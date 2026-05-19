Breaking Un avion de vânătoare românesc a doborât o dronă în spațiul aerian al Estoniei, în urma unei misiuni de supraveghere NATO în regiune

O dronă care a intrat în spațiul aerian al Estoniei a fost interceptată și doborâtă de un avion aparținând misiunii de poliție aeriană NATO din regiunea Mării Baltice, a anunțat ministrul apărării Hanno Pevkur.

Potrivit relatărilor preliminare, aparatul a fost detectat de radarele estoniene după ce a pătruns în spațiul aerian național, determinând activarea unei alerte aeriene în mai multe regiuni din sudul țării.

Drona este origine ucraineană și ar fi deviat de la traiectorie în urma unor posibile interferențe electronice, însă aceste informații nu au fost confirmate de autoritățile estoniene sau de NATO.

Potrivit ministrului apărării, Hanno Pevkur, radarele estoniene au detectat aparatul după ce acesta a intrat în spațiul aerian național. Drona a fost interceptată și doborâtă deasupra lacului Võrtsjärv, iar zona exactă a căderii resturilor este în curs de identificare, cel mai probabil pe uscat, scrie presa din Estonia.

Pevkur a declarat că avioanele F-16 românești au doborât drona între Võrtsjärve și Põltsamaa, iar aceasta a căzut într-o zonă mlăștinoasă. „În prezent, încă desfășurăm operațiuni de căutare”, a spus ministrul.

Comandantul Forțelor Aeriene, generalul de brigadă Riivo Valge, a declarat că drona a apărut pe radar în jurul orei 12:00. „Am urmărit această dronă cu mijloace proprii și aliate”, a remarcat el. Valge a adăugat că a fost efectuată o identificare vizuală înainte de împușcături. Drona a fost lovită de prima rachetă, a menționat el.

Resturi ale dronei au fost descoperite în zona Kablaküla, la circa 30 de metri de locuințe.

Autoritățile locale au precizat că nu au fost înregistrate victime sau pagube materiale, însă la fața locului au fost trimise echipe de genişti și structuri de intervenție pentru securizarea zonei.

Valge a spus că amenințarea este încă prezentă în Letonia. „Se poate întâmpla ca situația să se repete astăzi”, a spus el.

Forțele de Apărare Estoniene au transmis un mesaj de alertă marți, la ora 12:00, cu privire la o posibilă amenințare aeriană în sudul Estoniei. „Dacă vedeți o dronă, stați departe și sunați la 112. Informații suplimentare la kriis.ee și 1247”, au transmis autoritățile în mesajul de alertă.