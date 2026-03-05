Mai mulți părinți ai căror copii învață la o școală gimnazială din Sectorul 4 al Capitalei au sesizat o situație gravă cu care se confruntă școala: invazia de gândaci. Directoarea școlii pare însă mai deranjată de efortul părinților de a rezolva problema decât preocupată de rezolvarea acesteia.

Părinții, care ar fi încercat să obțină sprijin din partea mai multor instituții, au ales în cele din urmă să sesizeze situația și presei. În imaginile video se observă cum gândacii colcăie într-o sală de clasă a Școlii Gimnaziale nr. 108, în spatele unor dulapuri „nederanjate” la ultima dezinsecție care s-ar fi realizat chiar în timpul vacanței de schi. Primăria Sector 4 a răspuns solicitării „Adevărul”, menționând și când va avea loc următoarea dezinfecție.

„O mămică a început să omoare gândaci sub talpă, în timpul ședinței”

„Adevărul” a stat de vorbă cu mai mulți părinți care au copiii elevi în cadrul Școlii Gimnaziale nr. 108 din Sectorul 4 al Capitalei. Părinții spun că cei mici le-ar mai fi vorbit și în trecut despre faptul că sunt gândaci în școală, însă niciunul nu și-a închipuit că problema este de o asemenea amploare.

„Niște băieți din clasa copilului meu au tras dulapurile din spatele clasei, le-au dat la o parte, pur și simplu, tocmai în ideea să vadă dacă acolo sunt cuiburi de gândaci. Și într-adevăr, după cum ați văzut în clipurile respective, este fix ce au găsit ieri”, a relatat un părinte.

În cursul acestei săptămâni, la una dintre clase, de gimnaziu, a avut loc o ședință cu părinții, convocată pe cu totul alte teme. Inclusiv la ședință părinții au sesizat prezența gândacilor, așa că au solicitat explicații.

„Știam că în școală sunt probleme cu gândacii, dar nu că sunt la așa nivel. Am primit la un moment dat o notă informativă din partea doamnei director în care se spunea că se va face o dezinsecție, că a cerut sprijinul primăriei și așa mai departe. Asta s-a întâmplat înainte de vacanța dintre module. Și din câte am înțeles s-ar fi intervenit, dar nu știu cum s-a intervenit, pentru că se pare că sunt mai mulți decât erau înainte”, a spus părintele.

A doua zi, pe grupul părinților s-a pus din nou problema prezenței gândacilor. „Cineva a făcut o solicitare către doamna dirigintă să-i transmită doamnei director situația și să ne dea un răspuns cu privire la ce măsuri se vor lua. Nici până la momentul acesta doamna director nu ne-a transmis absolut nimic. Mai mult decât atât, o bună parte dintre părinți au transmis mail-uri către primărie, către DSP, către administrația sectorului 4, cea care se ocupă cu unitățile de învățământ, pentru că oriunde sunam eram dirijați către alte instituții. Până la urmă am ajuns să indicăm vreo patru astfel de instituții, dar cu toții zic că nu ține de ei, culmea. Și nu știm unde să ne mai adresăm”, a mai spus, exasperat, părintele.

S-ar fi apelat inclusiv la Departamentul Epidemiologie din cadrul DSP, din sectorul 4, iar de acolo li s-ar fi transmis părinților că va fi trimisă o persoană să verifice.

În sălile de clasă sunt și dulapuri în care copiii își țin diverse lucruri, părinții atrăgându-le atenția să le verifice pentru a nu aduce acasă, în ghizdan, și musafiri nepoftiți.

„Când vine de la școală, se dezbracă și mai întâi scuturăm hainele, în baie. Nu putem să stăm așa cu groaza că se duc la școală și o să înceapă să le umble gândacii pe caiete. Mai ales că își iau pachete și le desfac pe bancă. Dacă gândacii umblă peste noapte pe acolo, asta înseamnă microbi”, a mai semnalat părintele.

