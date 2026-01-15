search
Joi, 15 Ianuarie 2026
Palatul Parlamentului, lăsat fără apă timp de o zi

Publicat:

Alimentarea cu apă a Palatului Parlamentului este oprită total, începând de joi dimineaţă de la ora 06:00 şi până vineri la ora 01:00 pentru executarea unor lucrări la instalaţiile de distribuţie a apei, inclusiv realizarea unui bypass și înlocuirea unor componente.

Alimentarea cu apă a Palatului Parlamentului este oprită total FOTO Pixabay
Alimentarea cu apă a Palatului Parlamentului este oprită total FOTO Pixabay

Reprezentanţii Palatulului Parlamentului au precizat că pentru asigurarea funcţionării în condiţii de siguranţă a instalaţiilor de distribuţie a apei din clădire, în perioada 14–16 ianuarie 2026 se desfăşoară o intervenţie tehnică programată asupra reţelelor de alimentare cu apă, potrivit News.ro.

Astfel, în data de 14 ianuarie 2026, alimentarea cu apă rece a imobilului a fost oprită de la branşamentele exterioare, clădirea fiind alimentată temporar din rezervorul Staţiei de Hidrofor.

Potrivit sursei citate, începând cu 15 ianuarie 2026, ora 06:00, şi până la 16 ianuarie 2026, ora 01:00, alimentarea cu apă a Palatului Parlamentului este oprită total, pentru executarea lucrărilor de bypass şi înlocuire a unor componente ale instalaţiilor de conducte. Reluarea alimentării se face etapizat, începând cu ora 01:00, cu estimarea ca toate instalaţiile să fie complet funcţionale până la ora 08:00.

„Oprirea este necesară pentru desfăşurarea unor lucrări corective asupra instalaţiilor de distribuţie a apei, în vederea asigurării funcţionării în condiţii de siguranţă a conductelor. Numărul persoanelor afectate este dificil de estimat, întrucât întreruperea alimentării nu se produce simultan în toate zonele clădirii, etajele inferioare urmând să beneficieze de apă până la o anumită oră, în funcţie de golirea conductelor, în timp ce etajele superioare vor fi afectate mai devreme”, precizează aceeaşi sursă.

Conform aceleiaşi surse, sistemele de distribuţie a apei şi Staţia de Hidrofor sunt în exploatare dinainte de anul 1981, fiind utilizate inclusiv în perioada organizării de şantier a construcţiei actuale a Palatului Parlamentului.

„În ultimii ani au fost înregistrate numeroase avarii, iar în anul 2025 au fost realizate multiple lucrări de sudură cu caracter provizoriu, impuse de gradul avansat de uzură al conductelor, ceea ce face necesară înlocuirea acestora. Lucrările sunt executate de departamentele de specialitate din cadrul Camerei Deputaţilor, administratorul reţelelor de distribuţie din imobil, iar pentru anul 2026 au fost prevăzute în propunerea de buget lucrări de reabilitare a reţelelor, ce vor fi realizate în limita fondurilor alocate”, mai arată sursa citată.

