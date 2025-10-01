Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat că Programul Național de Fertilizare in Vitro (FIV) va continua în 2025, după ce la rectificarea bugetară au fost alocate 100 de milioane de lei. Fondurile vor permite sprijinirea a peste 6.600 de familii care își doresc un copil.

„Am o veste bună pentru familiile care aşteptau continuarea programului de fertilizare in vitro. La rectificarea bugetară, am cerut şi am reuşit să obţinem 100 de milioane de lei, credite de angajament, ceea ce înseamnă că putem demara acţiunile pentru a sprijini peste 6.600 de familii pentru a-şi îndeplini visul de a avea un copil. Ştiu că nu este suma pe care ar fi trebuit să o avem anul acesta, dar, chiar şi aşa, aducem speranţă în sufletele celor care aşteaptă să devină părinţi. Fiecare copil este o bucurie şi fiecare familie merită să aibă o şansă în plus”, a transmis Florin Manole, într-un video publicat pe Facebook.

Ministrul a precizat că, începând de anul viitor, programul va fi susținut și prin fonduri europene, ceea ce va permite extinderea numărului de beneficiari.

Anunțul a fost salutat de Asociația SOS Infertilitatea, care a derulat campania „Austeritatea trece, copiii rămân” pentru a convinge autoritățile să finanțeze în continuare programul.

„Suntem atât de fericiți că vocea românilor care își doresc copii a fost auzită! Am muncit foarte mult asociativ în această campanie de advocacy, dar satisfacția este infinită! Salutăm reluarea finanțării Programului FIV în acest 2025 și, totodată, ne exprimăm speranța că se va concretiza și planul atragerii de fonduri europene pentru continuarea bugetării acestui program strategic pentru viitorul României”, a declarat Nicole Brunel, fondatoarea organizației SOS Infertilitatea și mamă prin FIV.

Campania de advocacy a inclus mii de mesaje trimise Guvernului, întâlniri cu reprezentanți politici, acțiuni publice și chiar un miting în fața Palatului Victoria în săptămâna rectificării bugetare.

Potrivit unui studiu realizat de sociologul Bogdan Bucur (SNSPA), investiția statului în FIV este nu doar socială, ci și rentabilă economic. Pentru un ciclu de fertilizare in vitro finanțat cu 15.000 de lei, statul își recuperează investiția de peste 26 de ori, prin taxele și contribuțiile pe care copilul le va aduce la buget pe parcursul vieții active.