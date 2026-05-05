Restricții de trafic în nopțile de 5 și 6 mai în București, din cauza unor lucrări de asfaltare pe Splaiul Independenței. Recomandările Brigăzii Rutiere

Brigada Rutieră anunță intervenții pe partea carosabilă pentru înlocuirea covorului asfaltic, lucrări care vor duce la restricționarea circulației pe Splaiul Independenței, pe segmentul cuprins între Calea Victoriei și Podul Izvor.

Potrivit informării transmise, „în nopțile de 5 și 6 mai a.c., între orele 23:00-05:00, se va interveni asupra părții carosabile în scopul înlocuirii covorului asfaltic”, operațiune care presupune închiderea temporară a traficului în zonă.

„Având în vedere aceste aspecte, Brigada Rutieră solicită conducătorilor de vehicule să circule cu prudență, să păstreze o distanță suficientă pentru a putea frâna în condiții de siguranță și să respecte semnificația semnalizării rutiere temporare”, se arată în comunicatul autorităților.

De asemenea, pietonii sunt sfătuiți să traverseze doar prin locurile special amenajate și exclusiv la culoarea verde a semaforului, după o asigurare temeinică și după ce s-au asigurat că au fost observați de șoferi.

Lucrările fac parte din programul de întreținere a infrastructurii rutiere și sunt programate pe timp de noapte pentru a reduce impactul asupra traficului din Capitală.