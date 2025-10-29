search
Miercuri, 29 Octombrie 2025
Primăria Sectorului 2 continuă programul „FIV pentru Sectorul 2". Sprijin de până la 20.000 de lei pentru cuplurile infertile și femeile singure

Publicat:

Programul „FIV pentru Sectorul 2”, lansat de Primăria Sectorului 2 și aprobat de Consiliul Local în luna septembrie, continuă până la epuizarea fondurilor disponibile. Proiectul oferă sprijin financiar de până la 20.000 de lei pentru procedura de fertilizare in vitro (FIV), fiind cel mai mare ajutor acordat în București în domeniul reproducerii umane asistate.

fertilizare vitro
Sursă foto: Shutterstock

Programul se adresează atât cuplurilor infertile (căsătorite sau necăsătorite) cât și femeilor singure diagnosticate cu infertilitate, care au domiciliul stabil de cel puțin trei ani în Sectorul 2, sunt asigurate în sistemul public de sănătate și au venituri nete de maximum 5.500 de lei pe lună, per persoană.

Programul continuă până la epuizarea bugetului. Prin acest program, sprijinim concret familiile și persoanele care își doresc un copil, dar nu au suficiente resurse financiare pentru a susține costurile procedurilor medicale. Încurajăm toate persoanele aflate în această situație să apeleze la sprijinul oferit de Primăria Sectorului 2”, a declarat Rareș Hopincă, primarul Sectorului 2.

Programul este derulat prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 (DGASPC S2) și are ca obiectiv sprijinirea a 100 de beneficiari în anul 2025, cu posibilitatea de prelungire în anii următori. Sprijinul financiar se acordă sub forma a două tipuri de vouchere: 5.000 de lei pentru tratamentul medicamentos și 15.000 de lei pentru procedura medicală de fertilizare in vitro.

Voucherele sunt nominale, netransferabile, au valabilitate de 12 luni și pot acoperi până la trei proceduri pe an. Înscrierile se fac la sediul DGASPC Sector 2.

București

