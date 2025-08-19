Restricții de trafic în zona Sălii Palatului pentru desfășurarea Festivalului Internațional „George Enescu”

Traficul rutier va fi restricționat cu ocazia desfășurării Festivalului Internațional ''George Enescu'', programat în perioada 20 august - 23 septembrie.

„Pentru buna desfășurare a evenimentului, se vor aplica restricții de trafic în perimetrul Sălii Palatului (aleile de acces în parcare, de pe laturile străzilor Kretzulescu și Știrbei Vodă) și pe cele două alei de acces dinspre strada Știrbei Vodă către parcarea Sălii Palatului și strada Benjamin Franklin, pe segmentul de drum cuprins între breteaua de viraj spre strada Episcopiei și intersecția cu strada Nicolae Golescu”, informează un comunicat al Brigăzii Rutiere a Capitalei.

Polițiștii recomandă conducătorilor de autovehicule să circule cu prudență, să păstreze o distanță suficientă pentru a putea frâna în condiții de siguranță, să nu oprească ori să staționeze decât în locurile special amenajate și să respecte semnalele, indicațiile și dispozițiile polițiștilor rutieri.