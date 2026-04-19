Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, prim-vicepreședinte PSD, a declarat că partidul pe care îl reprezintă este principalul partid de guvernământ și trebuie să își facă vocea auzită mai ferm în actualul context politic.

Bogdan Ivan a subliniat că demersurile începute de conducerea partidului în urmă cu o lună vizează consolidarea poziției PSD în coaliție.

„PSD este numărul unu în România, este principalul partid de guvernământ şi trebuie ca vocea lui să fie auzită. Dacă nu, își va face dreptate singur. Suntem în această situație în care nu acceptăm să fim călcați pe cap de nimeni”, a afirmat ministrul, în cadrul Conferinței extraordinare pentru alegerea președintelui PSD Sector 4, potrivit Agerpres.

Ministrul a descris perioada actuală drept una dificilă, marcată de provocări interne și externe, însă a susținut că astfel de momente pot deveni oportunități pentru reafirmarea identității partidului.

„(Este) o oportunitate în care să definim foarte explicit cine suntem. Să fim mândri de ceea ce suntem, să arătăm că în această echipă, de-a lungul timpului - cu toate minusurile pe care poate le-am avut şi noi - România a avut creștere economică şi dezvoltare economică. Astea sunt date care nu pot fi combătute cu nimic. Nici de propagandă, nici de tot felul de influenceri”, a spus Ivan.

Apel la o comunicare mai fermă din partea PSD

Ministrul a criticat modul în care partidul și-a prezentat realizările, considerând că acestea nu au fost comunicate suficient de clar către public.

Totodată, i-a lăudat pe mai mulți lideri locali, printre care primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, dar și administrațiile din Craiova, Galați și Bistrița-Năsăud, pe care le-a dat drept exemple de performanță administrativă.

Bogdan Ivan a lansat și critici la adresa unor oponenți politici, pe care i-a acuzat de lipsă de rezultate concrete, dar și de promovarea unei imagini distorsionate în spațiul public.

„Dacă stau să mă uit la unii care lăsaseră gunoaiele pe stradă şi era plin de șobolani în Capitala României - acelea nu apăreau pe TikTok şi în altă parte. Dar oamenii aceştia vin cu un tupeu incredibil, toată ziua, să dea lecţii. Unii nepricepuți care nu au făcut aproape nimic concret în viața lor", a mai declarat Bogdan Ivan.