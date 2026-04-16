CNAB anunță construirea unui pasaj subteran sub DN1, lângă Aeroportul Otopeni

Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) a anunțat joi, 16 aprilie, că va fi construit un pasaj subteran pe sub DN1, lângă Aeroportul Internațional Henri Coandă, pentru a decongestiona traficul spre București.

Astfel, în vederea creării unei căi suplimentare de ieșire rapidă pe DN1 spre București, se vor identifica variantele pentru construirea unei subtraversări a drumului național, în partea de sud a aeroportului.

„Aeroportul Henri Coandă trebuie să țină pasul cu dinamica traficului aerian și a mobilității urbane. Investițiile în infrastructura de acces, precum acest pasaj subteran, sunt esențiale pentru a susține dezvoltarea pe termen lung și pentru a consolida rolul aeroportului ca principal hub aerian al României”, a declarat Bogdan Mîndrescu, Directorul General al CNAB.

Valoarea contractului pentru studiul de fezabilitate este de 648.000 lei și a fost atribuit SC GEBES MPROJECT SRL.

Firma va prezenta cel puțin două variante de proiect și o va recomanda pe cea mai bună, în funcție de criterii tehnice și costuri. Documentația va include analiza investiției și alegerea soluției optime, iar studiul va fi realizat conform legislației în vigoare.

Luna trecută, ministrul Transporturilor anunța că începe licitația pentru construirea unui drum expres care va lega Aeroportul Otopeni de Autostrada A0.

„Este un nou drum de mare viteză pe care îl vom construi în România, primul drum expres din județul Ilfov și o conexiune strategică în perspectiva realizării viitorului Terminal 2 al celui mai important aeroport din România”, a precizat ministrul.