„Noi nu vrem circ, vrem să se rezolve problema”

Gândaci ar mai fi fost sesizați și altădată, însă problema nu avea o asemenea amploare. Părinții nu au avut atunci aceeași reacție pentru că nu existau și imaginile video care de data aceasta i-au îngrozit. „La ședință am văzut efectiv o mămică zdrobind gândaci sub talpă, în timpul ședinței. N-a fost chiar OK. Noi nu vrem circ, vreau să se înțeleagă lucrul acesta, vrem să se rezolve problema”, a mai spus părintele.

Gândacii, din câte spun părinții, nu ar fi într-o singură clasă, ci în mai multe dintre spațiile școlii.

„Copiii noștri sunt mai mari, au grijă, dar să ne gândim la copiii din clasele mici. Și chiar și printre cei mari au fost copii care nu s-au speriat prea tare, dar au fost și copii afectați. Chiar este o problemă. Îi iei în ghizdan, printre lucruri, îi duci acasă, ce facem, îi răspândim în tot cartierul?”, a mai adăugat părintele.

„Am înțeles că a fost o dezinsecție făcută chiar în vinerea dinaintea vacanței”

Un alt părinte semnalează aceeași problemă care nu este rezolvată de câteva săptămâni. „Am înțeles că a fost o dezinsecție făcută chiar în vinerea dinaintea vacanței. Însă, când s-au întors copiii la școală, au venit acasă și ne-au tot spus că sunt foarte mulți gândaci, că au găsit gândaci în dulapuri. Ne-am gândit că exagerează. Până când ne-au venit și cu filmarea. Și, într-adevăr, acolo este focar. Nu putem să spunem că este vorba despre un gândac, doi rătăciți. Bănuiesc că și-au făcut cuib sub parchet. Mi se pare destul de îngrijorător. Adică, în anul 2026, într-o școală din Capitală, se existe așa ceva...”, a explicat părintele.

Părinții suspectează că dezinsecția s-a făcut deficitar, altfel nu-și explică de ce, în ciuda repetării operațiunii, problema persistă.

Un al treilea părinte a confirmat pentru „Adevărul” că a trimis adrese către mai multe instituții pentru a semnala problema căreia nu-i găsesc rezolvare. Fiecare instituție contactată le-ar fi oferit „pontul” către ce altă instituție să se adreseze.

„Cea mai recentă sesizare am trimis-o astăzi. DSP mi-a răspuns la telefon că nu este responsabilitatea lor și să dau la ASSMB (Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București ). ASSMB nu mi-a răspuns deloc. DGAUIS (Direcția Generală de Administrare a Unităților de Învățământ și Sport Sector 4 ) nu a răspuns deloc, iar Primăria Sectorului 4 mi-a dat confirmare de citire a sesizării”, a spus părintele.

Ceva s-a întâmplat însă în urma demersului părinților. Joi, 5 martie, directoarea ar fi intrat la una dintre clase însoțită de reprezentante ale Direcției de Sănătate Publică (DSP) și, foarte supărată, li s-ar fi adresat copiilor, spunându-le să precizeze al cui părinte a făcut sesizare. Nu ar fi pentru prima dată, spune părintele, când pentru faptul că părinții îndrăznesc să ia atitudine cu privire la diverse aspecte care ar trebui reglate în școală cei care au de suferit sunt copiii.

„Dacă doamna directoare este la a nu știu câta operațiune de dezinsecție, cum s-a zis și cum ne-a anunțat, înseamnă că și dumneaei este conștientă de problema pe care o avem în școală. Încercăm și noi să înțelegem de ce nu este măcar mulțumită că noi ne-am rupt din timpul nostru, că și noi avem muncă și și pe noi ne bate șeful la cap cu probleme, să facem demersuri pentru a rezolva problema”, a mai adăugat părintele.

Răspunsul Primăriei Sector 4

Reprezentanții Primăriei Sector 4 București cărora le-am cerut un punct de vedere cu privire la situația din Școala Gimnazială nr. 108 l-au transmis rapid. Se va realiza o nouă acțiune de dezinsecție, vineri, 6 martie, după ce chiar școala a făcut o solicitare în acest sens.

