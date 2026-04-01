Primul sector din București care interzice păcănelele. Primarul: „La fiecare 100 metri este o sală de jocuri"

Consiliul Local Sector 6 a aprobat miercuri o hotărâre prin care solicită Consiliului General al Municipiului București să interzică jocurile de noroc în locații fizice de pe raza sectorului. Inițiativa vine din partea USR și a fost susținută de primarul interimar Paul Moldovan, care spune că beneficiul economic al „păcănelelor” este sub 1% din produsul economic al sectorului, în timp ce impactul social este devastator.

Sectorul 6 face primul pas concret împotriva proliferării sălilor de jocuri de noroc din București. Consiliul Local a aprobat o hotărâre prin care solicită Consiliului General al Municipiului București să adopte o decizie de interzicere a acestor activități în spațiile fizice de pe teritoriul sectorului. Decizia vine după o evaluare economică realizată cu sprijinul Ministerului Finanțelor, care a arătat că păcănelele și sălile de pariuri contribuie cu mai puțin de o treime de procent la economia locală, în timp ce costurile sociale sunt greu de cuantificat.

80 de săli, sub 1% din economia sectorului

Paul Moldovan, primarul interimar al Sectorului 6, a explicat pentru „Adevărul” că sălile de jocuri de noroc ar trebui interzise, în condițiile în care generează grave probleme de ordin social.

„Sunt două discuții. Noi am făcut o evaluare și am publicat, acum ceva vreme, niște date realizate cu sprijinul colegilor de la Ministerul Finanțelor, în care am încercat să vedem care este beneficiul economic al acestor jocuri. Pentru că beneficiul social știm sigur că nu există. Este o practică extrem de extinsă în Sectorul 6. Avem cel puțin 80 de săli de pariuri și jocuri de tip slot, așa-numitele păcănele. La nivel economic, ele generează aproximativ 0,28% din produsul economic al Sectorului 6, deci sub 1%. În schimb, efectele negative asupra familiilor și asupra celor care dezvoltă un astfel de viciu sunt semnificative. Am ajuns la concluzia că putem sprijini activități economice cu un impact mai bun în comunitate decât aceste jocuri", a afirmat Paul Moldovan.

Primarul interimar a subliniat că hotărârea aprobată nu impune direct interdicția, ci deschide o dezbatere la nivelul Consiliului General, care are competența legală să decidă pentru întreg Bucureștiul. Susținerea inițiativei USR a venit și dintr-un context mai larg: mai mulți primari liberali din țară au început să meargă în aceeași direcție.

„Am introdus acest proiect pe ordinea de zi. El nu face decât să supună analizei primarului general și Consiliului General al Municipiului București oportunitatea fie de a închide aceste spații, fie de a le trata diferit, astfel încât impactul asupra societății să fie redus. Pentru că, vă dați seama, să ai 80 de astfel de locații este enorm. Dacă mergeți pe Bulevardul Iuliu Maniu, o să vedeți că la fiecare 100 de metri există un salon de jocuri sau de pariuri. Și în alte zone este la fel. În Drumul Taberei, în Crângași, pe o rază de câteva sute de metri găsești foarte multe astfel de locații. Nu este normal. Eu, sincer, nu am mai văzut în alte țări o asemenea răspândire", a spus Moldovan.

Limitare drastică sau închidere totală

Întrebat cum vede soluția concretă, primarul interimar nu a exclus varianta închiderii totale, dar a insistat că cel puțin o limitare drastică este necesară.

„Dacă nu o închidere totală, deși nu o consider neapărat o variantă păguboasă, cel puțin o limitare drastică. Pentru că există deja mediul online, care și el ar trebui reglementat mai strict. La fel și publicitatea, după o anumită oră vedem aproape exclusiv reclame la farmacii și jocuri de noroc. Deci aș vedea, în primul rând, o limitare severă. Dacă se ajunge la concluzia că acest tip de activitate trebuie să existe, atunci ea trebuie foarte clar reglementată și localizată, nu răspândită peste tot, lângă școli, lângă spitale. În momentul de față sunt practic peste tot, ceea ce nu este normal. Iar beneficiul economic, repet, nu este semnificativ, în timp ce impactul social este devastator pentru familii și pentru persoanele afectate", a afirmat Moldovan.

