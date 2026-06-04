Legea salarizării: CSM convoacă adunările generale ale judecătorilor și procurorilor

Secțiile pentru judecători și procurori din Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) au decis, în ședința de joi, să convoace adunările generale ale curţilor de apel, tribunalelor şi judecătoriilor, precum și cea a procurorilor, pentru a se pronunța pe proiectul legii salarizării.

„În şedinţa extraordinară de astăzi, 04 iunie 2026, Secţia pentru judecători a hotărât convocarea Adunărilor Generale ale curţilor de apel, tribunalelor şi judecătoriilor pentru data de 09 iunie 2026, în vederea exprimării unui punct de vedere faţă de campania de decredibilizare continuă a puterii judecătoreşti, precum şi faţă de Proiectul de Lege privind salarizarea pentru personalul plătit din fonduri publice", a transmis CSM printr-un comunicat.

Potrivit acestuia, măsura adoptată, a fost necesară, în primul rând, faţă de contextul general din ultima perioadă, care a vizat „discreditarea şi stigmatizarea constantă a puterii judecătoreşti în România”.

Reprezentanții instituției au precizat, totodată, că măsura este necesară pentru exprimarea punctului de vedere faţă de proiectul de lege vizând salarizarea, despre care CSM susține că, prin conținut și efectele pe care le produce, „neagă rolul şi locul puterii judecătoreşti în statul de drept şi, odată cu acesta, însuşi statul de drept în România”.

„Secţia pentru judecători transmite corpului profesional că sprijinul individual al fiecăruia este esenţial pentru Consiliu, care în funcţie de evoluţie va convoca în viitor adunările generale ale judecătorilor pentru reacţii ferme care să conducă la apărarea puterii judecătoreşti, asigurând întreg corpul profesional de implicarea deplină a Consiliului în garantarea şi apărarea statutului magistratului în România”, se mai arată în comunicat.

Totodată, Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a decis joi convocarea adunărilor generale ale procurorilor, din același motiv.

„Secţia pentru procurori asigură întreg corpul profesional de implicarea deplină a Consiliului în garantarea şi apărarea statutului magistratului în România, urmând a efectua, în funcţie de evoluţia procesului legislativ, toate demersurile necesare în acest sens”, au transmis reprezentanții secției printr-un comunicat.

Decizia vine după ce marți, 2 iunie, Consiliul Superior al Magistraturii a trimis la Ministerul Justiției punctele sale de vedere cu privire la legea salarizării, inițiată de guvernul interimar Bolojan, pe care Justiția o respinge.

Potrivit CSM, proiectul de lege a fost inițiat cu încălcarea flagrantă a dispozițiilor constituționale și legale vizând legitimitatea Guvernului demis de a iniția proiecte de lege. Totodată, membrii CSM susțin că proiectul de lege nesocotește grav independența financiară a magistraților și subminează rolul de putere în stat care revine autorității judecătorești.