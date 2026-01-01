Peste 700 de români au avut nevoie de Ambulanță în noaptea de Revelion, inclusiv pentru accidente cu petarde și excese de alcool

Românii au încins liniile telefonice de Revelion, și nu doar pentru a-și suna rudele sau prietenii, ci și pentru a solicita intervenția medicilor. În timpul petrecerilor de Anul Nou, multe persoane au făcut excese alimentare sau au consumat prea mult alcool, ajungând la camerele de gardă ale spitalelor.

Doar în București și Ilfov, 702 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, dintre care 571 au prezentat urgențe de cod roșu sau galben, potrivit lui Alis Grasu, managerul Serviciului de Ambulanță București-Ilfov.

„S-a solicitat Ambulanța pentru întreaga paletă de motive de solicitare, ca și în perioadele obișnuite: de la accidente rutiere, alergii, arsuri termice, accidente vasculare, căderi, febră, infarct miocardic… Deci, întreaga paletă de motive de solicitare. Dar dacă este să ne legăm de această perioadă a nopții dintre ani, putem vorbi, de exemplu, despre cinci accidente cu petarde. Toate persoanele acestea au ajuns la spital – toate sunt de sex masculin, cu vârste între 30 și 61 de ani. Au arsuri la nivelul mâinilor, feței și ochilor…”, a declarat Alis Grasu pentru Digi24.

Managerul Ambulanței a subliniat că, deși aceste materiale pirotehnice sunt interzise conform legii, „în continuare sunt persoane care nu țin cont de reglementările în vigoare și fac uz de aceste petarde, mai ales la cumpăna dintre ani”.

De asemenea, 47 de persoane au necesitat intervenția Salvării după ce au consumat prea mult alcool. Alte cazuri speciale au inclus cinci nașteri, dintre care una a avut loc la domiciliu, asistată de echipajele Ambulanței.

„Totul este în regulă. Am reușit să trecem cu bine și de această noapte. În această perioadă, întregul personal al Serviciului de Ambulanță București-Ilfov este la datorie. Nu sunt concedii, nu sunt zile libere, nu sunt recuperări”, a mai precizat Alis Grasu.