Un parc nou din Sectorul 4 ar urma să poarte numele președintelui american Donald J. Trump, după cum a anunțat primarul Daniel Băluță. Argumentul invocat este unul festiv și diplomatic, dar reacția online a fost imediată: de la revoltă și sarcasm până la întrebări legate de cine a cerut, de fapt, această demonstrație de loialitate politică.

Primarul Sectorului 4 a spus că noul parc amenajat lângă Parcul Tudor Arghezi „va purta numele actualului președinte al Statelor Unite, Donald J. Trump, ca simbol al prieteniei și valorilor comune care ne unesc”. Tot el a legat decizia de aniversarea a 250 de ani de la semnarea Declarației de Independență a Statelor Unite și de întâlnirile recente pe care le-a avut cu trimisul special al SUA pentru parteneriate globale, ambasadorul Paolo Zampolli, și cu noul ambasador al Statelor Unite în România, Darryl Nirenberg.

Momentul a fost prezentat ca un cadou oficial. În filmarea publicată pe Facebook de Daniel Băluță, ambasadorul american Paolo Zampolli spune că, după „20 de minute de negocieri”, a rezultat „un minunat cadou pentru președintele Statelor Unite ale Americii”. Imediat după aceea, primarul intervine zâmbind și spune: „Donald Trump Parc”.

Contextul local face însă anunțul și mai sensibil. Parcul Tudor Arghezi a fost inaugurat în 2023, după o investiție de aproximativ 40 de milioane de lei, într-o zonă din sudul Capitalei unde s-au construit masiv cartiere de blocuri, dar unde locuitorii au reclamat ani la rând lipsa spațiilor verzi, a trotuarelor și a infrastructurii de bază. Într-un cartier care încă are probleme concrete de urbanism, administrația a ales astfel să deschidă o dezbatere simbolică și puternic politizată despre numele unui parc.

Reacțiile din online

Pe Reddit, reacția a fost aproape uniformă. În discuția deschisă pe r/Romania, mulți utilizatori au spus că au crezut inițial că știrea este o glumă. Un user a scris că primul impuls a fost să verifice dacă nu cumva e satiră. Altul a comentat că parodia a ajuns să pară mai rațională decât realitatea. Dincolo de ironii, au apărut și întrebări mai serioase: de ce Donald J. Trump și nu o personalitate românească, de ce un parc pentru copii, de ce fără o consultare publică vizibilă și, mai ales, ce câștigă concret comunitatea din această asociere.

Unii au văzut decizia ca pe un gest de slugărnicie politică. Alții au întrebat direct de ce un primar de sector din București simte nevoia să ofere „cadouri” simbolice unui lider străin aflat încă în funcție. O altă discuție a fost pe fondul: dacă este vorba despre bani publici și despre un spațiu destinat comunității, nu ar trebui ca locuitorii să aibă ceva de spus înainte ca un parc să primească numele unei figuri politice atât de controversate?

Reacția aceasta nu ține doar de numele lui Trump, ci și de felul în care a fost ambalată decizia. Daniel Băluță nu a prezentat inițiativa ca pe un proiect supus dezbaterii, ci ca pe un gest deja asumat, justificat prin „prietenie” și „valori comune”. Exact această formulare a fost atacată cel mai des online. Pentru mulți dintre cei care au comentat, problema nu este doar numele ales, ci faptul că administrația locală pare să vorbească în numele comunității fără să fi arătat că acea comunitate chiar a cerut așa ceva.

„Chiar sunt curios, e oare cineva care să zică «da frate, foarte șmecher!». Chiar sunt curios, dacă e cineva în poziția asta (...), spuneți ceva, promit că nu judec”, a spus cineva.

Alt user a adăugat: „Așteptăm și redenumirea bulevardelor patriei și chiar a localităților. Avem istoric precedentul. Orașul Stalin. Bulevardul Stalin prin diverse localități. Acum întrebarea este? Cui folosește acest gest de măreț entuziasm tovărășesc pentru a cinsti înțelepciunea conducătorului nostru mult iubit și... toate cuvintele pe care le foloseau tovarășii în perioada lui Stalin de bunăvoie și nesiliți de nimeni? Ne dă Trump acum un ajutor financiar de câteva miliarde de USD să ne acoperim gaura din buget? Sau trimite investitori strategici SUA să investească aici? Așteptăm statuia lui Trump în piața de la Casa Scânteii.”

În plus, decizia vine într-un moment politic complicat. Donald Trump este una dintre cele mai polarizante figuri publice din lume, iar numele lui nu funcționează ca o etichetă neutră, de tipul celor folosite pentru a onora un scriitor, un savant sau un fost șef de stat intrat deja în istorie. Din acest motiv, denumirea unui parc după un politician aflat încă în centrul scenei publice riscă să transforme un spațiu local într-un mesaj politic permanent.