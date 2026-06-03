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Dragoș Pîslaru le răspunde protestatarilor din sănătate: „Este un lucru pe care îl remediem”

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Dragoş Pîslaru a mai precizat că înțelege îngrijorarea oamenilor şi că deja lucrează la clarificarea şi îmbunătățirea grilei împreună cu liderii sindicatelor.

Dragoș Pîslaru le răspunde angajaților din sănătate care au ieșit în stradă
Proteste Sanitas în Piața Victoriei FOTO: Inquam Photos/George Călin

 Ministrul interimar al Muncii a menționat că unele afirmații despre legea salarizării sunt, de fapt, „manipulări cinice, folosite în scop politic“. Acesta a atras atenția în legătură cu angajații din învățământ şi sănătate.

„Dacă dai la Educație, spune Sănătatea de ce nu dai și la ei. Doar punctual vor fi modificări de coeficienți“, a declarat ministrul Pîslaru.

Oficialul a explicat că, în sectorul sanitar, unele specialități medicale nu au fost preluate corect în actuala structură a sporurilor pentru condiții de muncă deosebite, ceea ce a generat îngrijorări în rândul personalului medical.

Au fost secții medicale care nu se mai regăsesc în structura sporului. Nu au fost preluate în nomenclatură atunci când s-au stabilit condițiile deosebit de periculoase”, a explicat Pîslaru.

El a arătat că actualele procente pentru sporuri, cuprinse între 5% și 50%, nu acoperă uniform toate specialitățile, motiv pentru care au apărut temeri că anumite categorii ar putea fi dezavantajate.

Au creat panică în rândul specialităților medicale că nu se mai regăsesc pe structura de condiții deosebite periculoase pe care o aveau anterior. Este un lucru pe care îl remediem. Nu se pune problema să ratăm vreun nivel de salarizare”, a precizat ministrul.

Protest în Piața Victoriei

Nemulțumirea angajaților din sănătate față de proiectul noii Legi a salarizării a fost exprimată miercuri și prin mărturii dure venite din rândul personalului medical prezent la protestul SANITAS din Piața Victoriei.

Reprezentanții SANITAS au transmis că resping categoric forma actuală a proiectului de lege și consideră că documentul nu respectă principiile discutate în cadrul negocierilor purtate cu autoritățile în ultimele luni.

„Forma făcută publică reprezintă cea mai proastă variantă a viitoarei legi şi este departe de angajamentele şi principiile discutate cu reprezentanții guvernului în ultimele luni de negocieri”, au transmis sindicaliștii într-un comunicat de presă.

Potrivit organizației sindicale, angajații din sănătate și asistență socială sunt nemulțumiți de modul în care sunt prevăzute grilele salariale și de impactul pe care noua lege l-ar putea avea asupra veniturilor din sistem.

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