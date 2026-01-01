Peste 400 de intervenții ale pompierilor din București-Ilfov, în ultimele 24 de ore. Zeci de incendii, unele izbucnite după miezul nopții

Pompierii Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov au avut, în ultimele 24 de ore, peste 400 de intervenții, un număr mai mare decât media obișnuită a perioadei. Potrivit ISU B-IF, au fost înregistrate 38 de incendii, unele dintre ele produse imediat după intrarea în noul an, posibil din cauza artificiilor.

„În ultimele 24 de ore, ISU București-Ilfov a gestionat 400 de intervenții, peste media acestei perioade, de aproximativ 350. Am acționat pentru stingerea a 38 de incendii și pentru acordarea primului ajutor calificat în 318 cazuri, celelalte misiuni fiind în sprijinul comunității”, au transmis reprezentanții ISU B-IF.

Potrivit sursei citate, echipajele de stingere și cele de prim ajutor SMURD au fost mobilizate pe durata nopții la evenimentele cu public numeros organizate în Capitală, fără a fi înregistrate incidente deosebite.

La scurt timp după trecerea în anul 2026, pompierii au fost solicitați să intervină la mai multe incendii izbucnite în balcoanele unor locuințe de pe străzile Murguța, Învingătorilor și Nucului, din sectoarele 3 și 6 ale Capitalei. Un incendiu soldat cu victime a avut loc într-un apartament de pe strada Buzoieni, unde șase persoane au primit îngrijiri medicale în urma expunerii la fum, iar două dintre acestea au fost transportate la spital cu arsuri.

De asemenea, pompierii au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la fațada unui bloc de pe Șoseaua Olteniței, precum și la un incendiu produs la un garaj de pe strada Piatra Neamț.

În contextul scăderii temperaturilor, pompierii reamintesc populației principalele măsuri de prevenire a incendiilor în sezonul rece: să nu fie suprasolicitate rețelele electrice prin folosirea simultană a mai multor consumatori de mare putere, să nu fie amplasate materiale combustibile în apropierea surselor de căldură și să nu fie utilizate aparate electrice improvizate sau defecte, fără respectarea normelor de siguranță.