„Urmare a solicitării dumneavoastră, referitoare la situația semnalată la Școala Gimnazială nr. 108, vă transmitem faptul că, la finalul zilei de mâine, odată cu finalizarea cursurilor, va avea loc o nouă acțiune de dezinsecție în incinta unității de învățământ, ca urmare a unei adrese transmisă de conducerea școlii către Direcția Generală de Administrare a Unităților de Învățământ, a Sportului și a Culturii Sector 4.

Menționăm faptul că, până la transmiterea prezentului răspuns, la Direcția Generală de Administrare a Unităților de Învățământ, a Sportului și a Culturii Sector 4 nu au fost înregistrate solicitări similare din partea altor unități școlare”, au răspuns reprezentanții primăriei, prin intermediul biroului de presă.

Acțiunea de dezinsecție ar fi a treia realizată de la începutul anului calendaristic, au mai confirmat reprezentanții primăriei.

„Nu cred că este deontologic să acționați la un prim impuls”

Am luat legătura cu directoarea școlii, Florina Țîrdei. Discuția a fost halucinantă. „Toată lumea a luat profesorilor toată demnitatea”. Întrebată ce legătură au gândacii cu demnitatea profesorilor, directoarea a repetat că „presa a luat și ultimul strop de demnitate pe care îl are un cadru didactic” abordând subiecte de acest gen.

A sugerat apoi că suntem interesați de un subiect „de scandal” și că părinții care în cele din urmă s-au adresat și presei „nu știu dacă sunt părinți de bună credință sau de rea credință”. La întrebarea simplă - Sunt gândaci în școală? - adresată din nou, directoarea a evitat răspunsul. A afirmat în schimb că există „tot timpul” o colaborare cu autoritatea locală, că spațiile școlii sunt monitorizate permanent din punct de vedere al igienei și al condițiilor sanitare și că „există un dialog permanent între familie, copii și cadrele didactice”.

A urmat apoi o afirmație cel puțin stranie: „Noi știm că gândacii trag la un mediu curat, da? (...) Și tot timpul când apar astfel de situații, există DSP, există primărie, există părinți, există proceduri legale pe care le aplicăm în școală”, a mai spus directoarea.

În corespondența cu părinții directoarea Școlii Gimnaziale nr. 108 recunoștea însă, în 13 februarie, că procedura de dezinsecție s-a realizat de cinci ori de la începutul anului școlar și că rezultatele, cu toate acestea, nu sunt mulțumitoare.

„(...) Din păcate, rezultatele nu au fost pe deplin satisfăcătoare, iar problema persistă. Având în vedere că urmează o săptămână de vacanță, perioadă în care copiii nu vor fi prezenți în școală, considerăm că este un moment potrivit pentru o intervenție mai amplă și mai eficientă. Am rugat cadrele didactice de serviciu ca, spre finalul acestei săptămâni, să revină în unitate pentru o igienizare temeinică a băncilor și a tuturor spațiilor comune. Este foarte important pentru noi ca după aplicarea substanțelor de dezinsecție spațiile să rămână neutilizate timp de 3-4 zile pentru a permite substanței să acționeze corespunzător, urmând apoi să realizăm o curățenie aprofundată. În cazul utilizării unor substanțe mai puternice, dorim să ne asigurăm că, la revenirea din vacanță, copiii vor intra într-un mediu sigur.

Nu pot aprecia cu exactitate eficiența substanțelor utilizate până acum. Au fost transmise în mod repetat adrese și solicitări în acest sens, însă situația nu s-a remediat complet. Nu știm în acest moment dacă, la reîntoarcerea în școală, problema va fi definitiv rezolvată. În acest context, orice sprijin din partea dumneavoastră este binevenit. Vă așteptăm în școală pentru a monta, în locurile stabilite, materialele sau dispozitivele pe care le-ați achiziționat (n. red. - părinții s-au oferit să suplimenteze acțiunea de dezinsecție, cumpărând și alte substanțe, însă nu li s-a mai permis în cele din urmă să le folosească, motivându-se că s-a realizat dezinsecția). Vă mulțumesc pentru implicare și pentru susținerea constantă”, le spunea șefa unității școlare în 13 februarie.

Vineri, 6 martie 2026, va avea loc o nouă acțiune de dezinsecție, aspect confirmat și părinților pe grupurile claselor.