Luni, 19 Ianuarie 2026
Adevărul
Traficul pe A2, blocat după ce un TIR a derapat. S-au format cozi kilometrice pe sensul spre Constanța

Publicat:

Traficul pe Autostrada A2, pe sensul de mers București-Constanța, este blocat, formându-se cozi kilometrice, după ce un TIR a derapat și a intrat într-un parapet.

FOTO: Constanța Info
FOTO: Constanța Info

În urma accidentului, autocamionul a rămas pe carosabil, blocând circulația pe sensul spre Constanța. Pentru a permite desfășurarea operațiunilor de eliberare a părții carosabile, traficul a fost deviat de la km 139 către localitatea Drajna, potrivit Constanța Info.

La fața locului intervin echipaje ale Poliției Rutiere și ale Secției Autostrăzi, care acționează pentru fluidizarea traficului și asigurarea zonei până la reluarea circulației în condiții de siguranță.

Autoritățile recomandă șoferilor să respecte indicațiile polițiștilor din teren, să circule cu prudență și să ia în calcul rute alternative, în funcție de destinație.

Constanţa

