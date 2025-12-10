Viceprimarul Paul Moldovan va conduce Primăria Sectorului 6 în locul lui Ciucu. Ce experiență profesională are

Ciprian Ciucu se pregătește să demisioneze din funcția de primar al Sectorului 6 înainte de a depune jurământul pentru noul mandat, urmând să parcurgă mai întâi toți pașii procedurali prevăzuți de Codul Administrativ. Marți, 9 decembrie, Ciucu a primit certificatul de ales din partea Biroului Electoral Municipal.

Până la organizarea alegerilor pentru un nou primar al Sectorului 6, administrația locală va fi condusă de viceprimarul Paul Moldovan, colaborator apropiat al lui Ciucu în ultimii cinci ani.

Dacă Guvernul va respecta termenul legal de 90 de zile, Sectorul 6 ar trebui să-și aleagă noul primar cel târziu în luna martie 2026.

„Mă voi ocupa de problemele cetățenilor și voi colabora cu viitorul primar ales”, a declarat Moldovan.

Cine este Paul Moldovan, viitorul primar interimar al Sectorului 6

Paul Moldovan are experiență în administrația publică, atât la nivel local, cât și central.

A fost administrator public al Sectorului 6 între octombrie 2020 și iunie 2024, iar din decembrie 2024 ocupă funcția de viceprimar, prin votul Consiliului Local.

Este absolvent al Facultății de Administrație Publică din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și al programului de masterat în limba engleză al aceleiași instituții.

Și-a început cariera ca expert în fonduri europene la Consiliul Județean Cluj, apoi a lucrat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, întâi în domeniul politicilor publice și apoi în calitate de expert în fonduri europene la Autoritatea de Management a Programului Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative.

„Din 2012, și-a desfășurat activitatea în domeniul privat, în calitate de consultant pentru administrația publică centrală și locală. A lucrat în proiecte destinate simplificării costurilor administrative, a scris strategii de dezvoltare locală pentru primarii de municipii și comune sau județe, studii de dezvoltare regională, a lucrat pentru Școala Națională de Administrație în Albania, în domeniul reformei funcției publice, a ținut cursuri de management al proiectelor și politici publice pentru primării din România”, a transmis Primăria Sectorului 6.

De asemenea, a lucrat cu Banca Mondială la dezvoltarea strategiilor integrate pentru județul Ilfov și Municipiul București.

Din 2019, a revenit în administrația publică alături de Ciprian Ciucu, mai întâi la ANFP, apoi la Primăria Sectorului 6.