penitenciar
actualitate.net
image
Andreea Marin, adevărul despre relația cu Ion Țiriac. Cine pe cine a părăsit, de fapt
actualitate.net
image
Renunță să mai fierbi cartofii pentru piure în apă. Află secretul pentru cel mai delicios și cremos preparat pe care l-ai gustat vreodată
click.ro
image
Mitică Dragomir, 57 de ani de căsnicie. Ce îi face soția zi de zi: „Am avut un principiu și îl avem și acum”
click.ro
image
Irinel Columbeanu, scos din datoriile la azil, de fiica lui! Ion Cassian: „Muncește și pentru el!” Din ce va câștiga Irinuca bani?
click.ro
Regele Felipe și Regina Letizia în Palma de Mallorca, Foto Profimedia (2) jpg
Regele Felipe și Regina Letizia își încep vacanța de vară „adevărată” și ultra-privată. Au ales țara care face concurență turistică Spaniei
okmagazine.ro
Terina cu pui si dovlecei Sursa foto shutterstock 1781117753 jpg
Terină de pui cu dovlecei. Secretele pentru care se termină rapid
clickpentrufemei.ro
https www cancan ro wp content uploads 2025 08 10 1200x686 webp
O civilizație îngropată în ocean: Descoperirea care pune sub semnul întrebării originile umanității
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Zodia peste care plouă cu binecuvântări după ce Mercur a ieșit din retrogradare. Soarele iese pe strada ei, are parte de tot ce își dorește
image
Renunță să mai fierbi cartofii pentru piure în apă. Află secretul pentru cel mai delicios și cremos preparat pe care l-ai gustat vreodată

OK! Magazine

image
Michael Douglas s-a îmbolnăvit de cancer, după ce a practicat sexul oral. Actorul și-a șocat fanii cu dezvăluirile intime

Click! Pentru femei

image
Donald Trump a încercat s-o cucerească chiar în ziua în care a divorțat. Despre ce actriță e vorba?

Click! Sănătate

image
E dovedit: această vitamină previne pierderile de memorie