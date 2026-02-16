Grindeanu anunță că există „mari șanse” ca unele impozite locale să fie reduse: „E vorba de excepțiile eliminate”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni seară că există „mari șanse” ca o serie de impozite și taxe locale să fie reduse în perioada următoare. Printre măsurile avute în vedere se numără reintroducerea unor facilități pentru locuințele vechi, dar și acordarea unor deduceri pentru persoanele cu dizabilități.

Întrebat dacă există o variantă de reducere a cuantumului impozitelor și taxelor locale, liderul PSD a precizat că „există o variantă de lucru susținută de toată lumea”, care urmează să fie prezentată în câteva zile.

Sorin Grindeanu a explicat că este vorba, în primul rând, despre corectarea unei decizii anterioare prin care au fost eliminate excepțiile privind vechimea locuințelor.

Potrivit acestuia, anterior existau reduceri consistente pentru proprietarii de case vechi.

„Există o variantă de lucru susţinută de toată lumea. În câteva zile va fi prezentată. Noi am susţinut. E vorba, în primul rând, de a regla acele eliminări. Au fost eliminate acele excepţii, de exemplu pe vechimea caselor. Se dădea o excepţie, dacă era o casă de 100 de ani atunci aveai 50% reducere. Dacă era de 50 de ani, aveai 30% şi aşa mai departe. Acele excepţii au fost eliminate. Din punctul nostru de vedere şi al UDMR, pentru că ei au propus şi noi am susţinut, aceste lucruri trebuie să revină şi vor fi prezentate. Deci, da. Există mari şanse ca aceste impozite locale să fie reduse”, a spus preşedintele PSD, la România Tv.

În cadrul aceleiași intervenții, Grindeanu a precizat că PSD și UDMR susțin o propunere potrivit căreia persoanele cu dizabilități să beneficieze de o deducere de 50% pentru locuința de domiciliu.

„Avem o propunere susținută de noi și de UDMR că prima casă, o casă, casa de domiciliu să aibă o deducere de 50%. La fel la mașini”, a spus Grindeanu.