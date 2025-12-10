search
Miercuri, 10 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

Viceprimarul Paul Moldovan va conduce Primăria Sectorului 6 în locul lui Ciucu. Ce experiență profesională are

0
0
Publicat:

Ciprian Ciucu se pregătește să demisioneze din funcția de primar al Sectorului 6 înainte de a depune jurământul pentru noul mandat, urmând să parcurgă mai întâi toți pașii procedurali prevăzuți de Codul Administrativ. Marți, 9 decembrie, Ciucu a primit certificatul de ales din partea Biroului Electoral Municipal.

Paul Moldovan va prelua atribuțiile. FOTO: Facebook
Paul Moldovan va prelua atribuțiile. FOTO: Facebook

Până la organizarea alegerilor pentru un nou primar al Sectorului 6, administrația locală va fi condusă de viceprimarul Paul Moldovan, colaborator apropiat al lui Ciucu în ultimii cinci ani.

Dacă Guvernul va respecta termenul legal de 90 de zile, Sectorul 6 ar trebui să-și aleagă noul primar cel târziu în luna martie 2026.

„Mă voi ocupa de problemele cetățenilor și voi colabora cu viitorul primar ales”, a declarat Moldovan.

Cine este Paul Moldovan, viitorul primar interimar al Sectorului 6

Paul Moldovan are experiență în administrația publică, atât la nivel local, cât și central.

A fost administrator public al Sectorului 6 între octombrie 2020 și iunie 2024, iar din decembrie 2024 ocupă funcția de viceprimar, prin votul Consiliului Local.

Este absolvent al Facultății de Administrație Publică din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și al programului de masterat în limba engleză al aceleiași instituții.

Și-a început cariera ca expert în fonduri europene la Consiliul Județean Cluj, apoi a lucrat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, întâi în domeniul politicilor publice și apoi în calitate de expert în fonduri europene la Autoritatea de Management a Programului Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative.

„Din 2012, și-a desfășurat activitatea în domeniul privat, în calitate de consultant pentru administrația publică centrală și locală. A lucrat în proiecte destinate simplificării costurilor administrative, a scris strategii de dezvoltare locală pentru primarii de municipii și comune sau județe, studii de dezvoltare regională, a lucrat pentru Școala Națională de Administrație în Albania, în domeniul reformei funcției publice, a ținut cursuri de management al proiectelor și politici publice pentru primării din România”, a transmis Primăria Sectorului 6.

De asemenea, a lucrat cu Banca Mondială la dezvoltarea strategiilor integrate pentru județul Ilfov și Municipiul București.

Din 2019, a revenit în administrația publică alături de Ciprian Ciucu, mai întâi la ANFP, apoi la Primăria Sectorului 6.

