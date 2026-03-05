search
Joi, 5 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Anchetă de amploare la Școala Specială „Sf. Nicolae”: un profesor este acuzat de abuzuri asupra copiilor cu dizabilități

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Polițiștii cercetează posibile abuzuri asupra unor elevi ai Școlii Speciale „Sf. Nicolae” din Sectorul 4. Mai mulți părinți au semnalat că un cadru didactic ar fi violent verbal și posibil și fizic.

Părinții au sesizat schimbări în comportamentl copiilor FOTo: arhivă/Shutterstock
Părinții au sesizat schimbări în comportamentl copiilor FOTo: arhivă/Shutterstock

Cercetările au demarat în urma unui apel la 112 prin care cineva sesiza că un cadru didactic ar fi avut un comportament agresiv față de mai mulți minori. Ar fi vorba de Școala Profesională Specială „Sf. Nicolae” din Sectorul 4 al Capitalei, iar polițiștii ar fi primit deja cinci plângeri.

La data de 4 martie 2026, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Secția 26 Poliție au fost sesizați, prin apel 112 și ulterior prin plângere, cu privire la faptul că, în cadrul unei unități de învățământ special din Sectorul 4, un cadru didactic ar fi avut un comportament agresiv, verbal și posibil fizic, față de mai mulți minori.

Polițiștii din cadrul subunității s-au deplasat cu operativitate la adresa indicată, unde au luat legătura atât cu reprezentanții unității de învățământ, cât și cu persoanele care au formulat sesizările, fiind demarate de urgență cercetări în vederea stabilirii situației de fapt și dispunerii măsurilor legale care se impun”, a transmis DGPMB. 

Părinții mai multor minori care frecventează unitatea de învățământ au formulat plângeri, polițiștii fiind în faza în care cercetează aspectele sesizate, fiind anunțați și procurorii.

Cercetările sunt efectuate de către polițiști din cadrul Secției 26 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoriei Sectorului 4, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de purtare abuzivă și rele tratamente aplicate minorilor”, au mai prezentat reprezentanții Poliției Capitalei.

Totul ar fi pornit de la un părinte care a sesizat o schimbare în comportamentul copilului său, așa că i-a pus acestuia în ghiozdan un dispozitiv de înregistrare. Așa a descoperit că un cadru didactic are un comportament agresiv față de copii. Ulterior și alți părinți au semnalat probleme.

Siguranța copiilor reprezintă o prioritate pentru Poliția Capitalei, iar orice suspiciune privind comportamente abuzive față de minori este tratată cu maximă seriozitate și operativitate.

Instituția noastră manifestă toleranță zero față de orice formă de violență, iar polițiștii acționează cu profesionalism și responsabilitate pentru clarificarea tuturor aspectelor semnalate și pentru luarea măsurilor legale care se impun”, au mai transmis polițiștii.

