Percheziții în București și trei județe: zeci de șoferi STB, suspectați că ar fi furat combustibil și piese auto din autobază

Polițiștii din cadrul Brigada de Poliție pentru Transportul Public au efectuat joi 20 de percheziții în București și în județele Ilfov, Giurgiu și Dâmbovița, într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de furt calificat.

Potrivit Poliția Capitalei, ancheta vizează sustragerea unor cantități importante de combustibil și bunuri din patrimoniul unei societăți de transport public.

„Activităţile au fost desfăşurate în urma cercetărilor efectuate într-o cauză ce vizează sustragerea unor cantităţi importante de combustibil şi bunuri din patrimoniul unei societăţi de transport public. Din datele şi probele administrate în cauză a rezultat presupunerea rezonabilă că mai mulţi angajaţi ai societăţii respective, cu vârste cuprinse între 35 şi 55 de ani, ar fi sustras, în mod repetat, combustibil şi piese auto din incinta unei autobaze, prejudiciind astfel societatea comercială”, transmite Poliția Capitalei.

Surse din anchetă susțin că în dosar sunt vizați 21 de șoferi de la Autobaza Nordului a Societatea de Transport București, care ar fi sustras în mod repetat cantități importante de motorină, dar și piese auto.

Furturile s-ar fi desfășurat pe o perioadă mai lungă de timp, iar prejudiciul urmează să fie stabilit în urma continuării cercetărilor.

În urma perchezițiilor, au fost descoperite și ridicate mai multe bunuri de interes în cauză, printre care piese auto și peste o tonă de lichid care pare a fi motorină.

Persoanele vizate urmează să fie audiate de polițiști.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale și al jandarmilor din cadrul Direcția Generală de Jandarmi a Municipiului București.

Cercetările sunt continuate sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat.