Marți, 7 Aprilie 2026
Adevărul
Video Capitala va avea un parc cu numele lui Donald Trump, în Sectorul 4. Primarul Băluță, acuzat de „americanisme inutile”

Un nou parc din Sectorul 4, aflat în curs de amenajare, va purta numele președintelui Statelor Unite, Donald J. Trump, a anunțat primarul Daniel Băluță, care a și explicat de  ce a ales acest nume pentru un loc de agrement.

Obiectivul este în curs de amenajare lângă actualul parc Tudor Arghezi.

„Comunitatea noastră, a Sectorului 4, poate deveni parte a unei povești globale, de prietenie și respect între națiuni. Anul acesta, când Statele Unite vor sărbători 250 de ani de la semnarea Declarației de Independență, momentul ce a marcat nașterea națiunii americane, și noi vom putea marca lucrul acesta într-un mod deosebit. Noul parc, pe care îl amenajăm lângă Parcul Tudor Arghezi, va celebra acest moment important și va purta numele actualului președinte al Statelor Unite, Donald J. Trump, ca simbol al prieteniei și valorilor comune care ne unesc.”, a scris, marți, pe Facebook, Daniel Băluță.

Primarul a menționat și recentele sale întâlniri cu reprezentanți ai administrației americane pe tema consolidării unor colaborări.

„În semn de considerație pentru aceste valori, m-am întâlnit recent cu trimisul special al SUA pentru parteneriate globale, ambasadorul Paolo Zampolli și cu noul ambasador al Statelor Unite în România, Excelența Sa, Darryl Nirenberg, pentru a discuta despre colaborarea și legăturile dintre comunitățile noastre”, mai spus edilul.

Donald Trump „va avea” un parc în București. FOTO EPA EFE
„Sper ca e doar o glumă .. .revino-ți putin!”

Deocamdată, autoritățile locale nu au anunțat data inaugurării oficiale a Parcului Donald Trump.

Anunțul edilului a fost întâmpinat de mulți cu felicitări, însă au existat și critici la adresa ideii primarului.

„Men, sper ca e doar o glumă, ... revino-ți puțin, te rog! Parcul respectiv are deja un nume. Ce se construiește acum e doar o extindere a actualului parc Tudor Arghezi. Lasă-l cu denumirea de Tudor Arghezi și liniștește-te puțin cu americanismele inutile!”, a comentat o persoană.

