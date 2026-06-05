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Ideologii lui Putin au prezentat la Forumul Economic de la Sankt Petersburg trei scenarii pentru Rusia până în 2050

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Un raport strategic intitulat „Rusia 2050”, prezentat în cadrul Forumului Economic Internațional de la Sankt Petersburg, descrie trei posibile scenarii privind viitorul Federației Ruse. Documentul a atras atenția prin faptul că varianta considerată „favorabilă” pentru Moscova presupune utilizarea armelor nucleare, extinderea teritorială pe seama Ucrainei și dezintegrarea Uniunii Europene, scrie euromaidanpress.

Konstantin Malofeev/FOTO:X
Konstantin Malofeev/FOTO:X

Raportul a fost prezentat pe 3 iunie de Konstantin Malofeev, fondatorul imperiului media conservator Țargrad și om de afaceri aflat sub sancțiuni occidentale pentru rolul său în susținerea operațiunilor ruse din Crimeea și Donbas în 2014.

La prezentare a participat și Aleksandr Dughin, ideologul ultranaționalist preferat alu lui Putin, asociat conceptului „Russki Mir” („Lumea Rusă”) și unul dintre autorii documentului.

Trei scenarii pentru Rusia până în 2050

Potrivit informațiilor publicate de presa rusă independentă, raportul conturează trei direcții posibile de evoluție pentru Rusia în următorii 25 de ani.

Primul scenariu, descris drept „inerțial”, prevede o Rusie aflată sub influența dominantă a Statelor Unite și Chinei.

Al doilea, catalogat drept „negativ”, pornește de la ipoteza unei înfrângeri a Rusiei în războiul din Ucraina și se încheie, în anul 2050, cu transformarea țării într-un stat „colonizat” de puteri externe.

Cel de-al treilea scenariu, prezentat drept „pozitiv”, imaginează o Rusie care câștigă ceea ce autorii numesc „războiul ideologic”, recurge la arme nucleare, anexează Kievul, Odesa, Harkov și alte teritorii ucrainene și asistă la dezintegrarea Uniunii Europene.

În viziunea autorilor, rezultatul final ar fi transformarea Federației Ruse într-un lider mondial în domeniul securității și al „justiției globale”.

Cine sunt autorii documentului

Konstantin Malofeev este cunoscut pentru finanțarea unor proiecte politice și media ultraconservatoare în Rusia. Statele Unite l-au sancționat încă din 2014 pentru sprijinul acordat anexării Crimeei și grupărilor separatiste care au acționat în estul Ucrainei în primele faze ale conflictului din Donbas.

Serviciile britanice de informații au semnalat anterior implicarea sa în finanțarea unor organizații naționaliste radicale care promovează ideea dominației culturale și ideologice a Rusiei la nivel global.

La rândul său, Aleksandr Dughin este considerat unul dintre principalii ideologi ai neo-eurasianismului rus și un susținător deschis al expansionismului Kremlinului. Atât Uniunea Europeană, cât și Statele Unite l-au inclus pe lista persoanelor sancționate.

În ultimul deceniu, Dughin a susținut în repetate rânduri necesitatea invaziei Ucrainei și a contestat dreptul acesteia de a exista ca stat independent.

Conform prezentării făcute de Malofeev la forumul economic, scenariul considerat favorabil presupune nu doar controlul asupra unor mari orașe ucrainene, inclusiv Kiev, Odesa și Harkov, ci și destrămarea Uniunii Europene și consolidarea influenței globale a Rusiei.

Autorii susțin că victoria ar urma să fie obținută printr-o combinație de superioritate ideologică, planificare strategică și remodelare a ordinii internaționale.

În contrast, scenariul negativ prevede pierderea războiului până în 2036 și declinul treptat al Federației Ruse până la statutul de stat dependent de puteri externe.

Raportul a fost prezentat și în structurile militare ruse

Aleksandr Dughin a afirmat în cadrul forumului că documentul nu este unul destinat exclusiv dezbaterii publice. Potrivit acestuia, raportul a fost deja prezentat la Academia Statului Major General al armatei ruse.

Totodată, ideologul a susținut că necesitatea formulării unei ideologii oficiale pentru Rusia este discutată constant în cadrul Administrației Prezidențiale de la Kremlin.

Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg, principalul eveniment economic organizat anual de autoritățile ruse, se desfășoară până pe 6 iunie. Discursul principal al președintelui Vladimir Putin este programat pentru 5 iunie și este așteptat să ofere indicii privind direcțiile strategice pe care Kremlinul intenționează să le urmeze în următorii ani.

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