Restricții de trafic în Capitală, din cauza unor lucrări de asfaltare: sunt vizate mai multe artere importante

Șoferii din Capitală trebuie să se pregătească pentru noi restricții de circulație, ca urmare a unor lucrări de infrastructură desfășurate în mai multe zone ale municipiului.

Brigada Rutieră anunță intervenții pentru înlocuirea covorului asfaltic pe Splaiul Independenței, dar și închiderea circulației pe Strada Maica Domnului, pentru modernizarea liniei de tramvai.

În nopțile de 7- 8 mai și 8 -9 mai, în intervalul orar 20:00 –05:00, traficul rutier va fi restricționat pe Splaiul Independenței, pe tronsonul cuprins între Bulevardul Națiunile Unite și Strada Halelor, în zona Pieței Unirii.

Intervențiile vizează înlocuirea covorului asfaltic, iar autoritățile avertizează că circulația se va desfășura cu dificultate în zonă pe durata lucrărilor.

Brigada Rutieră le solicită conducătorilor auto să circule cu prudență, să respecte semnalizarea rutieră temporară și să păstreze o distanță suficientă între vehicule pentru evitarea incidentelor.

Polițiștii rutieri îi avertizează și pe pietoni să traverseze doar prin locurile special amenajate și exclusiv la culoarea verde a semaforului. De asemenea, aceștia sunt sfătuiți să se asigure temeinic înainte de traversare și să se asigure că intenția lor a fost observată de șoferi.

O altă restricție importantă va intra în vigoare începând de joi, 8 mai 2026, ora 20:00. Circulația vehiculelor va fi complet închisă pe Strada Maica Domnului, între Bulevardul Lacul Tei și Strada Reînvierii.

Măsura este necesară pentru desfășurarea lucrărilor de modernizare a liniei de tramvai din zonă.

Brigada Rutieră recomandă șoferilor să urmeze traseele ocolitoare și să respecte indicațiile polițiștilor aflați în teren, precum și semnalizarea temporară instalată în perimetrul afectat de lucrări.