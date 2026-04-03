Băluță susține că Bucureștiul „are nevoie de investiții corecte și de măsuri clare care să ajute orașul să se dezvolte”

Primarul Sectorului 4 și președintele PSD București, Daniel Băluță, susține că reorganizarea administrației și reducerea cheltuielilor nu sunt suficiente pentru dezvoltarea Capitalei și cere o viziune pe termen lung, axată pe investiții și sprijin pentru cetățeni și mediul de afaceri.

Într-o postare publicată pe Facebook, edilul a subliniat că Bucureștiul are nevoie de politici clare care să susțină creșterea economică și crearea de locuri de muncă bine plătite. „Bucureștiul are nevoie de investiții corecte și de măsuri clare care să ajute orașul să crească și să se dezvolte. Trebuie să sprijinim mediul de afaceri și să creăm locuri de muncă bine plătite pentru toți oamenii care trăiesc aici”, a transmis acesta.

Băluță a adăugat că soluțiile trebuie să fie echilibrate și să îi ajute atât pe antreprenori, cât și pe familiile care se confruntă cu dificultăți financiare: „Fie că vorbim despre antreprenori care trebuie ajutați să își dezvolte afacerile, fie că vorbim despre familii care se luptă zilnic pentru a face față cheltuielilor, soluțiile trebuie să fie pentru toți”.

Reforme necesare, dar insuficiente

Primarul a apreciat măsurile de reorganizare din cadrul Primăria Municipiului București și reducerea cheltuielilor, însă a atras atenția că acestea nu rezolvă toate problemele orașului.

„Reorganizarea posturilor din cadrul PMB, a instituțiilor din subordine și reducerea cheltuielilor exagerate sunt cu siguranță măsuri benefice și absolut necesare. Dar nu sunt suficiente. Oamenii au nevoie de mai mult”, a precizat el.

Subvenții regândite pentru servicii esențiale

Un punct central al mesajului îl reprezintă necesitatea regândirii subvențiilor pentru termoficare și transportul public, astfel încât acestea să devină mai accesibile pentru bucureșteni.

„De aceea, în continuare, trebuie să regândim politica de subvenții pentru termoficare și pentru transportul public. Și asta pentru că fiecare bucureștean trebuie să aibă căldură și apă caldă, la un preț al gigacaloriei corect și ușor de suportat. Fiecare bucureștean trebuie să poată circula cu autobuzul sau tramvaiul în condiții civilizate, curate și sigure. Și toate acestea, la un cost pe care să și-l poată permite”, a explicat Băluță.

Viziune pe termen lung pentru modernizarea orașului

În final, liderul PSD București a subliniat că este nevoie de o strategie pe termen mediu și lung, care să permită economii și investiții în infrastructura esențială.

„Pentru astfel de măsuri, este nevoie de viziune pe termen mediu și lung, de un plan de reașezare a cheltuielilor. Astfel, vom putea face și economii, pe care le vom investi în refacerea rețelei de termoficare și în modernizarea rețelei de transport public. Așa vom putea să reparăm orașul și ceea ce astăzi nu funcționează. Odată reparat, Bucureștiul va putea fi și dezvoltat”, a concluzionat acesta.