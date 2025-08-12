search
Patriarhia Română, expropriată de stat pentru a face loc Magistralei 4 de metrou. Și proprietățile private sunt vizate

Ministerul Transporturilor a inițiat un proiect pentru exproprierea a cel puțin 10 hectare de teren și peste 100 de proprietari, în vederea extinderii Magistralei 4 de metrou. Printre cei afectați se numără persoane fizice, cât și instituții precum Patriarhia Română, Universitatea București și CFR. Cea mai mare despăgubire ajunge la o firmă privată din București. 

Patriarhia Română va primi bani pentru terenurile care trec la metrou / Sursa: Youtube / Bucharest
Ministerul Transporturilor a realizat un proiect de act normativ ce prevede exproprierea a cel puțin 10 hectare și peste 100 de proprietari pentru prelungirea M4 Gara de Nord – Gara Progresul, precizează clubferoviar.ro

Proiectul de act normativ, postat pe site-ul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, urmărește declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național:

„Extinderea rețelei de metrou Magistrala 4 de metrou, Secțiunea Gara de Nord – Gara Progresul”, aprobarea amplasamentului lucrărilor pentru „Extinderea rețelei de metrou Magistrala 4 de metrou, Secțiunea Gara de Nord – Gara Progresul”, conform variantei finale a studiului de fezabilitate, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a unităților administrativ – teritoriale care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național, precum și aprobarea sumei de 141,286,227.96 lei aferentă despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată afectate de coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Extinderea rețelei de metrou Magistrala 4 de metrou, Secțiunea Gara de Nord – Gara Progresul” conform proiectului de act normativ consultat. 

Patriarhia Română va primi 8 milioane de lei pentru 1780 mp de teren. Ce sume mai primesc instituțiile și de unde vin banii

Lista exproprierilor include persoane fizice, dar și persoane juridice precum Universitatea București, Ministerul Transporturilorr, CFR SA, Patriarhia etc. 

Patriarhia Română va primi aproximativ opt milioane de lei pentru 1780 mp teren (500 de euro/mp) și construcții în jurul a 500 de mp.

Suma se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2025. 

Cea mai mare despăgubire o primește o firmă privată din București 

Cea mai mare despăgubire este acordată firmei Pîrvescu Company, suma de 16,3 milioane de lei pentru construcții în suprafață de 4590 mp, respectiv un preț unitar de 700 euro/mp, mai arată sursa citată. 

Ce mai aprobă proiectul de act normativ lansat de Ministerul Transporturilor

Amplasamentului lucrării de utilitate publică de interes național ,,Extinderea rețelei de metrou Magistrala 4 de metrou, Secțiunea Gara de Nord – Gara Progresul”, conform variantei finale a studiului de fezabilitate, prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre;– declanșării procedurii de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată, care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național ,,Extinderea rețelei de metrou Magistrala 4 de metrou, Secțiunea Gara de Nord – Gara Progresul”, expropriator fiind Statul Român, reprezentat de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, prin „Metrorex” S.A.;– listei cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii, proprietarii sau deținătorii acestora, precum și sumele individuale estimate de către expropriator, aferente despăgubirilor în cuantum total de 141.286.227,96 lei pentru suprafața totală de teren de 110.077 mp, aferentă unui număr de 118 imobile proprietate privată, construcții în suprafață totală de 19.419 mp, împrejmuiri în lungime totală de 2.193 mp, situate pe raza Municipiului București, Sectoarele 1, 4 și 5, și a Comunei Jilava, Județul Ilfov, prevăzută în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre;– listei imobilelor proprietate publică a statului care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național ,,Extinderea rețelei de metrou Magistrala 4 de metrou, Secțiunea Gara de Nord – Gara Progresul”, situate pe raza Municipiului București, Sectoarele 1, 4 și 5, și a Comunei Jilava, Județul Ilfov, prevăzută în anexa nr. 3 la prezenta hotărâre;– listei imobilelor proprietate publică a unităților administrativ – teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național ,,Extinderea rețelei de metrou Magistrala 4 de metrou, Secțiunea Gara de Nord – Gara Progresul”, situate pe pe raza Municipiului București, Sectoarele 1, 4 și 5, și a Comunei Jilava, Județul Ilfov, prevăzute în anexa nr. 4 la prezenta hotărâre.