București

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Investiție americană importantă în România: O fabrică va fi construită pentru a reduce dependența de China pentru resurse vitale
digi24.ro
image
Răspunsul lui Zelenski pentru Trump, după ce liderul SUA a spus că este „momentul” să se organizeze alegeri în Ucraina
stirileprotv.ro
image
Bani în plus la pensie pentru acești pensionari din România. Bonus de 10.590 în unele cazuri
gandul.ro
image
Cum va fi vremea de Crăciun și Revelion? Estimările ANM pentru următoarele patru săptămâni
mediafax.ro
image
Marea pasiune ascunsă a lui Ciprian Ciucu! Ce face noul primar al Bucureștiului în fiecare dimineață la cafea: „M-am îndrăgostit de asta”
fanatik.ro
image
Autoritățile române s-au chinuit aproape 20 de ani să expulzeze un irakian suspectat de legături cu gruparea teroristă Al-Qaida
libertatea.ro
image
„UE este prea săracă” pentru Crăciun, afirmă Rusia. „Orașele Europei au fost cuprinse de întuneric, n-au bani de energie electrică”
digi24.ro
image
Ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: „Nu a putut să mănânce. S-a tratat cu un vraci chinez”
gsp.ro
image
A semnat: Dorinel Munteanu a revenit ca antrenor în SuperLigă! Ce salariu va încasa
digisport.ro
image
Jocuri de culise la CCR - Presiuni pentru amânarea deciziei pe legea pensiilor magistraților (surse)
stiripesurse.ro
image
Creatoarea de conținut pentru adulți exclusă până și de pe OnlyFans a fost arestată în Bali după ce s-a aflat ce făcea în vacanță
antena3.ro
image
Un tânăr dezvăluie cât câștigă ca mecanic de locomotivă la CFR Călători: Ați luat peste picior această meserie
observatornews.ro
image
Rodica Stănoiu, controlată total de iubitul mai tânăr?! Apropiații vorbesc de relația controversată: 'Se opera excesiv pentru a fi pe placul lui'
cancan.ro
image
FOTO. Jucătoarea și-a mărit bustul și a vorbit de operația Simonei Halep, iar acum a luat o decizie controversată
prosport.ro
image
Locul din casă în care trebuie pus umidificatorul iarna. Greșeala pe care o fac 90% dintre oameni, de asta este ineficient
playtech.ro
image
Jucătoarea de tenis cu cele mai lungi picioare, imagini incendiare din vacanță. Cum a fost taxată de internauți
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
A semnat: Dorinel Munteanu a revenit ca antrenor în SuperLigă! Ce salariu va încasa
digisport.ro
image
Ce studii are noul primar al Capitalei, Ciprian Ciucu, și ce are trecut în CV: Puțini știu că a predat la Universitatea din București (document)
stiripesurse.ro
image
Industria în care are loc un val de concedieri. Sute de angajați rămân fără loc de muncă în prag de sărbători
kanald.ro
image
Obiceiul nemțesc de a deschide larg ferestrele inclusiv iarna funcționează, spun...
playtech.ro
image
Vești de ultimă oră despre starea lui Dan Petrescu. Fiicele lui au venit de urgență în țară: „A slăbit 30 de kilograme”
wowbiz.ro
image
Cei doi români morți în Tenerife erau căsătoriți. Amândoi lucrau la un ONG. El avea 38 de ani, iar ea 42 de ani. Doi copii au rămas orfani!
romaniatv.net
image
Modificări la pensie din 2026. Modul de calcul pentru vechimea în muncă se schimbă complet
mediaflux.ro
image
Ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: „Nu a putut să mănânce. S-a tratat cu un vraci chinez”
gsp.ro
image
Crima pasională din Ploiești. Viața medicului Roxana Călin după ce a ucis-o pe soția amantului. S-a recăsătorit cu un bărbat din domeniul juridic și călătorește de la Monaco în toată lumea
actualitate.net
image
Descoperire fantastică. Organul care produce aproape toată serotonina din corp. Nu e creierul. Din cauza asta ne îmbolnăvim de anxietate și depresie
actualitate.net
image
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
click.ro
image
Monica Pop a spus care este rețeta pentru creșterea imunității. Nu recomandă Vitamina C: „O prostie”
click.ro
image
Artistele din „Epoca de Aur” cu cele mai frumoase picioare. Cezara Dafinescu, răsfățată de bărbații iubiți: „Până la 50 de ani nu știam cât costă o pâine” Secretele cochetăriei
click.ro
FotoJet (46) jpg
Motivul halucinant pentru care Emmanuel Macron a apărut cu pantofi cu două numere mai mari. Imaginile sunt reale și au încins Internetul
okmagazine.ro
aaron burden CKlHKtCJZKk unsplash jpg
Obiceiuri-cheie recomandate de psihologi care îți pot îmbunătăți viața
clickpentrufemei.ro
Miners in Namibia Uncovered a Buried Shipwreck Full of Gold scaled jpg webp
Povestea incredibilă a navei „Bom Jesus”, fantoma de aur a lumii vechi eșuată în deșertul Namib
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Gestul răvășitor al lui Eugen Cristea, la 7 luni de la decesul soției: „Îi simt prezența în casă, mai pun o farfurie pe masa de Crăciun”. Cine îi alină suferința?
image
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste

OK! Magazine

image
Cum a intrigat fusta Miu Miu ascunsă, cu cristale, în valoare de 1700 lire sterline, a Prințesei Kate

Click! Pentru femei

image
A șters totul cu buretele! Jennifer Lopez scapă și de ultima amintire cu Ben Affleck!

Click! Sănătate

image
5 lucruri pe care un medic le evită pentru a reduce riscul de cancer de colon