Anchetă de amploare la Școala Specială „Sf. Nicolae”: un profesor este acuzat de abuzuri asupra copiilor cu dizabilități

Polițiștii cercetează posibile abuzuri asupra unor elevi ai Școlii Speciale „Sf. Nicolae” din Sectorul 4. Mai mulți părinți au semnalat că un cadru didactic ar fi violent verbal și posibil și fizic.

Cercetările au demarat în urma unui apel la 112 prin care cineva sesiza că un cadru didactic ar fi avut un comportament agresiv față de mai mulți minori. Ar fi vorba de Școala Profesională Specială „Sf. Nicolae” din Sectorul 4 al Capitalei, iar polițiștii ar fi primit deja cinci plângeri.

„La data de 4 martie 2026, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Secția 26 Poliție au fost sesizați, prin apel 112 și ulterior prin plângere, cu privire la faptul că, în cadrul unei unități de învățământ special din Sectorul 4, un cadru didactic ar fi avut un comportament agresiv, verbal și posibil fizic, față de mai mulți minori.

Polițiștii din cadrul subunității s-au deplasat cu operativitate la adresa indicată, unde au luat legătura atât cu reprezentanții unității de învățământ, cât și cu persoanele care au formulat sesizările, fiind demarate de urgență cercetări în vederea stabilirii situației de fapt și dispunerii măsurilor legale care se impun”, a transmis DGPMB.

Părinții mai multor minori care frecventează unitatea de învățământ au formulat plângeri, polițiștii fiind în faza în care cercetează aspectele sesizate, fiind anunțați și procurorii.

„Cercetările sunt efectuate de către polițiști din cadrul Secției 26 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoriei Sectorului 4, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de purtare abuzivă și rele tratamente aplicate minorilor”, au mai prezentat reprezentanții Poliției Capitalei.

Totul ar fi pornit de la un părinte care a sesizat o schimbare în comportamentul copilului său, așa că i-a pus acestuia în ghiozdan un dispozitiv de înregistrare. Așa a descoperit că un cadru didactic are un comportament agresiv față de copii. Ulterior și alți părinți au semnalat probleme.

„Siguranța copiilor reprezintă o prioritate pentru Poliția Capitalei, iar orice suspiciune privind comportamente abuzive față de minori este tratată cu maximă seriozitate și operativitate.

Instituția noastră manifestă toleranță zero față de orice formă de violență, iar polițiștii acționează cu profesionalism și responsabilitate pentru clarificarea tuturor aspectelor semnalate și pentru luarea măsurilor legale care se impun”, au mai transmis polițiștii.