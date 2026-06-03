Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, susține că unele sporuri vor fi acordate în continuare în Educație.

„Rămân în continuare sporuri de până la 20% care sunt aferente structurii de sporuri, dar ce este foarte important să spunem lumii, gradația de merit se înlocuiește ca atare cu prima de performanță, deci nu se pierde, că am văzut discuțiile în spațiul public și am lămurit-o și cu sindicatele cum se înlocuiește”, a spus Dragoș Pîslaru în cadrul unei conferințe de presă.

De asemenea, indemnizația de dirigenție trece de la calculul procentual la o sumă fixă, iar personalul care lucrează cu copii cu cerințe educaționale speciale (CES) ar urma să primească de la 1 ianuarie 2027, un spor de 15%.

„Avem 116.000 de profesori care iau în prezent indemnizația de dirigenție. Profesorii care sunt mai bine plătiți pentru activitatea de dirigenție primesc mai mulți bani decât profesorii debutanți. Și atunci o să gândim o sumă fixă care să stimuleze, să ne asigurăm că nimeni din baza nu are nevoie de salarii compensatorii. Trebuie să ne uităm la această indemnizație de dirigenție care a creat foarte multe discuții și, în acest moment, ne uităm să schimbăm baza de calcul de la o sumă procentuală la o sumă fixă, pentru ca să încurajăm profesorii să poată, într-adevăr, să țină orele de dirigenție”, mai precizează ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru.

Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a declarat miercuri că niciun salariu din sectorul public nu va scădea prin noua lege a salarizării şi niciun angajat din sectorul public nu va pleca cu mai puțini bani acasă, în urma acestei reforme.