Restricții de trafic în zona Fântâna Miorița din Capitală. S-a surpat carosabilul în apropierea șantierului Magistralei 6

Autoritățile au impus joi, 26 februarie, restricții de trafic în zona Fântâna Miorița din Capitală, după o surpare produsă în partea carosabilă, în apropierea șantierului stației de metrou Magistrala 6.

În consecinţă, transmite Brigada Rutieră, traficul rutier a fost restricţionat pe str. Tipografilor, între Şos. Bucureşti-Ploieşti şi Bd. Poligrafiei, precum şi pe banda 1 de circulaţie de pe Şos. Bucureşti-Ploieşti, de la trecerea pentru pietoni desfiinţată din zona Fântâna Mioriţa către staţia STB Gara Băneasa, scrie Agerpres.

La acest moment, se efectuează verificări în vederea stabilirii cauzelor şi identificării soluţiilor pentru refacerea părţii carosabile.

„Brigada Rutieră recomandă conducătorilor de autovehicule să circule cu prudenţă, să păstreze o distanţă suficientă pentru a putea frâna în condiţii de siguranţă, să respecte semnificaţia semnalizării rutiere temporare, precum şi semnalele şi indicaţiile poliţiştilor rutieri”

Luna aceasta, Guvernul a aprobat hotărârea inițiată de Ministerul Transporturilor care permite transferul a patru terenuri necesare construirii Magistralei 6 de metrou, pe traseul 1 Mai – Otopeni.

„Undă verde pentru Magistrala 6 – metroul spre Otopeni merge mai departe”, a transmis ministrul, într-o postare pe Facebook, precizând că decizia Executivului deblochează o etapă esențială a proiectului.

Potrivit acestuia, terenurile respective „trec în domeniul public al statului și vor fi folosite pentru realizarea unei lucrări de utilitate publică de interes național”, pas necesar pentru continuarea lucrărilor la una dintre cele mai importante investiții în infrastructura de transport public din Capitală.