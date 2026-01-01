search
Joi, 1 Ianuarie 2026
Adevărul
Bucureștiul, sub un „nor toxic” după artificii: cartierele unde PM2.5 a urcat la niveluri record

Bucureștenii au început 2026 sub un strat dens de particule fine provenite din artificii. La scurt timp după miezul nopții, senzorii independenți de monitorizare a calității aerului uRADMonitor au înregistrat creșteri bruște ale concentrațiilor de PM2.5, atingând aproximativ 400 µg/m³ – de peste 16 ori mai mult decât recomandarea OMS.

Artificii București FOTO Inquam Photos / Alexandru Nechez
Artificii București FOTO Inquam Photos / Alexandru Nechez

După câteva zile de final de decembrie în care vântul dispersase poluanții, începutul noului an a adus o creștere rapidă a particulelor, sincronizată cu intervalul de utilizare intensivă a artificiilor.

Berceni, zona cu cele mai mari depășiri

Valorile cele mai ridicate au fost în sudul Capitalei, în Berceni. Un senzor uRADMonitor a arătat o explozie a concentrațiilor imediat după miezul nopții, cu vârful de circa 400 µg/m³. După acesta, nivelul particulelor a rămas crescut pentru câteva ore, scăzând treptat spre dimineață.

Bucureștenii au început 2026 sub un „nor toxic”. FOTO: aerlive.ro
Bucureștenii au început 2026 sub un „nor toxic”. FOTO: aerlive.ro

Militari și Crângași: creșteri semnificative, apoi diminuare treptată

Și în vestul orașului, în zona Militari, senzorii au indicat un salt puternic al PM2.5, cu valori peste 200 µg/m³, urmat de o reducere graduală în orele următoare. În Crângași, un alt senzor a surprins un vârf de peste 300 µg/m³ imediat după miezul nopții, care a scăzut treptat pe parcursul dimineții.

Efectele asupra sănătății

Particulele fine generate de artificii sunt compuse din substanțe toxice provenite din arderea materialelor pirotehnice, inclusiv metale și sulf. Datorită dimensiunilor foarte mici, aceste particule pătrund adânc în plămâni și pot ajunge în sânge, favorizând inflamații și agravând problemele respiratorii, mai ales la copii, vârstnici sau persoane cu boli cardiace sau pulmonare.

Un fenomen anual recurent

Datele rețelei independente arată că aceste vârfuri de poluare apar anual imediat după folosirea artificiilor, mai ales în cartiere dens populate. Fără reglementări mai stricte sau aplicarea constantă a legii privind folosirea pirotehnicelor, bucureștenii sunt expuși în fiecare an la un nivel ridicat de poluare invizibil, care transformă sărbătoarea de Anul Nou într-un risc pentru sănătate.

București