București

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Regimul lui Viktor Orban este pe cale de dispariție, conform ultimului sondaj publicat la Budapesta
digi24.ro
image
Război în Iran, a șasea zi. Luptele dintre SUA şi Iran s-au intensificat brusc. LIVE UPDATE
stirileprotv.ro
image
Meteorologii au schimbat prognoza. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul
gandul.ro
image
Alexandra Căpitănescu reprezintă România la Eurovision 2026. A câştigat selecţia națională cu piesa „Choke Me”
mediafax.ro
image
Ştefan Baiaram, decizie şoc! A rupt contractul cu impresarul: „Nu îmi place să lucrez cu oameni care sunt în mai multe părţi”. Ce oferte a avut Universitatea Craiova pe atacant. Exclusiv
fanatik.ro
image
Prima confirmare oficială din Iran că americanii au lovit necruțător când au atacat Teheranul: „Vor ajunge să regrete amarnic”
libertatea.ro
image
Premierul slovac Fico pretinde că are imagini „secrete” din satelit cu conducta Drujba neavariată și îl acuză pe Zelenski că minte
digi24.ro
image
Dacia lansează noul model pe 10 martie » Va fi mai ieftin decât Bigster și se va bate cu Skoda și Toyota pentru supremație
gsp.ro
image
Diana Șucu a răbufnit la adresa românilor reveniți în țară din Orientul Mijlociu, nemulțumiți că și-au plătit singuri biletele
digisport.ro
image
Senatori au găsit pasaje care par scrise cu ChatGPT în proiecte de lege, la Comisia Juridică
stiripesurse.ro
image
Poveste sinistră în Bali, după răpirea fiului unui miliardar ucrainean. Filmarea primită de familie și bucățile de cadavru descoperite
antena3.ro
image
Afacerea de nişă cu care 2 prieteni din Reghin au dat lovitura. Totul a început din curiozitate
observatornews.ro
image
BREAKING! Cosmin Seleși, internat în spital: 'Medicii sunt încă rezervați în privința evoluției'
cancan.ro
image
800.000 pensionari iau lunar între 438 și 627 lei în plus la pensie. În ce județe se dau cei mai mulți bani?
newsweek.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
prosport.ro
image
Crengile tăiate primăvara, motiv de amendă în România. Unde să nu le arunci pentru a evita sancţiuni
playtech.ro
image
Cum se simte Mihai Rotaru după accidentul grav la schi: “Are 8-10 şuruburi în el!”. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Răsturnare de situație în cazul lui Mario Iorgulescu: decizia ÎCCJ
digisport.ro
image
Vicepreședintele Băncii Mondiale spune că românii au 80% din puterea de cumpărare a UE: Țara noastră are printre cele mai mici salarii din UE
stiripesurse.ro
image
Războiul din Iran escaladează în Orientul Mijlociu. Azerbaidjanul a fost bombardat cu drone în această dimineață
kanald.ro
image
Donald Trump cere sprijinul Europei în conflictul cu Iranul: „Toți aliații să colaboreze în această misiune”
wowbiz.ro
image
Carla avea 25 de ani și a murit într-un accident de motocicletă oribil pe autostradă! Acasă o aștepta o fetiță de 7 ani. Tatăl ei nu a suportat durerea și și-a pus capăt zilelor
romaniatv.net
image
Decizie scandaloasă a ministrului de externe Oana Țoiu: Fata minoră a fostului premier Victor Ponta, interzisă la îmbarcarea în autocarul care transporta minori din Dubai, în Oman, pentru avionul de România
mediaflux.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
Avertismentul îngrijorător al unui medic pediatru: „Vor muri tot mai mulţi copii şi persoane, din cauza "dacilor liberi". E "cronica unei morţi anunţate"
actualitate.net
image
Este Alexandra Stan însărcinată? De la ce a pornit isteria și cine este bărbatul cu care o relație discretă
actualitate.net
image
Profesoarele au ajuns să se roage de părinți să nu le aducă nimic de 1 și 8 martie: „A ieșit o semi ceartă, că nu au cum, că văd alții de la alte clase și ce o să zică lumea”
click.ro
image
Cât câștigă un asistent medical dintr-un spital județean. „Lucrez nopți, weekenduri, sărbători legale"
click.ro
image
Rețeta de salată de sfeclă dulce a Gabrielei Cristea. Vedeta și-a cucerit fanii cu acest preparat sănătos, gustos și rapid
click.ro
Sarah Ferguson și Tiger Woods foto Profimedia jpg
„E superb! Oare am vreo șansă cu el?” Insațiabila Sarah s-a aruncat la picioarele unei celebrități din anturajul lui Trump
okmagazine.ro
Prajitura cu crema de lamaie Sursa foto shutterstock 503549560 jpg
Desertul care luminează orice zi: prăjitura cu cremă de lămâie
clickpentrufemei.ro
childbirth jpg
25 de sfaturi din Evul Mediu - unele de-a dreptul bizare, altele valabile si azi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Carmen Brumă îți spune ce să mănânci în post ca să nu te îngrași! „Sunt tot felul de trucuri pe care trebuie să le știi”
image
Profesoarele au ajuns să se roage de părinți să nu le aducă nimic de 1 și 8 martie: „A ieșit o semi ceartă, că nu au cum, că văd alții de la alte clase și ce o să zică lumea”

OK! Magazine

image
Scenariul care dă fiori reci la Palat: Regele Charles îi va preda tronul lui William în decurs de câteva luni

Click! Pentru femei

image
O vedetă din serialul „Dallas” s-a stins din viață la 62 de ani! Ultimul ei apel disperat

Click! Sănătate

image
Iată când ar trebui să bei prima cafea a zilei!