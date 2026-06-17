Patru polițiști de la Brigada Rutieră București, cercetați pentru luare de mită și abuz în serviciu. Luau sume de până la 3.000 de lei

Patru agenți de poliție din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București (DGPMB) – Brigada Rutieră sunt cercetați penal pentru fapte de luare de mită și abuz în serviciu, într-un dosar instrumentat de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, cu sprijinul Direcției Generale Anticorupție.

Procurorii au dispus la data de 16 iunie 2026 punerea în mișcare a acțiunii penale față de cei patru inculpați, iar în aceeași zi au fost efectuate o percheziție domiciliară și au fost emise patru mandate de aducere, potrivit unui comunicat al Parchetului.

Anchetatorii susțin că, în perioada iulie 2021 – decembrie 2025, agenții de poliție rutieră ar fi pretins și, în majoritatea cazurilor, ar fi primit sume de bani sau alte foloase de la șoferi opriți în trafic, pentru a nu constata sau sancționa abaterile rutiere. În unele situații, sancțiunile legale nu ar fi fost aplicate deloc sau ar fi fost înlocuite cu avertismente, inclusiv pentru abateri precum trecerea pe culoarea roșie a semaforului, depășirea vitezei legale sau încălcarea marcajului longitudinal continuu.

Potrivit procurorilor, prin această conduită ar fi fost afectat interesul statului privind respectarea legislației rutiere, fiind creat totodată un folos necuvenit pentru conducătorii auto, constând în evitarea sancțiunilor contravenționale, inclusiv suspendarea permisului de conducere sau punctele de penalizare.

Detalii privind inculpații

Unul dintre agenți, în vârstă de 39 de ani, este acuzat de șapte infracțiuni de luare de mită și cinci de abuz în serviciu. Acesta ar fi primit sume cuprinse între 30 și 3.000 de lei, în schimbul neaplicării sancțiunilor legale sau al aplicării unor sancțiuni mai blânde, precum avertismentul, inclusiv în cazuri de încălcare a semaforului sau depășire de viteză.

Un alt agent, în vârstă de 28 de ani, este cercetat pentru două fapte de luare de mită și două de abuz în serviciu, în legătură cu sume de 3.000 de lei și 200 de lei primite prin intermediul unui coleg de echipaj, fără aplicarea sancțiunilor pentru depășirea marcajului continuu și a vitezei legale.

Un al treilea inculpat, tot de 28 de ani, este acuzat de o faptă de luare de mită și trei de abuz în serviciu. Într-unul dintre cazuri, acesta ar fi acceptat promisiunea unor foloase de natură medicală pentru neaplicarea suspendării permisului, iar în alte situații nu ar fi sancționat abateri precum trecerea pe roșu sau comportamentul agresiv în trafic.

Cel de-al patrulea agent, în vârstă de 49 de ani, este cercetat pentru două fapte de abuz în serviciu, fiind acuzat că nu a aplicat sancțiunile legale în cazuri de comportament agresiv în trafic și nerespectarea semaforului.

Măsuri preventive

Față de agentul de 49 de ani a fost dispusă măsura controlului judiciar pentru 60 de zile. În cazul altor trei inculpați, doi dintre ei reținuți inițial, instanța a respins propunerea de arestare preventivă, dispunând fie control judiciar, fie lăsarea în libertate.

Cercetările continuă la Parchetul de pe lângă Tribunalul București, împreună cu Direcția Generală Anticorupție – Serviciul Anticorupție pentru Municipiul București și Județul Ilfov.