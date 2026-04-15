Miercuri, 15 Aprilie 2026
Adevărul
Video Primăria Sectorului 6 anunţă reduceri de personal: „Se va da un examen”. S-ar economisi peste 14 milioane de lei anul acesta

Consiliul Local al Sectorului 6 a aprobat marţi un proiect de hotărâre care prevede diminuarea cheltuielilor de personal cu mai mult de 14 milioane de lei în anul 2026, prin reducerea numărului de posturi finanţate şi prin disponibilizări, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 7/2026.

Potrivit documentului adoptat, aparatul de specialitate al primarului va funcţiona anul viitor cu un maximum de 227 de posturi. Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană va avea 268 de posturi, Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale - 111, iar Administraţia Comercială - 66 potrivit Agerpres.

Pentru Direcţia Generală de Poliţie Locală, structură aflată în subordinea aparatului primarului, a fost stabilit un plafon de 328 de posturi pentru anul în curs.

„Acolo unde  sunt mai mulţi candidaţi care sunt pe un singur post, se va da un examen, concurs”  

Paul Moldovan, primarul interimar al Sectorului 6, a precizat că va fi prezentată o nouă organigramă care să includă toate modificările aprobate.

Primarul interimar al Sectorului 6, Paul Moldovan. FOTO FB Paul Moldovan

„În 30 de zile de când dăm acest proiect o să venim cu o nouă organigramă, care să cuprindă toate aceste modificări, iar acolo unde, de exemplu, sunt mai mulţi candidaţi care sunt pe un singur post, se va da un examen, concurs”, a declarat primarul interimar al Sectorului 6, Paul Moldovan. 