Timișoara vrea să facă zone speciale pentru păcănele: „Las Vegas-ul nostru va fi în partea industrială a orașului”

Referitor la pariurile sportive și Loteria Română, primarul interimar a făcut o distincție clară: pariurile sportive ar trebui și ele reglementate, inclusiv în mediul online, în timp ce Loteria Română reprezintă o categorie diferită, susținută și de alte state europene, și ar trebui să rămână.

USR: inițiativa vine din Parlament și coboară la nivel local

Consilierul USR Cătălin Volintiru, inițiatorul proiectului de hotărâre la nivelul Sectorului 6, a explicat contextul legislativ în care se înscrie demersul.

„Fără păcănele este o inițiativă mai veche a USR în Parlament, inițiată de colega mea, Diana Stoica. Acum a reușit să treacă, să obțină voturile necesare. Prin această lege, cred că este o ordonanță de urgență adoptată de Parlament, se oferă posibilitatea administrațiilor locale să decidă dacă elimină sau nu, din spațiile fizice, aceste centre de jocuri de noroc. Noi am făcut o propunere de proiect de hotărâre, pe care am și depus-o la Primăria Sectorului 6, pentru eliminarea acestor activități din locațiile fizice de pe teritoriul Sectorului 6", a explicat Volintiru.

Consilierul USR a subliniat că, deși competența formală aparține Consiliului General, demersul la nivel de sector are o valoare politică și simbolică.

„Competența pentru București aparține Consiliului General, pentru că Sectorul 6 este o subdiviziune administrativ-teritorială. Cu toate acestea, am inițiat proiectul la nivel de sector pentru a solicita Consiliului General să adopte o hotărâre de interzicere a acestor activități în spațiile fizice. Noi credem că o astfel de măsură ar crește percepția de siguranță și ar contribui la o igienă socială. Aceste locații sunt foarte răspândite, iar Sectorul 6 este predominant rezidențial. Există multe astfel de săli, iar tinerii și elevii sunt atrași de ele, mai ales că sunt amplasate adesea în apropierea școlilor, liceelor sau centrelor comerciale frecventate de minori", a afirmat Volintiru.

Războiul păcănelelor la Slatina: angajații sălilor de jocuri au asediat Consiliul Local în timpul dezbaterii privind scoaterea lor în afara legii

Întrebat dacă măsura ar viza doar sălile cu aparate slot sau și pariurile sportive, consilierul USR a recunoscut că dezbaterea este deschisă, fără un răspuns tranșant în acest moment:

„Este o discuție foarte bună și chiar ne punem această problemă: ce ar putea rămâne și dacă se poate face o diferențiere între aceste activități. În momentul de față nu pot da un răspuns clar, dar este un subiect care trebuie analizat, dacă unele activități pot fi exceptate din această categorie", a spus Volintiru.

Guvernul a modificat, în februarie 2025, prin Ordonanța de urgență privind administrația publică, regulile pentru organizarea și exploatarea jocurilor de noroc. Operatorii licențiați sunt acum obligați să obțină, pe lângă licența națională, și o autorizație de funcționare emisă de primăria localității în care își desfășoară activitatea.

Cu alte cuvinte, executivul a lăsat la mâna autorităților locale posibilitatea interzicerii unor astfel de săli. Pe 13 martie, Consiliul Local Slatina a adoptat o hotărâre prin care sunt interzise activitățile de jocuri de noroc și pariuri sportive în municipiu, cu excepția celor de tip loto organizate de Loteria Română, devenind astfel primul oraș din România care ia o decizie în acest sens.