search
Joi, 1 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Peste 700 de români au avut nevoie de Ambulanță în noaptea de Revelion, inclusiv pentru accidente cu petarde și excese de alcool

0
0
Publicat:

Românii au încins liniile telefonice de Revelion, și nu doar pentru a-și suna rudele sau prietenii, ci și pentru a solicita intervenția medicilor. În timpul petrecerilor de Anul Nou, multe persoane au făcut excese alimentare sau au consumat prea mult alcool, ajungând la camerele de gardă ale spitalelor.

În București și Ilfov, 702 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale. FOTO: Arhivă
În București și Ilfov, 702 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale. FOTO: Arhivă

Doar în București și Ilfov, 702 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, dintre care 571 au prezentat urgențe de cod roșu sau galben, potrivit lui Alis Grasu, managerul Serviciului de Ambulanță București-Ilfov.

„S-a solicitat Ambulanța pentru întreaga paletă de motive de solicitare, ca și în perioadele obișnuite: de la accidente rutiere, alergii, arsuri termice, accidente vasculare, căderi, febră, infarct miocardic… Deci, întreaga paletă de motive de solicitare. Dar dacă este să ne legăm de această perioadă a nopții dintre ani, putem vorbi, de exemplu, despre cinci accidente cu petarde. Toate persoanele acestea au ajuns la spital – toate sunt de sex masculin, cu vârste între 30 și 61 de ani. Au arsuri la nivelul mâinilor, feței și ochilor…”, a declarat Alis Grasu pentru Digi24. 

Managerul Ambulanței a subliniat că, deși aceste materiale pirotehnice sunt interzise conform legii, „în continuare sunt persoane care nu țin cont de reglementările în vigoare și fac uz de aceste petarde, mai ales la cumpăna dintre ani”.

De asemenea, 47 de persoane au necesitat intervenția Salvării după ce au consumat prea mult alcool. Alte cazuri speciale au inclus cinci nașteri, dintre care una a avut loc la domiciliu, asistată de echipajele Ambulanței.

„Totul este în regulă. Am reușit să trecem cu bine și de această noapte. În această perioadă, întregul personal al Serviciului de Ambulanță București-Ilfov este la datorie. Nu sunt concedii, nu sunt zile libere, nu sunt recuperări”, a mai precizat Alis Grasu.

București

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Reacția furioasă a Rusiei după o măsură anunțată de ţările baltice. Moscova amenință cu represalii
digi24.ro
image
Times Square a strălucit de Anul Nou. Imagini inedite direct din mijlocul festivităților | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Cel mai călduros oraș din România la început de 2026. Vor fi 20 de grade Celsius în ianuarie
gandul.ro
image
Sfântul Vasile, unul dintre cei mai mari sfinţi ai Bisericii Ortodoxe. De ce este bine să bei vin pe 1 ianuarie
mediafax.ro
image
Parlamentarii Dianei Șoșoacă cer repatrierea aurului din rezerva națională, aflat la Banca Angliei. Cazurile Rusiei și Venezuelei, invocate de inițiatori
fanatik.ro
image
Sebastian Ghiță: spectacolul celor 52 de amânări într-un singur proces de corupție. La următorul termen, faptele vor fi prescrise. „Exilul” inculpatului, început în 2016, poate lua sfârșit
libertatea.ro
image
Putin se pregătește de o confruntare îndelungată cu Occidentul, arată un document obținut de serviciile ucrainene
digi24.ro
image
Mircea Sandu a dezvăluit ce pensie are în România: „Nu e mare. Știți cât am plătit eu?”
gsp.ro
image
Carnagiu în noaptea de Revelion! Cel puțin 40 de morți și 100 de răniți, după un incendiu la o stațiune de schi
digisport.ro
image
VIDEO Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, mărturisire în lacrimi: 'Eram împreună cu el și am început amândoi...'
stiripesurse.ro
image
Impozitul auto de la 1 ianuarie 2026. Care e noua formulă și cum se calculează suma de plată pentru proprietarii de mașini
antena3.ro
image
Cât costă un metru cub de gaz în România în 2026
observatornews.ro
image
Ce a scris un român pe salata boeuf, de Revelion? Invitații au rămas mască 😲 😲 😲
cancan.ro
image
Anunțul hotelului Simonei Halep din Poiana Brașov cu câteva ore înaintea petrecerii de Revelion, pentru care turiștii au plătit bani buni
prosport.ro
image
De ce sărbătorim Anul Nou pe 1 ianuarie: nu a fost aleasă la întâmplare această zi
playtech.ro
image
Cele mai tari previziuni ale lui Mitică Dragomir pentru anul 2026. Ce îi așteaptă pe români. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Acuzații grave! Ce a dezvăluit fostul patron al barului unde au murit cel puțin 40 de oameni de Revelion
digisport.ro
image
Ordonanța Trenuleț - DOCUMENT / S-a complicat rău situația privitoare la colectarea de TVA: ANAF nu poate analiza muntele de date / UPDATE
stiripesurse.ro
image
Doi iubiți și-au pierdut viața la 17 ore distanță unul de celalalt. Ambii erau pe motocicletă atunci când și-au dat ultima suflare
kanald.ro
image
Schimbare majoră la asigurarea de sănătate de la 1 ianuarie 2026. Cine nu mai e scutit și cât trebuie să plătească
playtech.ro
image
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
wowbiz.ro
image
Off, ce veste a venit chiar în prima zi a anului! S-a stins marea doamnă! Adio! Ce frumos a trecut prin viață, iar acum a plecat la Cer!
romaniatv.net
image
Cui spunem, de fapt, La mulți ani, de 1 ianuarie? Este ziua multor români
mediaflux.ro
image
Prezentatoarea TV acuzată că le-a provocat accidentări sportivilor: „Spuneau că facem prea mult sex”
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Tragedia aviatică de la sfârșit de an. Supraviețuitorii și-au mâncat prietenii ca să rămână în viață
actualitate.net
image
Horoscop ianuarie 2026. Trei zodii au karma de partea lor și își schimbă viața cu 180 de grade
click.ro
image
Impozitul pe casă explodează în 2026. Formula simplă care îți arată exact cât vei plăti
click.ro
image
Horoscop 2026. Ce zodii sunt protejate de Dumnezeu și care sunt cele mai importante date astrologice
click.ro
Kate Middleton profimedia 1061599855 (1) jpg
Kate n-ar fi avut de fapt cancer? După ce fanii au depistat o cicatrice suspectă pe chipul prințesei, valuri de teorii s-au iscat
okmagazine.ro
adorable white woman posing with bengal lights gorgeous red haired girl holding sparklers laughing new year jpg
Obiceiuri străvechi care deschid ușa norocului pentru următoarele 12 luni
clickpentrufemei.ro
USS Nevada (© U.S. Navy / Wikimedia Commons)
Marea Criză Economică a fost realizată și cu ajutorul cuirasatelor americane din Clasa Nevada
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Celebrități pe care le-am pierdut în 2025. A fost un an negru la Hollywood!
image
Horoscop ianuarie 2026. Trei zodii au karma de partea lor și își schimbă viața cu 180 de grade

OK! Magazine

image
Horoscopul anului 2026. Ce zodii își schimbă viața spectaculos, cine va avea momente de cumpănă sau bani cu carul

Click! Pentru femei

image
În Anul Nou 2026 nu mai poți amâna nimic. Calul de Foc preia controlul!

Click! Sănătate

image
Căscatul excesiv poate semnala o problemă de sănătate